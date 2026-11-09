El PP acepta que la Academia de Televisión organice los debates electorales tras el "veto" del PSOE a las cadenas privadas

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LO ESENCIAL Las claves El PP acepta que la Academia de Televisi%C3%B3n organice los debates electorales del cara a cara entre S%C3%A1nchez y Feij%C3%B3o, as%C3%AD como el encuentro a cuatro. La decisi%C3%B3n se toma tras el rechazo del PSOE a celebrar los encuentros en cadenas de televisi%C3%B3n privadas y la negativa del PP a hacerlos en RTVE. La propuesta busca garantizar una se%C3%B1al neutral y abierta para que cualquier medio de comunicaci%C3%B3n pueda emitir los debates libremente. Frente Amplio se muestra abierto a esta alternativa si facilita el consenso para celebrar los debates con los principales candidatos.

El PP ha aceptado la propuesta del PSOE para que los debates electorales se celebren en la Academia de Televisión, lo que incluye tanto el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como el previsto entre los principales cuatro candidatos de las elecciones del 29N.



Según han informado fuentes del PP, la formación ha confirmado a la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, su disposición a empezar a negociar los términos de los debates, tras el "veto" del PSOE a que se celebraran en las televisiones privadas.



El PSOE considera que esta fórmula garantiza "una señal neutral y abierta para que todos los medios de comunicación que lo deseen puedan emitir libremente" ante, a su juicio, la negativa del PP a que uno de los dos debates electorales planteados entre los candidatos se celebre en RTVE.

El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha llamado este lunes a la portavoz de campaña del PSOE, Rebeca Torró, a quien ha insistido en la necesidad de facilitar la organización de debates entre candidatos.



Uno, la semana que viene, entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, y otro en el tramo final de la campaña, entre los cuatro o cinco líderes de los principales partidos nacionales.



Tellado ha defendido que fueran los grupos que integran Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta los que organizaran esos encuentros, que fueron solicitados de manera formal por Atresmedia y Mediaset hace casi un mes, pero Torró "se ha mostrado inflexible".



Según el PP, el PSOE "insiste en vetar a los grupos de comunicación privados" y, además, "defiende que sea una corporación cuyo presidente, cúpula directiva, responsables y jefes de informativos nombra el presidente del Gobierno el que organice alguno de los encuentros".



Para el PP "eso no es posible", por lo que finalmente, "en el ánimo de poder ofrecer a los españoles espacios en los que confrontar ideas y programas", ha aceptado que los debates sean organizados por la Academia de Televisión, con la participación en el diseño de las direcciones de campaña de los diferentes partidos políticos.



También han señalado las fuentes que Torró no es partidaria de la presencia de Podemos en el segundo de los debates, y sí de Frente Amplio.

La respuesta de la izquierda

El PSOE ha celebrado este lunes que el PP haya aceptado su propuesta de que la Academia de Televisión organice los debates planteados desde el inicio de campaña.



Fuentes socialistas han señalado que, ante "el veto" del PP a RTVE, el PSOE había propuesto la fórmula de la Academia de Televisión para que todos los medios de comunicación que lo deseen puedan emitir libremente los debates.



Así las cosas, la secretaria de Organización y portavoz del PSOE, y coordinadora general de la campaña, Rebeca Torró, se ha puesto a disposición de la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, para cerrar las fechas y detalles de ambos encuentros.

Por su parte, Frente Amplio se ha mostrado abierto a que el debate electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se celebre en la Academia de Televisión si esta alternativa "facilita que se pueda avanzar en el consenso" para contar con los principales cuatro candidatos.



En un comunicado, la formación acepta que el debate televisivo que había planteado RTVE se celebre en la Academia de Televisión, tal y como ha propuesto este lunes el PSOE ante la polémica suscitada por la eventual ausencia de alguno de los representantes de los distintos espacios políticos.



"Desde el Frente Amplio nos mostramos abiertos a considerar que el debate televisivo organizado por RTVE pueda celebrarse fuera de la corporación pública; por ejemplo, en la Academia de Televisión, si ello facilita que se pueda avanzar en el consenso de cara a contar con la participación de las cuatro formaciones políticas implicadas", han señalado.



Frente Amplio ha confirmado que ya ha comunicado su disposición a que su candidata Ada Colau participe en los dos debates a cuatro propuestos, uno por RTVE y otro por Atresmedia.

"Consideramos que es importante que se puedan celebrar ambos debates y con la participación de todos los candidatos propuestos en el formato del debate a cuatro", han afirmado.



No obstante, subrayan su compromiso con que uno de los debates sea organizado por RTVE, al considerar que su emisión a través de la televisión pública garantiza "la equidad y la objetividad en el tratamiento informativo", así como su difusión en todo el país, sin distinción territorial.



Asimismo, consideran "imprescindible" que los debates televisivos que se celebren cuenten con las cuatro candidaturas "que se presentan en todo el país, en un formato que garantiza una representación plural del actual arco parlamentario español".



Además, piden que estas citas no coincidan con otros debates televisivos que puedan organizarse de forma paralela con representantes de los diferentes espacios políticos.