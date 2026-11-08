Sánchez, lastrado por su "valle de los caídos", se aferra a la política internacional, a Cuerpo y a Illa para remontar

El Ejecutivo afronta retos inmediatos como la huelga general por la vivienda y evalúa posponer el indulto al exfiscal Álvaro García Ortiz hasta después del 29-N.

Sánchez busca la reelección usando el escenario internacional y victorias progresistas en el exterior para movilizar al electorado de izquierda ante el avance del PP y Vox.

Carlos Cuerpo asume competencias de Transportes marcando distancias con la gestión anterior tras cesar al presidente de Adif, reunirse con los sindicatos y citarse con las víctimas.

Pedro Sánchez afronta la precampaña debilitado tras la tragedia ferroviaria y la dimisión imprevista de Óscar Puente, apoyándose ahora en figuras de perfil técnico y gestor como Carlos Cuerpo y Salvador Illa.

Cuando se tropieza, uno se trastabilla, se ve obligado a cambiar el paso, a veces hay aceleración involuntaria positiva y siempre un acto reflejo para recuperar la verticalidad. Pero si no se encuentra el equilibrio, en ocasiones todo termina en caída.

Pedro Sánchez está ahora en ese momento incierto de duda entre la caída y la recuperación de la marcha, en el aire tras el tropiezo político por la tragedia de Urda.

Se ha visto obligado a rectificar el paso de forma precipitada, a improvisar una marcha diferente, a la espera de ver si acaba en dolorosa caída o en aceleración como consecuencia de su propia inercia.

Tiene práctica en recuperarse de tropiezos y mucho más de cambios de paso para evitar las caídas.

No se ha podido agarrar a quienes han sido sus asideros en anteriores contiendas políticas y ahora engrosan el nutrido valle de los caídos que deja la legislatura. Como, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero, más recientemente Óscar Puente, su aguerrido combatiente político, y antes otros como Paco Salazar, el asesor que le acompañó en todos los procesos electorales.

María Jesús Montero sigue siendo número dos del PSOE pero aún se recupera del desastre de las elecciones andaluzas y evita el perfil público político, para pasar a un segundo plano. En precampaña ya cayó la portavoz del partido, Montse Mínguez.

Y, por supuesto, es sabido que antes cayeron dos pesos pesados como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, está enfrascado en la gestión y Fernando Grande-Marlaska no se ha recuperado del desastre de Ceuta.

Le queda Óscar López, curtido en muchas batallas electorales, también aguerrido, y una de las personas con más influencia política en Sánchez.

De esa forma, en el tropiezo, Sánchez ha perdido pie y ha tenido que echar mano de quien más cerca estaba de él, su vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, aún a costa de girar en su estrategia y sus posiciones.

Es la antítesis de Puente y López, con las virtudes de la seriedad, la imagen de buen gestor y su imprevista ambición política. Pero también con los inconvenientes de no ser militante del PSOE, no querer ser candidato a nada en las generales y tener aparentemente menos “punch” político que los “oscars”.

En la rectificación del paso para mantenerse en pie, Sánchez ha encontrado en Cuerpo un camino para confrontar sobre gestión con el PP, dejando a un lado lo emocional y el patriotismo de partido que agitaba Puente con cada post o cada declaración pública.

El riesgo, según admiten en el PSOE, es girar en exceso la estrategia previa que buscaba el voto útil de la izquierda con gestos políticos que compitieran con el Frente Amplio o Podemos.

Porque en las campañas electorales los giros bruscos a veces terminan siendo contraproducentes, porque no son entendidos por los electores y provocan desconcierto.

Cuerpo se identifica más con votantes fronterizos con el PP, de lo que antes se llamaba “el centro” y que ahora están más difuminados por la división casi inamovible entre bloques.

Pero ha ocurrido algo curioso: en el Gobierno se ve como significativo que el vicepresidente primero, ahora con competencias sobre Transportes, haya dado en apenas dos días algunos pasos destacados y contrarios a los que daba Puente para recuperarse del grave traspiés político.

Por ejemplo, el cese fulminante del presidente de Adif, sus reuniones con los sindicatos ferroviarios para negociar y parar las protestas y su encuentro (al fin) con las víctimas de Adamuz para abrir la puerta a la foto en breve con Sánchez y a la relación directa con las víctimas de la tragedia de Urda.

Es decir, la paradoja de una rectificación cargada de gestos políticos, ejecutada por un supuesto técnico, y cambiando el paso de lo que hizo un ministro muy político.

En esa situación de presidente del Gobierno en el aire tras el tropiezo, es significativo que busque no “tomar tierra” utilizando un argumento y una decisión que él quiso evitar: la dimisión de Puente.

Pretendía seguir con su ministro hasta el final, desoyendo el clamor en el Gobierno y en el PSOE, y se ha encontrado con el hecho consumado de la dimisión en contra de su voluntad. Un hecho insólito en los últimos años del líder socialista: tener que aceptar una decisión autónoma de un ministro y situarse frente a la posición mayoritaria de partido y Gobierno.

