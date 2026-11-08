El toque de alarma de Clavijo tras recibir 10.209 migrantes en un mes: "No hay control de fronteras ni política exterior"

Sánchez atribuye el repunte a factores climáticos habituales tras el verano y defiende la inversión realizada, mientras Canarias reclama un plan conjunto vinculado a compromisos reales para no afrontar la crisis en solitario.

La presión migratoria afecta de forma crítica a la isla de El Hierro, que concentró el 76,6% de las llegadas de octubre, mientras los centros de acogida del archipiélago rozan los 3.000 menores no acompañados tutelados.

El presidente de Canarias denuncia la falta de política exterior y de control de fronteras por parte del Gobierno central, criticando que las medidas actuales no están sirviendo para frenar la reactivación de la ruta atlántica.

Fernando Clavijo exige a Pedro Sánchez una reunión de trabajo bilateral urgente tras registrarse 10.209 llegadas de migrantes a Canarias desde el 1 de octubre, lo que representa más del 58% del total del año.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido a Pedro Sánchez una reunión de trabajo bilateral urgente al constatar que las islas se encuentran desbordadas por una nueva emergencia migratoria.

El detonante de este desborde se sitúa en el blindaje del Estrecho tras el asalto masivo a Ceuta de más de 96.000 personas a finales de julio.

Al concentrar Interior sus medios en la frontera terrestre española con el norte de Marruecos, las mafias de tráfico humano reactivaron de inmediato el flanco atlántico por vasos comunicantes.

El balance actualizado resulta desolador para el archipiélago, sumido en una avalancha migratoria que, sólo en octubre, ya supera las cifras de 2023 y 2024, los peores años que desembocaron en una crisis humanitaria.

Con los registros oficiales del viernes 6 de noviembre, Canarias contabiliza 10.209 migrantes llegados desde el 1 de octubre, lo que supone el 58,5% de todas las entradas marítimas del año (17.447 en el acumulado de 2026).

El presidente Pedro Sánchez ha convocado para este martes la Comisión Interministerial de Inmigración, a la que asistirá Clavijo, para abordar el fenómeno migratorio en el archipiélago y, en particular, la situación que se vive en la isla de El Hierro.

El mandatario autonómico reclama un plan conjunto con plazos y compromisos vinculantes tras pulverizarse la barrera de las 10.000 llegadas en poco más de un mes.

Más de 1.000 en un día

EL ESPAÑOL ha tenido acceso exclusivo al cruce de cartas entre Fernando Clavijo, presidente autonómico de Canarias, y Pedro Sánchez, del Gobierno central.

La "indignación" de Clavijo con Sánchez queda por escrito en la respuesta a una misiva de Sánchez que ha desatado una profunda indignación en el Gobierno canario.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Clavijo ha censurado con dureza la inacción del Estado: "No hay una política de exteriores, no hay una política migratoria y de protección de nuestra frontera en estos momentos".

En su misma carta de respuesta a Sánchez, fechada el 5 de noviembre, el líder canario replica, molesto, a la relación de medidas exhibida por el presidente del Gobierno.

"Nos manda un inventario de cosas que se han hecho, pero que evidentemente no están funcionando", lamenta. "Si funcionasen, no estarían llegando migrantes con esta magnitud". Por ejemplo, sólo el pasado viernes 1.066 personas en 10 cayucos distintos.

El presidente canario recibió la respuesta de Sánchez el miércoles 4, recién llegado a la cumbre de Regiones Ultraperiféricas (RUP) en Guadalupe.

Allí, Clavijo lamentaba que Moncloa despache la emergencia como un asunto menor: "Pedíamos compromisos, coordinación, reuniones de la Junta de Seguridad para planificar... y nos responde con un balance inútil".

Viaje en el peor día

Sánchez justifica la avalancha como un "repunte" por factores puramente ambientales, "la mejora de las condiciones climáticas", habitual en la ruta desde Senegal, Gambia, Marruecos y Mauritania tras el verano.

En su misiva, Pedro Sánchez defiende la gestión estatal y apela a la corresponsabilidad, justificando el repunte en factores ambientales: "Este fenómeno es algo que ya hemos vivido en el pasado".

Según Sánchez, "si todas las Administraciones competentes trabajamos de manera leal y coordinada", se podrán "defender los intereses de todos los canarios y canarias y la seguridad de quienes, desgraciadamente, se juegan la vida para llegar al archipiélago".

