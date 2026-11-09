Sigue ampliándose el saldo a favor de la derecha: PP y Vox reciben 832.000 votos más de PSOE y Sumar que a la inversa
El PP atrae a 600.000 antiguos votantes del PSOE y a 1,1 millones de electores que no votaron en 2023.
Más información: La foto ante el inicio de campaña: PP-UPN tendría 136 escaños; Vox, 66; el PSOE, 108 y Frente Amplio, 5
Unos 832.000 votantes de PSOE y Sumar se trasladan al bloque de PP y Vox, consolidando un saldo favorable para la derecha según el sondeo de SocioMétrica.
Vox destaca como la fuerza con mayor fidelidad de voto (79%), mientras que el Frente Amplio retiene menos del 30% del respaldo que obtuvo Sumar.
El PP supera el 40% de los apoyos en al menos diez provincias como Melilla, La Rioja y Salamanca, compensando la fuga de votos hacia Vox con votantes del PSOE e indecisos.
El PSOE no logra rebasar el 36% en ninguna provincia, registrando sus mejores datos en Badajoz, Cáceres y Barcelona, mientras el País Vasco sigue siendo el feudo más adverso para Vox.
La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL no prevé margen para un Gobierno alternativo al formado por PP y Vox, porque se sigue ampliando el flujo de antiguos votantes de la izquierda que hoy optan por el bloque de la derecha.
Según el sondeo, algo más de un millón de antiguos votantes del PSOE y Sumar hoy optarían por la papeleta de Feijóo o la de Abascal.
En cambio, en sentido inverso, este trasiego de votos se reduce a sólo 217.000.
El saldo es, por tanto, favorable a los partidos de la derecha en 832.000 votos.
Vox vuelve a ser el partido que mejor fideliza a sus antiguos votantes (conserva el 79%), seguido del PP (77,3%) y a más distancia el PSOE (66,2%).
"No pido una mayoría simple, sino amplia y progresista, para llegar más lejos en conquistas sociales, vivienda, sanidad, educación, dependencia y derechos de las mujeres", proclamó este domingo Pedro Sánchez en el acto de precampaña celebrado en Bilbao.
La palabra clave de los estrategas de Ferraz es ahora "movilización": tanto para sacar de casa a los electores indecisos y desencantados por los escándalos de corrupción, como para atraer a quienes pensaban votar al Frente Amplio o Podemos.
El Frente Amplio de Ada Colau hoy sólo retiene el 29,8% de los antiguos votos de Sumar.
Otro 22,7% (486.000 votos) se va al PSOE y el 7,9% (170.000) a Podemos.
Vox sigue en la cresta de la ola y atrae a 821.000 antiguos votantes del PP.
Pero el partido de Alberto Núñez Feijóo lo compensa con creces: ya recibe a 600.000 antiguos votantes del PSOE y atrae a 1,1 millones de electores, que no votaron en 2023.
Según el sondeo de SocioMétrica, el PP superaría más del 40% del voto en al menos 10 circunscripciones.
Ocurre así en Melilla (48,5%), La Rioja (47%), Salamanca (45,7%), Zamora y Ávila (44,8%), Lugo (44,7%), Orense, (44,4%), Segovia (44,1%), Palencia (42,2%) y Cantabria (41,1%).
Las provincias en las que el PP todavía tiene mayor dificultad de penetración son Guipúzcoa (obtendría el 9,2%), Gerona (10,9%) y Vizcaya (12,7%).
El PP lo intentará en Guipúzcoa con el joven de 22 años Jon Echevarria, estudiante del doble grado en Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, y hábil polemista en los debate de televisión.
No le dan miedo los retos: ya en las anteriores elecciones municipales, fue candidato del PP a la alcaldía de Zumárraga.