Eso sí, fiel a su “capacidad de adaptación”, Sánchez se ha subido al carro del “no todos somos iguales”, con Puente convertido en el mártir del PSOE y aclamado en los mítines.

Así lo ha hecho Sánchez esta semana, aunque no lo explotara en exceso en su mitin de reanudación de campaña electoral celebrado el viernes en Valencia. Un acto en el que predominó el mensaje de la efusividad de los militantes con su líder, aunque este mantuviera un tono menos combativo que el que exhibió antes de la tragedia ferroviaria.

Ni siquiera mencionó el episodio de las denuncias de Koldo García desde la cárcel sobre un supuesto intento de pago del PP para que testificara contra el presidente, su familia y el PSOE.

Según apuntan en su entorno, no lo hizo para no llevar el debate al asunto incómodo de la corrupción, que esta semana ha vuelto a la agenda por la nueva operación iniciada por la Audiencia Nacional contra José Luis Ábalos y su entorno. Quedamos a la espera de comprobar si Koldo García cumple esta vez su amenaza de aportar pruebas sobre sus acusaciones.

En todo caso, Sánchez ha reiniciado la campaña más debilitado y desgastado, con bajas políticas sensibles y sin poder apelar al amor y el sentimiento.

Este sábado se le ha incorporado en Tarragona Salvador Illa, con perfiles y objetivos políticos similares a los de Cuerpo. Como el vicepresidente, el president de la Generalitat asumirá también un papel en la campaña para llenar también el hueco de los "caídos por Sánchez", aunque tampoco sea candidato ahora.

En Tarragona este sábado, Sánchez ha repetido casi todos los argumentos de la víspera en Valencia. Y, sobre todo, se ha aferrado a acontecimientos internacionales como las elecciones en Brasil y Estados Unidos.

No ha mencionado expresamente Urda, pero ha hablado de accidente ferroviario y lo ha ligado a la inversión de la etapa de Mariano Rajoy. No ha mencionado expresamente el nombre de Óscar Puente como si diera ya por cerrada esa etapa y a su ministro que dimitió en contra de su voluntad.

No ha hablado de vivienda, ni de la huelga general del miércoles, ni de corrupción. Sí ha insistido en que "España no se gobierna desde Washington, ni desde Buenos Aires, ni desde Moscú ni desde Tel Aviv".

Porque Sánchez parece aferrado al ejemplo de la victoria sorprendente de Lula en Brasil y la derrota estrepitosa de Donald Trump en Estados Unidos, como némesis de los líderes ultraderechistas del mundo.

Pretende usarlo como incentivo frente a la derecha y ultraderecha, aunque el efecto en las urnas de acontecimientos internacionales siempre es dudoso.

Además, encierra mensajes contradictorios como el que señala que la subida de la inflación siempre es perjudicial para los gobiernos, como ha ocurrido en Estados Unidos en perjuicio de Trump.

Sánchez ha echado mano en Tarragona incluso al Papa León XIV como ejemplo de la movilización para votar, en su caso en Estados Unidos contra Trump, y por su defensa de los migrantes. “¡Hasta el Papa ha votado!”, ha asegurado.

Explican en su equipo que necesitan volver a recuperar la ilusión de sus votantes sobre la remontada, al menos, sobre la posibilidad de quedar primeros, aunque sea difícil formar luego Gobierno.

Es decir, disipar el derrotismo que hace que en los ministerios e instituciones el tema de conversación estos días sea el futuro de todos ellos fuera de sus cargos tras el 29N y la hipotética llegada de PP y Vox al Gobierno.

Su esperanza es lograr un flujo significativo de voto del PP a Vox y de toda la izquierda hacia el PSOE, porque el trasvase de votos entre bloques no parece significativo.

Para la próxima semana, la que termina con el inicio formal de la campaña electoral, queda la huelga general y la convalidación en el Congreso de los decretos sobre vivienda.

Respecto a la huelga general del miércoles 11 de noviembre, la primera de la historia en plena precampaña, fuentes del Gobierno emiten señales contradictorias.

Unos hablan de incentivo para la movilización electoral, ayudada por el empeño del PP de ponerse frente a los sindicatos y su protesta, y que puede volver a poner en primer plano el debate sobre la vivienda que les es más propicio.

En cambio, otros temen que puede suponer alentar el voto a opciones de “orden”, es decir, de derecha y extrema derecha.

Quedan también los debates electorales y algunas decisiones que madura estos días el Gobierno, como la subida del salario mínimo y el indulto al exfiscal general, Álvaro García Ortíz.

La medida de gracia no irá este martes al Consejo de Ministros, el último antes de la campaña electoral.

Aunque fuentes del Gobierno entienden que es una medida apoyada por los votantes progresistas, hay tendencia en el Ejecutivo a pensar que se aprobará finalmente tras las elecciones, cuando sea ya un Gobierno en funciones. Y hay precedentes de indultos concedidos en esa fase.