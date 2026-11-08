No dedica ni una sola palabra a las víctimas, ni al accidente, ni a la dimisión de Puente en su mitin en Bilbao. Insiste en apropiarse del voto "por correo" de León XIV en EEUU mientras equipara el derecho al aborto al derecho al voto.

Sánchez ya ni menciona la tragedia 11 días después de Urda, pero contrapone su alegría a la "tristeza de Feijóo"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez participa en un mitin en Bilbao 11 días después del accidente de Urda sin hacer referencia a la tragedia ni a los 69 fallecidos. El presidente del Gobierno arremete contra Feijóo y Abascal, asegurando que ambos líderes aceptarán cualquier condición que se les imponga desde el exterior. Sánchez hace un llamamiento a la movilización masiva del electorado para frenar la ola ultraderechista y apela a referentes como el Papa León XIV y Patti Smith. El candidato socialista defiende la gestión de sus últimos ocho años de gobierno reivindicando avances en dependencia, bajas parentales y becas.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, se ha dirigido este domingo a los bilbaínos sin mencionar en ningún momento el accidente ferroviario de Urda ni a las víctimas habiendo transcurrido apenas 11 días de la tragedia que se cobró 69 fallecidos.

Asimismo, el líder de los socialistas ha criticado la capacidad para gobernar del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que "no es más triste porque no quiere" y ha asegurado que "tragará" con todo, al igual que el dirigente de Vox, Santiago Abascal.

"¿Estos se van a atrever a decirle a Trump que no al 5% del PIB en gasto en Defensa si gobiernan? Estos tragan con todo, con el 5%, con la guerra de Irán, con el genocidio en Gaza, con cualquier cosa", ha advertido en un mitin en el Palacio Euskalduna de Bilbao ante unas 2.800 personas, según el PSOE, en el que se ha vuelto a poner una camiseta roja, esta vez con el lema de la campaña electoral del partido, "La fuerza de la gente".

Sánchez ha continuado su carga contra Feijóo por no aceptar entrevistas con la televisión pública "para que no le pregunten de las pensiones" y también contra Abascal "por no ir a Broncano y si va es con un público que él decida".

"Por eso tenemos que votar con fuerza, para tener un gobierno valiente que defienda los intereses de España. Lo que pasa en España se decide en España, ni en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Buenos Aires, ni Moscú", ha sentenciado.

El líder de los socialistas ha usado la misma fórmula que utilizó este sábado para apelar al sufragio: apropiarse del "voto" del Papa León XIV y de la cantante Patti Smith como referentes. Sánchez ha reclamado una gran movilización que frene el avance de la "ola ultraderechista" en España.

"Tenemos al Papa y a la 'punki' votando en EEUU, y diciendo que hoy lo que importa es el voto", ha señalado, "la mejor receta contra la involución se llama movilización".

Pedro Sánchez se ha dirigido a su público bilbaíno con una petición: "Que sintáis orgullo, que seamos conscientes de que estamos viviendo un momento histórico, que las sociedades occidentales se enfrentan a un dilema trascendental si avanzamos o involucionamos como sociedad".

Asimismo, ha reconocido que "durante estos últimos 50 años hemos avanzado mucho", así como "en los últimos ocho años". Como ejemplo pone la triplicación de la financiación para la dependencia, el aumento de tiempo en las bajas de maternidad y paternidad, o la competitividad de los costes de la factura de la luz con respecto a Italia o Alemania, o la mejora del sistema de becas.

"Viniendo de muy atrás hemos llegado muy lejos y más vamos a llegar en los próximos cuatro años", ha apostillado.

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