Por su parte, el PSOE no supera el 36% del voto en ninguna provincia.
|Voto
|Esc.
|Melilla
|48,5%
|1
|La Rioja
|47,0%
|3
|Salamanca
|45,7%
|2
|Zamora
|44,8%
|2
|Ávila
|44,8%
|1
|Lugo
|44,7%
|3
|Orense
|44,4%
|3
|Segovia
|44,1%
|2
|Palencia
|42,2%
|2
|Cantabria
|41,1%
|2
|Voto
|Esc.
|Guipúzcoa
|9,2%
|–
|Gerona
|10,9%
|1
|Vizcaya
|12,7%
|1
|Lérida
|13,9%
|–
|Tarragona
|14,4%
|1
|Barcelona
|14,8%
|5
|Álava
|19,1%
|1
|Las Palmas
|26,1%
|3
|S.C. Tenerife
|28,7%
|3
|Cádiz
|28,9%
|3
|Voto
|Esc.
|Badajoz
|35,3%
|2
|Cáceres
|35,0%
|1
|Barcelona
|34,9%
|12
|Cuenca
|32,6%
|1
|León
|32,2%
|1
|Jaén
|31,4%
|2
|Palencia
|31,4%
|1
|Burgos
|31,2%
|1
|Teruel
|31,0%
|1
|Tarragona
|31,0%
|2
|Voto
|Esc.
|Murcia
|21,2%
|2
|Melilla
|22,1%
|–
|Guipúzcoa
|22,1%
|2
|Madrid
|23,2%
|9
|Almería
|23,6%
|1
|Navarra
|24,0%
|2
|Málaga
|24,3%
|3
|S.C. Tenerife
|24,4%
|2
|Cádiz
|24,8%
|2
|La Coruña
|24,8%
|2
|Voto
|Esc.
|Ceuta
|30,2%
|–
|Murcia
|29,7%
|3
|Almería
|28,0%
|2
|Toledo
|27,5%
|2
|Guadalajara
|26,9%
|1
|Alicante
|23,8%
|3
|Ávila
|23,7%
|1
|Baleares
|23,5%
|2
|Albacete
|23,5%
|1
|Melilla
|23,3%
|–
|Voto
|Esc.
|Guipúzcoa
|3,6%
|–
|Vizcaya
|4,6%
|–
|Álava
|6,6%
|–
|Navarra
|8,8%
|–
|Lugo
|10,2%
|–
|Orense
|11,1%
|–
|Pontevedra
|11,2%
|1
|Lérida
|11,6%
|–
|La Coruña
|11,7%
|1
|Gerona
|12,4%
|1
|Voto
|Esc.
|Madrid
|8,5%
|3
|Pontevedra
|7,4%
|–
|Asturias
|6,8%
|–
|La Coruña
|6,7%
|–
|Barcelona
|6,3%
|2
|Álava
|6,0%
|–
|Córdoba
|5,6%
|–
|Navarra
|5,5%
|–
|Sevilla
|5,5%
|–
|Vizcaya
|5,2%
|–
|Voto
|Esc.
|Ceuta
|0,9%
|–
|Melilla
|1,2%
|–
|Soria
|1,4%
|–
|Ávila
|2,2%
|–
|Salamanca
|2,2%
|–
|Cuenca
|2,2%
|–
|Zamora
|2,4%
|–
|Ciudad Real
|2,5%
|–
|Palencia
|2,5%
|–
|Almería
|2,5%
|–
Los socialistas registrarían su mejor resultado en Badajoz (35,3%), Cáceres (35%), Barcelona (34,9%), Cuenca (32,6%), León (32,2%), Jaén y Palencia (31,4%), Burgos (31,2%), Teruel y Tarragona (30%).
La formación de Santiago Abascal conseguiría el mayor porcentaje de voto en las circunscripciones de Ceuta (30,2%), Murcia (29,7%), Almería (28%), Toledo (27,5%), Guadalajara (26,9%), Alicante (23,8%), Ávila (23,7%), Baleares (23,5%), Albacete (23,5%) y Melilla (23,3%).
El País Vasco sería la comunidad que más se le resisten al partido de Abascal, con Guipúzcoa (3,8%) y Vizcaya (4,6%) como las provincias en las que pincha por completo.
Ficha técnica
Tracking electoral para El Español: acumulado de 5.460 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente.
El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.