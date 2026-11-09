Sánchez alienta la huelga general del 11-N porque "los derechos se pueden perder en un instante" si ganan PP y Vox

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez defiende los avances laborales y sociales históricos, advirtiendo que lo conquistado durante un siglo se puede perder en un instante. El presidente del Gobierno muestra su apoyo implícito a las movilizaciones y huelgas como herramienta clave para defender y ganar derechos. Sánchez critica abiertamente a PP y Vox por proponer políticas de recortes, privatizaciones y el uso de tijeras y motosierras. El líder del Ejecutivo reivindica la importancia de proteger la sanidad pública, las pensiones dignas y la jornada laboral frente a la privatización.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado los avances laborales y sociales logrados a lo largo de la historia en España y ha advertido de que "lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante"

Asimismo, ha cargado contra PP y Vox por presumir de "tijeras y motosierras" al proponer "recortes y privatizaciones" de cara a las próximas elecciones del 29-N.

Sánchez ha publicado un vídeo en su perfil de la red social X donde ha recordado que "hoy parecen normales" algunos derechos como "trabajar ocho horas al día", ir al médico "sin tener que pagar" o tener vacaciones remuneradas, pero ha recordado que "hubo un tiempo en el que todo eso era inimaginable".

Tu jornada de ocho horas. Tu pensión. Tu sanidad pública. Nada de esto cayó del cielo. Fueron conquistas colectivas. No dejaremos que nos lo arrebaten. Vamos a seguir avanzando. https://t.co/suVn2I5KaA — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 9, 2026

"Conviene recordar cuánto costó conseguirlo, porque los derechos y las libertades nunca han caído del cielo", ha señalado el jefe del Ejecutivo, que ha señalado que antes había personas que trabajaban "sin derecho a parar ni cuando caían enfermos", que acudir al médico era un "lujo" y llegar a la universidad "un sueño".

Sánchez ha destacado que todos esos avances han sido posibles gracias a la organización y la movilización de los trabajadores que "dijeron basta", "salieron a la calle" e hicieron huelgas. "No fue fácil, pero cambiaron España", ha afirmado el presidente dos días antes de la convocatoria de huelga general por la vivienda, y ha indicado que "lo que hoy parece imposible mañana puede ser un derecho o una libertad".

En el vídeo también ha incluido fragmentos de discursos de los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, afeando que "hay quienes presumen de tijeras, de motosierras, que prometen recortes, privatizaciones y sacrificios", contraponiendo estas afirmaciones a la defensa de los derechos sociales y los servicios públicos.

Además, ha criticado que esas políticas supongan "hachazos para todos, pelotazos para unos pocos" y ha advertido de que sus consecuencias recaen sobre "los trabajadores y los autónomos que no llegan a fin de mes", las personas que pasan meses en una lista de espera para operarse y quienes temen no llegar a tener "una pensión digna".

Frente a ello, Sánchez ha defendido que la responsabilidad del país es "seguir avanzando", lo que, en su opinión, significa contar con "servicios públicos universales y de calidad" y con salarios y pensiones que permitan vivir "tranquilos y seguros".

"Los que nos precedieron lucharon por el presente que hoy vivimos", ha concluido el presidente, que ha defendido que el mejor tributo a esas generaciones no consiste únicamente en proteger sus conquistas, sino también en "conquistar lo que soñamos".