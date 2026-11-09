Sigue ampliándose el saldo a favor de la derecha: PP y Vox reciben 832.000 votos más de PSOE y Sumar que a la inversa

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LO ESENCIAL Las claves Unos 832.000 votantes de PSOE y Sumar se trasladan al bloque de PP y Vox, consolidando un saldo favorable para la derecha según el sondeo de SocioMétrica. Vox destaca como la fuerza con mayor fidelidad de voto (79%), mientras que el Frente Amplio retiene menos del 30% del respaldo que obtuvo Sumar. El PP supera el 40% de los apoyos en al menos diez provincias como Melilla, La Rioja y Salamanca, compensando la fuga de votos hacia Vox con votantes del PSOE e indecisos. El PSOE no logra rebasar el 36% en ninguna provincia, registrando sus mejores datos en Badajoz, Cáceres y Barcelona, mientras el País Vasco sigue siendo el feudo más adverso para Vox.

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL no prevé margen para un Gobierno alternativo al formado por PP y Vox, porque se sigue ampliando el flujo de antiguos votantes de la izquierda que hoy optan por el bloque de la derecha.

Según el sondeo, algo más de un millón de antiguos votantes del PSOE y Sumar hoy optarían por la papeleta de Feijóo o la de Abascal.

En cambio, en sentido inverso, este trasiego de votos se reduce a sólo 217.000.

El saldo es, por tanto, favorable a los partidos de la derecha en 832.000 votos.

Vox vuelve a ser el partido que mejor fideliza a sus antiguos votantes (conserva el 79%), seguido del PP (77,3%) y a más distancia el PSOE (66,2%).

Votantes que cruzan de bloque / Noviembre 2026 Votantes PP + Vox + UPN-PP Bloque de la investidura de Sánchez en 2023 Votantes de 2023 que hoy votarían al otro bloque De PSOE y Sumar (2023) a PP o Vox 1.050.000 De PP y Vox (2023) a PSOE, Frente Amplio o Podemos 217.000 Por cada votante que la derecha cede a la izquierda, recibe 4,8. Saldo: 832.000 a favor de PP y Vox. Fuente: SocioMétrica

"No pido una mayoría simple, sino amplia y progresista, para llegar más lejos en conquistas sociales, vivienda, sanidad, educación, dependencia y derechos de las mujeres", proclamó este domingo Pedro Sánchez en el acto de precampaña celebrado en Bilbao.

La palabra clave de los estrategas de Ferraz es ahora "movilización": tanto para sacar de casa a los electores indecisos y desencantados por los escándalos de corrupción, como para atraer a quienes pensaban votar al Frente Amplio o Podemos.

El Frente Amplio de Ada Colau hoy sólo retiene el 29,8% de los antiguos votos de Sumar.

Otro 22,7% (486.000 votos) se va al PSOE y el 7,9% (170.000) a Podemos.

Vox sigue en la cresta de la ola y atrae a 821.000 antiguos votantes del PP.

Pero el partido de Alberto Núñez Feijóo lo compensa con creces: ya recibe a 600.000 antiguos votantes del PSOE y atrae a 1,1 millones de electores, que no votaron en 2023.

Según el sondeo de SocioMétrica, el PP superaría más del 40% del voto en al menos 10 circunscripciones.

Ocurre así en Melilla (48,5%), La Rioja (47%), Salamanca (45,7%), Zamora y Ávila (44,8%), Lugo (44,7%), Orense, (44,4%), Segovia (44,1%), Palencia (42,2%) y Cantabria (41,1%).

Las provincias en las que el PP todavía tiene mayor dificultad de penetración son Guipúzcoa (obtendría el 9,2%), Gerona (10,9%) y Vizcaya (12,7%).

El PP lo intentará en Guipúzcoa con el joven de 22 años Jon Echevarria, estudiante del doble grado en Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, y hábil polemista en los debate de televisión.

No le dan miedo los retos: ya en las anteriores elecciones municipales, fue candidato del PP a la alcaldía de Zumárraga.

Por su parte, el PSOE no supera el 36% del voto en ninguna provincia.

