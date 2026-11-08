Feijóo promete que agricultores y ganaderos no sufrirán recortes en el próximo Presupuesto de la UE, pese al fin de los NextGen

La propuesta del PP incluye asegurar el acceso de la industria y la ciencia españolas al fondo de competitividad y financiar la defensa mediante compras conjuntas.

El marco presupuestario será el primero sin fondos de recuperación NextGen y en el que Europa comenzará a devolver la deuda común de la pandemia.

Alberto Núñez Feijóo defenderá que la agricultura y la cohesión mantengan fondos y políticas independientes, rechazando la propuesta de la Comisión de unificarlas en un único plan nacional.

El PP compromete en su programa electoral no aceptar recortes en los fondos de la PAC ni de cohesión para España en el presupuesto europeo 2028-2034.

El PP se compromete en su programa electoral a no cerrar la negociación del próximo presupuesto de la Unión Europea sin un acuerdo que preserve los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y de cohesión para España.

El partido de Alberto Núñez Feijóo defenderá que ambas partidas mantengan su identidad y sus recursos propios, frente a la propuesta de integrarlas en un único plan por país, y que no sufran recortes para los beneficiarios españoles.

Así lo recoge el programa electoral que los populares presentarán este martes en Madrid, en un acto con Feijóo y Alma Ezcurra.

El documento, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, incorpora la negociación del marco presupuestario europeo de 2028-2034 a la oferta con la que el PP aspira a llegar al Gobierno.

"No nos levantaremos de la mesa sin un buen acuerdo para España en el próximo presupuesto europeo", proclama textualmente el programa.

La declaración encabeza un apartado que vincula la defensa de los recursos para agricultores y regiones con otras dos prioridades: el acceso de la industria y la ciencia españolas al nuevo fondo de competitividad y la financiación de la defensa europea mediante compras conjuntas.

Los populares sitúan esa negociación en un escenario distinto al de los últimos años: "La Unión está negociando su presupuesto para 2028-2034. Será el primero sin los fondos de recuperación y el primero en el que Europa empieza a devolver la deuda común de la pandemia", señala literalmente el documento.

El PP presenta así el final de los fondos extraordinarios y el inicio de la devolución de la deuda como el contexto en el que habrá que defender los recursos destinados a España.

Su compromiso no fija una cifra global para el acuerdo, pero sí establece una condición política: preservar la PAC y la cohesión sin recortes para España.

Dos políticas, dos fondos

El principal punto de discrepancia que identifica el programa es el diseño de esas dos políticas. "La Comisión propone fundir la PAC y los fondos de cohesión en un único plan por país, y España es uno de los Estados que más recibe de las dos", expone el texto.

Frente a esa propuesta, el PP defenderá que la agricultura y la cohesión mantengan sus respectivos instrumentos. La formulación literal del compromiso es que "sigan siendo políticas propias, con fondos propios y sin recortes para España".

La posición va, por tanto, más allá de reclamar una determinada cantidad de dinero. Los populares quieren preservar la separación entre ambas políticas y evitar que su integración en un plan nacional diluya los recursos destinados a cada una. El programa liga esa defensa a los intereses de los agricultores y de las regiones españolas.

El apartado no concreta qué dotación consideraría suficiente ni cómo se articularía la negociación para garantizarla. Tampoco desarrolla un mecanismo de bloqueo.

La promesa de no levantarse de la mesa funciona como un compromiso de firmeza negociadora, cuyo resultado el partido vincula a la protección de esos fondos.

"Iremos a Bruselas a defender cada euro de los agricultores, de las regiones y de la industria españoles, y volveremos con lo que nuestro país merece", concluye este punto del programa.

Industria, ciencia y defensa

La propuesta incorpora también una exigencia sobre el nuevo fondo de competitividad: que sus recursos lleguen a la industria y a la ciencia españolas. El PP incluye a ambos sectores entre los destinatarios cuya participación quiere asegurar en el próximo marco europeo, aunque este pasaje no fija cantidades, cuotas ni proyectos concretos.

En defensa, el documento apuesta por las compras conjuntas como fórmula de financiación europea. El compromiso aparece dentro de la misma negociación presupuestaria, junto a la protección de la PAC y la cohesión y al acceso al fondo de competitividad.

El planteamiento reúne así la defensa de las políticas que ya reciben agricultores y regiones con la aspiración de participar en las nuevas prioridades europeas.

El PP quiere presentar su posición en Bruselas como una negociación sobre el conjunto de los intereses españoles, no limitada a una única partida.

La gestión como argumento

La inclusión de este compromiso encaja en la campaña con la que Feijóo quiere contraponer su experiencia de gestión al balance de Pedro Sánchez.

Bajo el lema "El cambio necesario", los populares plantearán las elecciones como una alternativa entre la continuidad del actual presidente y un Gobierno encabezado por su candidato.

La estrategia pasa por acompañar las críticas al Ejecutivo con propuestas que expliquen para qué quiere gobernar el PP.

En ese esquema, la negociación europea permite trasladar el discurso de la gestión a decisiones que afectan a agricultores, territorios, empresas y centros de investigación.

El partido pretende convertir el rechazo al Gobierno y las denuncias de corrupción en una oferta de cambio, con el rigor y la experiencia como argumentos centrales.

La defensa de los recursos españoles en Bruselas se incorpora a ese relato, junto a las propuestas sectoriales que desplegará durante la campaña.

El programa se ha elaborado con la participación de la fundación del PP, Reformismo XXI, y de los vicesecretarios del partido.

Según la información facilitada por la formación, los trabajos se han desarrollado durante cuatro años y el documento incluirá novedades que se conocerán en su presentación del martes.

A partir de ahí, los populares combinarán una campaña territorial con otra digital y con la explicación de medidas específicas, entre ellas las de vivienda e infraestructuras ferroviarias.

El compromiso sobre el presupuesto de la UE añade a esa oferta una negociación de largo alcance: la de los recursos con los que España afrontará el periodo 2028-2034.