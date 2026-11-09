La estrategia de Sánchez entrega el País Vasco a Bildu: los sucesores de ETA tendrían 8 escaños y el PNV se hunde con 3

En Cataluña, la lista conjunta de ERC-Podemos superaría a Junts al alcanzar 9 escaños frente a los 6 que mantendría la formación de Carles Puigdemont.

En el desglose vasco y navarro, el PSOE se sitúa con 6 diputados en el País Vasco, el PP conserva sus 2 escaños y Vox continúa sin obtener representación en la región.

El PNV sufre un retroceso electoral al perder dos diputados y quedarse en únicamente 3 escaños.

EH Bildu lograría hasta 8 escaños en el Congreso (7 por el País Vasco y 1 por Navarra), situándose cerca de la hegemonía parlamentaria vasca según el sondeo de SocioMétrica.

Esta vez, Bildu agita el árbol y también recoge las nueces.

El partido de los herederos de ETA está más cerca de convertirse en la fuerza hegemónica en el País Vasco, tras verse blanqueado y legitimado por su alianza con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Bildu se dispararía hoy hasta los 8 escaños en el Congreso: obtendría 7 por el País Vasco (donde gana dos diputados) y 1 por Navarra.

Y mientras tanto, el PNV pierde dos diputados y se queda con sólo 3.

El PP conservaría sus dos diputados por el País Vasco y el PSOE ganaría uno hasta colocarse en 6 (sólo superado por Bildu). Vox sigue sin poder poner un pie en el País Vasco.

Intención de voto / Noviembre 2026 4,4% 5 Frente Amplio 2,4% 9 ERC-Podemos 0,3% 1 CHA 0,1% 0 Més per Mallorca 1,6% 8 EH Bildu 1,0% 2 BNG 0,9% 2 Compromís 1,7% 3 Adelante Andalucía 27,7% 108 PSOE 3,7% 0 OTROS* 0,8% 3 EAJ-PNV 1,4% 6 Junts 0,5% 1 Coalición Canaria 0,3% 2 UPN 32,0% 134 PP 18,9% 66 Vox Frente Amplio · Sondeo: 4,4% · 5 escaños ERC-Podemos · Sondeo: 2,4% · 9 escaños CHA · Sondeo: 0,3% · 1 escaños Més per Mallorca · Sondeo: 0,1% · 0 escaños EH Bildu · Sondeo: 1,6% · 8 escaños BNG · Sondeo: 1,0% · 2 escaños Compromís · Sondeo: 0,9% · 2 escaños Adelante Andalucía · Sondeo: 1,7% · 3 escaños PSOE · Sondeo: 27,7% · 108 escaños Otros* · Sondeo: 3,7% · 0 escaños EAJ-PNV · Sondeo: 0,8% · 3 escaños Junts · Sondeo: 1,4% · 6 escaños Coalición Canaria · Sondeo: 0,5% · 1 escaños UPN · Sondeo: 0,3% · 2 escaños PP · Sondeo: 32,0% · 134 escaños Vox · Sondeo: 18,9% · 66 escaños Frente Amplio · Resultados 2023: 12,31% · 31 escaños ERC-Podemos · Resultados 2023: 1,89% · 7 escaños EH Bildu · Resultados 2023: 1,36% · 6 escaños BNG · Resultados 2023: 0,62% · 1 escaños PSOE · Resultados 2023: 31,7% · 121 escaños Otros* · Resultados 2023: 3,26% · 0 escaños EAJ-PNV · Resultados 2023: 1,13% · 5 escaños Junts · Resultados 2023: 1,6% · 7 escaños Coalición Canaria · Resultados 2023: 0,47% · 1 escaños UPN · Resultados 2023: 0,44% · 2 escaños PP · Resultados 2023: 32,83% · 136 escaños Vox · Resultados 2023: 12,39% · 33 escaños SONDEO RESULTADOS 08-11-2026 23-07-2023 *Otros: SALF (2,2%), Podemos en solitario (1,2%), UPCan (0,2%) y Democracia 21 (0,1%) Fuente: SocioMétrica EL ESPAÑOL

El partido de Arnaldo Otegi se ha convertido en el socio más incondicional de Sánchez, y el único que no ha hecho público el contenido de sus pactos con el PSOE.

Bildu nunca ha sentido la necesidad de alardear de estos acuerdos. Aunque es fácil intuir su contenido.

"Tenemos a 200 presos en la cárcel", explicó Otegi en un acto celebrado en Eibar en octubre de 2021, "y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y de claro os lo digo".

Tanto Bildu como el PSOE han cumplido su parte del acuerdo.

Ya en la pasada legislatura, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska completó el traslado de todos los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra: cinco reclusos cada viernes.

Una vez allí, la consejera de Justicia del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, se ha encargado de otorgarles todo tipo de beneficios penitenciarios.

Según los informes elaborados por las asociaciones de víctimas del terrorismo, del total de 110 presos de ETA que aún siguen en prisión, 44 ya han obtenido el tercer grado (régimen abierto), mientras que otros 71 se encuentran en régimen de semilibertad.

El PSOE también entregó la Alcaldía de Pamplona al regidor de Bildu Joseba Asiron en diciembre de 2023, mediante una moción de censura para derribar a la hasta entonces alcaldesa Cristina Ibarrola (UPN).

Y para Bildu resulta estratégico plantarse con firmeza en Navarra, que considera una parte esencial de "Euskal Herria".

En el verano de 2025, cuando Junts retiró su apoyo a Sánchez y pareció tambalearse la legislatura, Arnaldo Otegi emprendió una ronda de contactos con todos los socios del Gobierno para atar su apoyo al Gobierno.

Y el pasado 1 de octubre, Otegi viajó personalmente a Waterloo (Bélgica) para entrevistarse con Carles Puigdemont: pretendía que Junts retirara su veto a los decretos de vivienda.

Más recientemente, el pasado martes, Bildu fue el único partido que no exigió en la Diputación Permanente del Congreso la dimisión de Óscar Puente, por el accidente ferroviario de Urda que se ha saldado con 69 muertos.

Escaños por comunidad autónoma / Noviembre 2026 PP PSOE Vox Frente Amplio Podemos ADELANTE Compromís CC ERC Junts BNG EH Bildu UPN EAJ-PNV 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 24 18 15 6 4 2 3 2 2 4 2 2 12 11 8 6 5 3 2 2 1 16 10 5 8 7 6 7 18 6 9 6 1 4 3 2 13 6 2 2 3 1 17 9 9 3 1 5 2 3 2 1 2 2 6 7 3 Fuente: SocioMétrica

Puente acabó tirando la toalla y anunció su dimisión por sorpresa, tras encadenar tres accidentes ferroviarios que suman 116 fallecidos en nueve meses.

La lealtad de Bildu se ha visto en cualquier caso recompensada y ahora ve mucho más cerca arrebatar al PNV la hegemonía en el País Vasco. Ya lo tiene al alcance de la mano.

En Cataluña se produce un fenómeno similar: la lista conjunta ERC-Podemos obtendría 9 escaños en Cataluña (1,6%), mientras Junts perdería uno y se quedaría en 6 (1,4%).

De este modo, los partidos nacionalistas e independentistas de izquierdas han rentabilizado las concesiones arrancadas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque Sánchez no ha logrado sacar adelante el cupo catalán que prometió a ERC, antes de disolver las Cortes.

En cambio, los partidos nacionalistas conservadores (Junts y PNV) se ven castigados por su electorado, por apoyar políticas cada vez más escoradas a la izquierda.

Ficha técnica

Tracking electoral para El Español: acumulado de 5.460 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.