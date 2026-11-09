Así han desaparecido de los discursos de Sánchez los 115 muertos de Urda y Adamuz: 66 segundos en Valencia, 46 en Tarragona y ninguno en Bilbao

En sus discursos más recientes, el PSOE ha cambiado el relato pasando de atribuir la tragedia a fallos humanos o de seguridad a usar el accidente para confrontar con la derecha de cara a las urnas.

Sánchez culpa a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy en Adif de la situación ferroviaria, evitando aludir a que la degradación en la inversión comenzó en 2010 con los ajustes de José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente del Gobierno ha dejado de mencionar al exministro de Transportes, Óscar Puente, quien dimitió el pasado 3 de noviembre tras el accidente por 'dignidad' y empatía con las víctimas.

Pedro Sánchez ha reducido drásticamente sus alusiones a la tragedia ferroviaria de Urda durante sus últimos mítines: dedicó 66 segundos en Valencia, 46 en Tarragona y omitió el tema por completo en Bilbao.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez parece haber pasado página. Apenas han transcurrido once días desde que, el 28 de octubre, un tren de AVE chocara contra un Iryo en la línea ferroviaria de Madrid - Andalucía a la altura de Urda, provocando la muerte de 69 personas. Menos de quince días. Tiempo más que suficiente para que Sánchez olvide hablar de ello.

En un fin de semana con la agenda política hasta los topes, Pedro Sánchez ha participado en tres grandes actos. El viernes en Valencia, el sábado en Tarragona y el domingo en Bilbao. Todos ellos, mítines para dirigirse a los militantes socialistas.

En el primero de todos, el de Valencia, habló del tema de forma directa durante poco más de un minuto: 66 segundos. Había que hacerlo. Era su primer acto desde que la campaña tuviera que pararse —a excepción de Vox, que mantuvo todos sus actos políticos— tras el trágico accidente.

Aunque en el acto hubo un minuto de silencio en honor a las víctimas y en su discurso intercaló la importancia de lo público con las alusiones directas a lo sucedido en Urda, en ningún momento pareció asumir sus culpas.

Su principal argumento fue asegurar que "las tragedias suceden" y que la "cuestión es cómo responde el Gobierno ante una tragedia".

En el segundo acto, en Tarragona, el presidente disminuyó aún más la atención hacia la tragedia y tan solo dedicó 46 segundos a dirigirse de forma directa del tema. Antes, habló de "tragedias", pero sin nombrar a las 69 víctimas del accidente en Urda.

En el tercero, el de este domingo, ni siquiera le ha dedicado a la tragedia un solo segundo. Por el contrario, el presidente ha decidido poner el acento en el miedo a la derecha. Ha hablado de todo. Trump, Feijóo, Abascal, La Revuelta, el Papa, Patti Smith, pero nada de Urda.

El olvido de Puente

Tampoco ha hablado este domingo en Bilbao sobre Óscar Puente, uno de sus mayores activos políticos y el que hasta ahora era el ministro de Transportes. El dirigente dimitió el 3 de noviembre, seis días después del accidente de Urda, por "dignidad".

Cuando el responsable de Transportes trasladó su dimisión al público, el presidente aseguró durante la Cumbre Iberoamericana de Madrid que respetaba su decisión ya que lo había hecho "por empatía con las víctimas" y "con un propósito claro de reconstruir esa confianza quebrada en la alta velocidad en España como consecuencia de estos dos terribles accidentes que hemos sufrido en este año". Pocos días después de estas declaraciones, parece que ni le conoce.

Días antes, la historia era distinta. En el acto de Valencia, antes de que se subiera al escenario varios dirigentes prepararon el terreno. Entre ellos, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant.

Durante su intervención, Morant se dirigió a Puente y le dio las gracias por "dar un ejemplo de dignidad". La respuesta fue inmediata. Todo el público comenzó a corear el nombre del exministro. "Óscar, Óscar, Óscar", gritaban.

Cuando le tocó el turno a Sánchez, aprovechó para defender la actuación del Gobierno, aunque pasando de puntillas por la polémica de Óscar Puente. "Estuvimos con las víctimas del accidente de Urda, estuvimos acompañándolas, actuamos con transparencia, y hemos asumido la responsabilidad política con la dimisión de un gran político como es Óscar Puente", manifestó.

Seguidamente pareció tratar de esconder el problema bajo la alfombra mientras apuntaba hacia otro culpable: el PP y, en concreto, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Los servicios públicos importan. Hemos tardado 15 años en revertir los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy en Adif", aseveró Sánchez.

"Este es el dilema al que nos enfrentamos el próximo 29 de noviembre: o reforzar lo público o recortar lo público", agregó. Y con la misma idea trató de zanjar el tema en Tarragona. En Bilbao, parece, ya no hacía falta.

Lo que Sánchez omite

Lo cierto es que los recortes en las infraestructuras ferroviarias comenzaron antes, con el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Fue con el "tijeretazo de Blanco".

Era mayo de 2010. Dos años después de una de las mayores crisis económicas que se recuerdan. El entonces ministro de Fomento, José Blanco, tuvo que asumir un ajuste drástico de 6.400 millones de euros en inversión en infraestructuras entre 2010 y 2011 para cumplir con las exigencias de reducción del déficit impuestas por Bruselas.

Traducción: 18 grandes contratos de obra acabaron rescindidos y otros 199 proyectos sufrieron retrasos de entre uno y cuatro años, de los cuales 87 correspondían a infraestructuras ferroviarias.

Se podría decir que fue cosa de dos. Pero Sánchez solo se acuerda de uno. La degradación de la inversión ferroviaria no empezó con Rajoy sino con el ajuste impulsado por Zapatero y se prolongó —y en algunos aspectos se agravó— durante la etapa popular.

Aunque los ataques en contra del PP se suceden en las últimas declaraciones de Sánchez, lo cierto es que la culpabilización a Rajoy de lo ocurrido es un cambio drástico en el relato del PSOE sobre la tragedia.

Hasta ahora, el Gobierno había hablado sobre todo de un error humano o de "fallos en el sistema de seguridad". Ahora, Sánchez habla de la raíz del problema mientras sigue mirando a otro lado.

Sánchez ha convertido el accidente de Urda en un ataque contra el Gobierno anterior y, por el camino, ha olvidado hablar de las víctimas. Ni un segundo.