Pedro Sánchez en un vídeo compartido en X.

Pedro Sánchez en un vídeo compartido en X. E.E.

Política

Sánchez alienta la huelga general del 11-N porque "los derechos se pueden perder en un instante" si ganan PP y Vox

El presidente del Gobierno ha cargado contra el PP y Vox por presumir de "recortes y privatizaciones".

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Agencias
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Pedro Sánchez defiende los avances laborales y sociales históricos, advirtiendo que lo conquistado durante un siglo se puede perder en un instante.

El presidente del Gobierno muestra su apoyo implícito a las movilizaciones y huelgas como herramienta clave para defender y ganar derechos.

Sánchez critica abiertamente a PP y Vox por proponer políticas de recortes, privatizaciones y el uso de tijeras y motosierras.

El líder del Ejecutivo reivindica la importancia de proteger la sanidad pública, las pensiones dignas y la jornada laboral frente a la privatización.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado los avances laborales y sociales logrados a lo largo de la historia en España y ha advertido de que "lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante"

Asimismo, ha cargado contra PP y Vox por presumir de "tijeras y motosierras" al proponer "recortes y privatizaciones" de cara a las próximas elecciones del 29-N.

Sánchez ha publicado un vídeo en su perfil de la red social X donde ha recordado que "hoy parecen normales" algunos derechos como "trabajar ocho horas al día", ir al médico "sin tener que pagar" o tener vacaciones remuneradas, pero ha recordado que "hubo un tiempo en el que todo eso era inimaginable".

"Conviene recordar cuánto costó conseguirlo, porque los derechos y las libertades nunca han caído del cielo", ha señalado el jefe del Ejecutivo, que ha señalado que antes había personas que trabajaban "sin derecho a parar ni cuando caían enfermos", que acudir al médico era un "lujo" y llegar a la universidad "un sueño".

Sánchez ha destacado que todos esos avances han sido posibles gracias a la organización y la movilización de los trabajadores que "dijeron basta", "salieron a la calle" e hicieron huelgas. "No fue fácil, pero cambiaron España", ha afirmado el presidente dos días antes de la convocatoria de huelga general por la vivienda, y ha indicado que "lo que hoy parece imposible mañana puede ser un derecho o una libertad".

En el vídeo también ha incluido fragmentos de discursos de los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, afeando que "hay quienes presumen de tijeras, de motosierras, que prometen recortes, privatizaciones y sacrificios", contraponiendo estas afirmaciones a la defensa de los derechos sociales y los servicios públicos.

Además, ha criticado que esas políticas supongan "hachazos para todos, pelotazos para unos pocos" y ha advertido de que sus consecuencias recaen sobre "los trabajadores y los autónomos que no llegan a fin de mes", las personas que pasan meses en una lista de espera para operarse y quienes temen no llegar a tener "una pensión digna".

Frente a ello, Sánchez ha defendido que la responsabilidad del país es "seguir avanzando", lo que, en su opinión, significa contar con "servicios públicos universales y de calidad" y con salarios y pensiones que permitan vivir "tranquilos y seguros".

"Los que nos precedieron lucharon por el presente que hoy vivimos", ha concluido el presidente, que ha defendido que el mejor tributo a esas generaciones no consiste únicamente en proteger sus conquistas, sino también en "conquistar lo que soñamos".