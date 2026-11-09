El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto del PP de Baleares, a 9 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares. Javier Fernández Europa Press

Feijóo promete en Palma "orden, seguridad y vivienda" y acusa a Sánchez del "descontrol" migratorio y habitacional

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo promete "orden, seguridad y vivienda" en un acto de precampaña en Palma, acusando a Pedro Sánchez del descontrol migratorio y habitacional. En materia de inmigración, el líder del PP propone la activación permanente de Frontex en Baleares, revisar cupos de trabajadores y aplicar el Reglamento de Retornos europeo. Feijóo plantea construir un millón de pisos con facilidades para jóvenes, endurecer las penas contra la multirreincidencia y aprobar una ley para desalojar a okupas en 48 horas. El candidato popular vincula los problemas de gestión con la corrupción del Gobierno y presenta estas medidas dentro de su plan con 249 propuestas para la "reconstrucción nacional".

Alberto Núñez Feijóo prometió este lunes en Palma "orden, seguridad y vivienda", en un acto de precampaña junto a la presidenta balear, Marga Prohens.

El líder y candidato del PP responsabilizó a Pedro Sánchez del "descontrol migratorio" que sufren las islas desde hace meses". El presidente del PP presentó estas tres prioridades como ejes de su alternativa al Gobierno ante las elecciones del 29 de noviembre.

En inmigración, anunció un plan específico para proteger la frontera marítima de Baleares y solicitar a la UE "la activación permanente de Frontex" en la ruta entre Argelia y las islas. También se comprometió a perseguir a las mafias, reforzar los controles y "aplicar el Reglamento de Retornos" europeo.

En vivienda, aseguró que bajo su mandato "se construirán un millón de pisos", con menos burocracia, facilidades para edificar y rebajas fiscales, especialmente para los jóvenes. En seguridad, prometió una presencia policial "visible y continuada" en los barrios y penas más duras contra la multirreincidencia.

"Sobre todo, no robar"

Feijóo vinculó sus críticas a la gestión con las acusaciones de corrupción contra el "sanchismo".

Denunció que "cada euro robado" es un euro que no se ha destinado a seguridad ferroviaria, construcción de vivienda o cobertura de plazas de Policía, Guardia Civil y médicos.

El líder popular acusó a Sánchez de poner en peligro los servicios públicos pese a haber contado con "más ingresos fiscales, deuda pública y fondos europeos" que nunca. "Usted ha sido el mayor peligro para los servicios públicos de nuestro país", afirmó.

Frente a ese balance, defendió su compromiso firme de aprobación de Presupuestos, planificación de inversiones y mantenimiento de las infraestructuras. "La manera de defender los servicios públicos es gestionándolos", señaló, antes de reclamar seguridad y, "sobre todo, no robar".

Estas propuestas forman parte del programa de 249 medidas que el PP presentará este martes para impulsar una "reconstrucción nacional". En materia migratoria, el documento plantea revisar cada año los cupos de trabajadores extranjeros según el paro, las vacantes y la capacidad de acogida en vivienda y servicios públicos.

La petición de Frontex coincide con lo incluido en el acuerdo alcanzado en Canarias por los grupos parlamentarios, salvo Vox, para reclamar refuerzos europeos y estatales ante la emergencia migratoria.

Presión "insostenible"

En Palma, Feijóo calificó la situación migratoria de "insostenible" para los vecinos, los servicios públicos y las fuerzas de seguridad. Acusó al Gobierno de limitar su respuesta a una acumulación de centros de acogida y carpas.

También prometió proteger a las mujeres frente a los fallos que atribuyó a las políticas del Ejecutivo. "Ante la multirreincidencia y los delitos contra la libertad sexual, total firmeza", afirmó, y añadió: "Si el delincuente es español, pagará. Y si es extranjero, se le expulsará".

En el ámbito habitacional, defendió una mayor protección para inquilinos y propietarios e insistió en aprobar una ley para desalojar a los okupas en 48 horas. "Vamos a construir una nueva generación de propietarios", aseguró.

Feijóo cerró con una llamada a movilizar el voto el 29 de noviembre para sustituir al que calificó como "el peor Gobierno" de nuestra historia reciente. "No esperéis de mí que levante más la voz. Voy a levantar el país", proclamó.