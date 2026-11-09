Las pensiones no dan miedo: el PP saca más de 10 puntos al PSOE entre los mayores de 60 y casi 8 entre los jubilados

Podemos apenas obtiene un 1% de respaldo entre las mujeres, verse ampliamente superado en este segmento tanto por el PP como por Vox.

El PSOE solo logra situarse como la primera fuerza política entre la población parada y los estudiantes, según el sondeo de SocioMétrica.

Los populares superan a los socialistas en el segmento femenino, alcanzando un 32,2% de apoyo frente al 28,3% del PSOE.

El PP aventaja en más de 10 puntos al PSOE en intención de voto entre los mayores de 60 años y se impone también entre los jubilados.

El presidente Pedro Sánchez ha jugado en esta precampaña la baza del miedo, al proclamar que si tras el 29N surge un Gobierno formado por PP y Vox recortará o "privatizará" las pensiones.

Pero este mensaje no cala: el PP tiene un respaldo muy superior al PSOE entre los jubilados y pensionistas.

Según el sondeo de SocioMetrica, el PP es la primera fuerza política en todos los tramos de edad, salvo entre entre los jóvenes de 18 a 35 años (24,5% del voto),

En este último segmento de población, le supera el PSOE (29,5%) por cinco puntos de intención de voto.

Entre los mayores de 60 años, el PP (39,5%) se impone claramente sobre el PSOE (28,1%) con más de 10 puntos de ventaja.

Voto por sexo, edad, trabajo y estudios / Noviembre 2026 Total Sexo Edad Situación laboralTrabajo Estudios terminadosEstudios Estimación de voto de hoy Estimación de voto de hoy según sexo Estimación de voto de hoy según edad Estimación de voto de hoy según situación laboral Estimación de voto de hoy según estudios terminados Total n 4.325 Hombres n 2.221 Mujeres n 2.090 18-35 años18-35 n 993 36-59 años36-59 n 2.033 60 años y más60 y más n 1.299 Trabaja n 2.814 En paroParo n 246 JubiladoJubil. n 823 EstudianteEstud. n 168 Hogar n 209 Primarios n 250 SecundariosSecund. n 1.891 UniversitariosUnivers. n 2.141 PP 32,0 31,8 32,2 24,5 29,6 39,5 30,4 22,5 38,0 27,6 40,2 24,8 31,2 33,6 PSOE 27,7 27,2 28,3 29,5 26,4 28,1 26,9 27,8 30,4 30,4 23,4 38,0 27,5 26,6 Vox 18,9 18,8 19,0 24,1 21,4 12,8 20,0 22,2 13,0 19,7 26,5 22,0 20,9 16,9 Frente Amplio 4,8 5,0 4,6 4,5 5,1 4,6 5,2 4,3 4,4 5,4 2,4 2,2 4,4 5,5 Podemos 1,2 1,5 1,0 1,2 1,4 1,0 1,3 2,4 0,8 0,5 0,8 1,5 1,3 1,2 SALF 2,2 2,2 2,2 3,1 2,1 1,7 2,6 4,8 0,6 2,1 0,6 4,0 2,9 1,4 Resto de partidos 11,0 11,3 10,7 9,9 11,7 10,9 11,4 11,5 11,5 10,1 5,4 6,7 10,6 12,0 Otros y blanco 2,1 2,3 1,9 3,1 2,2 1,3 2,1 4,3 1,3 4,1 0,6 0,8 1,4 2,9 Voto sobre voto válido (%). Cada columna suma 100. PP: sin UPN-PP (Navarra). Frente Amplio: con CHA y Més. Grupos pequeños (estudiantes, hogar, estudios primarios): leer con cautela. Fuente: SocioMétrica

No parece por tanto que este colectivo, el que ya está cobrando una pensión o a punto de jubilarse, tema la llegada del PP al Gobierno.

La encuesta de SocioMétrica ofrece otros datos que rompen los estereotipos fabricados por la izquierda.

Por situación laboral, el PP es la primera fuerza política entre los trabajadores (30,4%), los jubilados (38%) y las amas de casa (40,2%).

Entre este último colectivo, el partido de Feijóo supera en casi 17 puntos de intención de voto al PSOE (23,4%).

Pese a que Sánchez hace gala de su discurso feminista, el PP tiene más apoyo entre las mujeres (32,2%) que el PSOE (28,3%).

El Gobierno de Sánchez se ha visto salpicado por numerosos escándalos que cuestionan su discurso feminista: desde las grabaciones en las que Ábalos y Koldo elogiaban las cualidades de las prostitutas que iban a contratar, a las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre el exasesor de Moncloa Paco Salazar.

Según la encuesta, el PSOE sólo es la primera fuerza política entre los parados (27,8%) y los estudiantes (30,4%).

Por nivel de formación, el PP se impone entre los que tienen estudios secundarios (31,2%) o universitarios (33,6%).

En cambio, el PSOE sería la fuerza más votada (38%) entre quienes sólo han estudiado Primaria.

En cuanto a las pensiones, Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a revalorizarlas todos los años con el IPC, en su "contrato" suscrito por los ciudadanos.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que lo que pone realmente en peligro la sostenibilidad de las pensiones es el modelo económico de Sánchez, basado en una deuda pública disparada y en un mercado laboral con mano de obra poco remunerada.

La encuesta de SocioMetrica derriba otros mitos.

Únicamente el 1% de las mujeres votaría hoy a Podemos, cuya candidatura encabeza Irene Montero.

Durante su etapa como ministra de Igualdad, Irene Montero impulsó la llamada Ley para la Integridad Sexual, bautizada como la ley del sólo sí es sí.

Según el balance que el CGPJ realizó en noviembre de 2023, al menos 1.233 agresores sexuales se beneficiaron de reducciones de pena y otros 26 salieron de prisión como resultado de la aplicación de la ley del sólo sí es sí.

Si Podemos ha hecho gala siempre de su discurso feminista, lo cierto es que Vox (19%) tiene un respaldo mucho mayor entre las mujeres.

El partido de Abascal también supera ampliamente en este segmento de población al Frente Amplio de Ada Colau (4,6%).

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 4.893 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.