En su misiva, el líder socialista defiende que su Gobierno ha hecho, en los últimos años, una inversión de 218 millones de euros.

Pero cuando se refiere a acciones concretas, no recuenta ni propone una sola de contención: sólo habla de paliativos ante el daño, como la apertura de un centro nuevo de acogida, como el de El Echedo.

La réplica de Clavijo rechaza de plano ese balance y exige una cumbre bilateral de trabajo "urgente" para pasar a la acción: "La situación que estamos viviendo exige algo más que un balance de las medidas que se han adoptado hasta ahora".

El presidente insular exige "acordar, con carácter urgente, qué actuaciones debemos poner en marcha conjuntamente para anticiparnos a los acontecimientos".

El mandatario autonómico advierte a Moncloa de que "no podemos limitarnos a reaccionar cuando las embarcaciones llegan a nuestras costas", reclamando certezas para evitar que Canarias "tenga que afrontar en solitario una situación que constituye un desafío para el conjunto del Estado y de la UE".

El ministro Fernando Grande-Marlaska se reúne con el titular de Interior y de la Seguridad Pública de senegal, Mouhmamadou Makhtar Cissé, en Dakar. Interior

Precisamente por eso, el ministro Fernando Grande-Marlaska viajó a Senegal este viernes.

Pero sólo en las primeras horas del mismo día desembarcaban al menos esas 1.066 personas en 10 embarcaciones. El peor día de esta nueva crisis de cayucos.

Triunfalismo hasta agosto

El ritmo de entradas se acelera por días y deja muy atrás los 7.238 migrantes registrados durante los nueve primeros meses del ejercicio.

Atrás queda el triunfalismo del Ejecutivo central. "Hasta el 31 de agosto habían llegado a Canarias 5.163 migrantes, un 57% menos que en 2025: el Estado sacaba pecho de tener controlada la Ruta Atlántica", recuerdan los informes del Gobierno autonómico.

La realidad ha desmentido con crudeza las previsiones de Madrid. En septiembre las entradas rozaron las 2.000 personas y en octubre se dispararon a 5.306, rebasando el registro del año récord de 2024. En noviembre, la media rebasa ya las 800 llegadas diarias.

El mapa de las partidas evidencia la descoordinación exterior del Estado. Un recuento consolidado arroja que de las embarcaciones identificadas en este arreón otoñal, más de la mitad zarparon de Senegal, seguidas de las salidas desde Gambia y las costas marroquíes.

El impacto territorial se ceba con la isla de El Hierro, el eslabón más frágil. "El 76,6% de las llegadas de octubre se han concentrado en El Hierro, una isla de 11.000 habitantes que acogió a 4.119 migrantes en un mes", disparando su población un 40%.

Hasta 3.644 migrantes sólo en los seis primeros días de noviembre, en 35 cayucos. De ellos, 1.003 sólo este viernes, en 10 embarcaciones.

La tragedia se cobra víctimas a diario en el mar. Recientemente, el naufragio de una patera rumbo a Lanzarote dejó seis fallecidos y siete desaparecidos en aguas del archipiélago.

La situación de los menores no acompañados resulta insostenible. Los centros de acogida canarios rozan los 3.000 tutelados tras recibir en octubre a casi un millar de niños y adolescentes solos.

Moncloa conocía de antemano el riesgo. "Los informes internos del propio Estado advertían de que el cierre de la ruta mediterránea intensificaría la atlántica", denuncian fuentes del Ejecutivo regional.

Pese a ello, las peticiones canarias han chocado contra un muro de silencio. Interior ha desoído tres solicitudes oficiales para convocar la Junta de Seguridad y la interlocución con el ministro Ángel Víctor Torres permanece rota.

En el gabinete de Clavijo cunde la indignación: "Nadie nos hace caso; el accidente ferroviario de Urda y la dimisión de Óscar Puente lo acaparan todo, mientras el presidente lleva un mes esperando a Sánchez".

Canarias acusa al Estado de abandono asistencial y legal. "Tuvimos que ir al Supremo para demandar al Gobierno de España por la dejación con los menores con derecho a asilo", subraya Clavijo.

El mandatario canario concluye con una advertencia: las islas no pueden actuar en solitario ante una frontera exterior que compete de lleno a España y a la Unión Europea.