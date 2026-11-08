PP y Vox suman 202 escaños, aunque Sánchez recupera los dos que perdió entre Urda y la dimisión de Puente, según el sondeo de esta noche

La precampaña electoral incluye la huelga general del miércoles y el primer debate económico televisado en La Sexta el próximo viernes.

Podemos y el Frente Amplio de Ada Colau no consiguen despegar, mientras que la izquierda soberanista sube hasta alcanzar los 26 escaños.

El PSOE recupera dos escaños tras la dimisión de Óscar Puente y la tragedia de Urda, situando al bloque de investidura a 31 diputados de la mayoría.

PP y Vox mantienen una amplia mayoría absoluta de 202 escaños según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El presidente Pedro Sánchez ha puesto en marcha la operación de amnesia colectiva para que la tragedia de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos, desaparezca de los actos de precampaña electoral.

La dimisión por sorpresa del ministro Óscar Puente ayuda a Sánchez a pasar página y le permite recuperar una parte del terreno perdido en la última semana, según el sondeo de SocioMétrica que esta noche publicará EL ESPAÑOL.

La encuesta indica que el PSOE hoy recuperaría los dos escaños que perdió tras el accidente de la Alta Velocidad en Toledo.

Pero el PP y Vox mantendrían una amplia mayoría absoluta de 202 escaños para gobernar (incluyendo los dos diputados de la coalición formada por UPN y PP en Navarra).

Frente al bloque de la derecha, todos los partidos del actual "bloque de investidura" que ha sostenido a Sánchez durante la última legislatura quedarían reducidos a 145 diputados: se quedarían a 31 escaños de la mayoría absoluta.

No hay una fórmula alternativa de gobierno porque tanto el Frente Amplio de Ada Colau, como la lista de Podemos liderada por Irene Montero, siguen sin despegar.

Sánchez ha carcomido los cimientos de ambas formaciones al asumir sus planteamientos ideológicos, tanto en política internacional como en las medidas sociales (entre ellas, el tope a los precios del alquiler).

La reivindicación sobre el derecho de la vivienda y la acampada de Sol, a propósito del desahucio de Maricarmen, no les ha ayudado a colocarse en el mapa.

Y ahora Sánchez apela al voto útil y a la "movilización", a costa de ambas opciones políticas, con la ilusión de que el PSOE puede acabar dando el sorpasso al PP. El sondeo de SocioMétrica reduce esa posibilidad a un porcentaje residual.

Como ya ocurriera la semana pasada, la exministra de Igualdad Irene Montero (que hace tándem con Rufián en los actos de precampaña) no tiene asegurado el escaño como cabeza de lista de Podemos por Madrid.

Allí donde Podemos se presenta en solitario, solo suma el 1,2% del voto nacional, sin opciones de entrar en el Congreso.

Tampoco sacarían escaño, ya lo avanzamos, ni Se Acabó la Fiesta (SALF) de Alvise Pérez (aunque con el 2,2% del voto se colocaría por delante de Podemos), ni Democracia21, ni Iustitia Europa.

Mientras la izquierda nacional cae, los partidos de la izquierda soberanista siguen creciendo hasta situarse en 26 escaños. Con importantes sorpresas en el País Vasco y Andalucía.

Según el sondeo, el PSOE hoy sólo sería la primera fuerza política en Cataluña, mientras retrocede en otras 11 CCAA.

Especialmente llamativo es el descalabro de los socialistas en Andalucía, donde pierden 3 escaños, lo que constata el fracaso de la exvicepresidenta y número dos del PSOE, María Jesús Montero.

Por su parte, el PP sería la primera fuerza política en 13 CCAA, además de en Ceuta y Melilla.

En cuanto a Vox, registra su mayor crecimiento en Andalucía (donde sube seis escaños), Madrid, Cataluña y Castilla y León. En estas tres últimas CCAA, el partido de Abascal sube cuatro escaños.

El sondeo de SocioMétrica que esta noche publicará EL ESPAÑOL incluye otros datos que apuntalan la posible formación de un Gobierno formado por PP y Vox.

Una vez rotos los diques entre ambos bloques, más de un millón de antiguos votantes del PSOE y Sumar hoy apostarían por los partidos de la derecha.

El anterior sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL el pasado 1 de noviembre otorgaba la victoria al PP de Feijóo con 137 diputados (que se elevarían a 139 con la lista UPN-PP en Navarra).

El bloque de la derecha sumaba así una amplia mayoría de 203 diputados, con los 64 de Vox, que hoy mantiene su tendencia al alza

Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez se situaba en 106 diputados, 15 menos de los que obtuvo en los comicios de 2003.

El Frente Amplio de Ada Colau quedaba reducido a 5 diputados, y Podemos sólo obtendría representación a través de su lista conjunta con ERC en Cataluña.

La precampaña electoral se calienta a partir de este lunes. Santiago Abascal será entrevistado por David Broncano en TVE.

Y la Moncloa ha contraprogramado otra entrevista de Pedro Sánchez, prácticamente a la misma hora, en La Séptima.

La Catedral de Toledo acogerá el martes el funeral por los 69 fallecidos en el accidente de Urda. Pedro Sánchez ha decidido no ir y enviará en su lugar al ministro Carlos Cuerpo.

También el martes, Feijóo presentará en Madrid el programa electoral del PP.

UGT y Comisiones Obreras mantienen la convocatoria de la huelga general para el miércoles, dos días antes del comienzo de la campaña electoral.

Según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, solo uno de cada cinco trabajadores tiene intención de secundarla.

La Diputación Permanente votará el jueves los dos decretos de vivienda que tumbó el Congreso de los Diputados. Esta vez, Sánchez podrá sacarlos adelante gracias al apoyo del PNV.

La campaña electoral arranca oficialmente en la medianoche del jueves al viernes.

Pedro Sánchez abrirá la campaña con un acto en Sevilla, mientras que Feijóo lo hará en Badalona, junto al alcalde Xavier García Albiol.

Y el viernes se celebra el primer debate televisado. Será en La Sexta, centrado en las propuestas económicas.

Participan el ministro Carlos Cuerpo por el PSOE, Juan Bravo por el PP, José María Figaredo por Vox y Pablo Bustinduy en representación del Frente Amplio.

Y el sábado, Feijóo celebrará un gran acto de campaña en Santiago de Compostela.

Ficha técnica

Tracking electoral para El Español: acumulado de 5.460 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.