Dónde es más fuerte y más débil cada partido / Noviembre 2026 Las diez provincias con más y con menos voto de cada partido, con sus escaños de hoy PP PSOE Vox Frente Amplio Voto nacional 32,0% · 134 escaños Más voto Voto Esc. Melilla 48,5% 1 La Rioja 47,0% 3 Salamanca 45,7% 2 Zamora 44,8% 2 Ávila 44,8% 1 Lugo 44,7% 3 Orense 44,4% 3 Segovia 44,1% 2 Palencia 42,2% 2 Cantabria 41,1% 2 Menos voto Voto Esc. Guipúzcoa 9,2% – Gerona 10,9% 1 Vizcaya 12,7% 1 Lérida 13,9% – Tarragona 14,4% 1 Barcelona 14,8% 5 Álava 19,1% 1 Las Palmas 26,1% 3 S.C. Tenerife 28,7% 3 Cádiz 28,9% 3 Voto nacional 27,7% · 108 escaños Más voto Voto Esc. Badajoz 35,3% 2 Cáceres 35,0% 1 Barcelona 34,9% 12 Cuenca 32,6% 1 León 32,2% 1 Jaén 31,4% 2 Palencia 31,4% 1 Burgos 31,2% 1 Teruel 31,0% 1 Tarragona 31,0% 2 Menos voto Voto Esc. Murcia 21,2% 2 Melilla 22,1% – Guipúzcoa 22,1% 2 Madrid 23,2% 9 Almería 23,6% 1 Navarra 24,0% 2 Málaga 24,3% 3 S.C. Tenerife 24,4% 2 Cádiz 24,8% 2 La Coruña 24,8% 2 Voto nacional 18,9% · 66 escaños Más voto Voto Esc. Ceuta 30,2% – Murcia 29,7% 3 Almería 28,0% 2 Toledo 27,5% 2 Guadalajara 26,9% 1 Alicante 23,8% 3 Ávila 23,7% 1 Baleares 23,5% 2 Albacete 23,5% 1 Melilla 23,3% – Menos voto Voto Esc. Guipúzcoa 3,6% – Vizcaya 4,6% – Álava 6,6% – Navarra 8,8% – Lugo 10,2% – Orense 11,1% – Pontevedra 11,2% 1 Lérida 11,6% – La Coruña 11,7% 1 Gerona 12,4% 1 Voto nacional 4,3% · 5 escaños Más voto Voto Esc. Madrid 8,5% 3 Pontevedra 7,4% – Asturias 6,8% – La Coruña 6,7% – Barcelona 6,3% 2 Álava 6,0% – Córdoba 5,6% – Navarra 5,5% – Sevilla 5,5% – Vizcaya 5,2% – Menos voto Voto Esc. Ceuta 0,9% – Melilla 1,2% – Soria 1,4% – Ávila 2,2% – Salamanca 2,2% – Cuenca 2,2% – Zamora 2,4% – Ciudad Real 2,5% – Palencia 2,5% – Almería 2,5% – Voto sobre voto válido en cada provincia. Escaños: reparto central de hoy. PP: sin los diputados de UPN-PP; el PP no concurre solo en Navarra. Frente Amplio: sin Canarias ni la Comunidad Valenciana, donde concurre dentro de UPCan y Compromís-Front Valencià, ni Aragón y Baleares, donde lo hacen CHA-Frente Amplio y Més. Fuente: SocioMétrica

Los socialistas registrarían su mejor resultado en Badajoz (35,3%), Cáceres (35%), Barcelona (34,9%), Cuenca (32,6%), León (32,2%), Jaén y Palencia (31,4%), Burgos (31,2%), Teruel y Tarragona (30%).

La formación de Santiago Abascal conseguiría el mayor porcentaje de voto en las circunscripciones de Ceuta (30,2%), Murcia (29,7%), Almería (28%), Toledo (27,5%), Guadalajara (26,9%), Alicante (23,8%), Ávila (23,7%), Baleares (23,5%), Albacete (23,5%) y Melilla (23,3%).

El País Vasco sería la comunidad que más se le resisten al partido de Abascal, con Guipúzcoa (3,8%) y Vizcaya (4,6%) como las provincias en las que pincha por completo.

Ficha técnica

Tracking electoral para El Español: acumulado de 5.460 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.