Ayuso se da un baño de masas en Valencia horas después del mitin acordonado de Pedro Sánchez en El Cabanyal

Durante su intervención, Ayuso critica duramente a Sánchez, afirmando que «tiene miedo a cambiar La Moncloa por Soto del Real» y vinculando la corrupción al accidente ferroviario de Urda.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, contrasta la cercanía del PP con los ciudadanos y reta a los socialistas a meter a Sánchez en un mercado o sacarlo a la calle.

La visita de la presidenta madrileña se produce horas después del mitin de Pedro Sánchez en el Polideportivo Cabanyal-Canyamelar, marcado por un fuerte acordonamiento policial.

Isabel Díaz Ayuso protagoniza dos actos a pie de calle en Valencia, paseando por el mercado de El Cabanyal y reuniendo a más de 500 personas en el Mercado de Colón.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dio este sábado un baño de masas en Valencia tan solo unas horas después del mitin acordonado que protagonizó en la ciudad el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El candidato socialista a la reelección el próximo 29 de noviembre eligió un pabellón de aforo comedido para su primer mitin tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que murieron 69 personas.

Lo celebró en el Polideportivo Cabanyal-Canyamelar de la ciudad, con capacidad para 2.000 asistentes. La Policía Nacional acordonó todos los aledaños. En las aceras de acceso solo podían estar quienes iban acceder al recinto. Los centenares que acudieron para mostrar su rechazo al mandatario tuvieron que hacerlo desde la acera de enfrente de la amplia Avenida de Serrería.

En el entorno acordonado se congregaron multitud de partidarios de Sánchez. Otros 2.000, según la organización, aunque no parecían superar el millar. Estaba así preparado para escenificar una imagen de aforo rebasado. El PSOE dispuso incluso sillas para ellos en el exterior. Y fue en esta zona controlada donde Sánchez salió por sorpresa para abrazarse y fotografiarse con sus afines.

El equipo de Isabel Díaz Ayuso quiso responder a Sánchez al día siguiente con dos actos diferenciados en los que se expuso a los ciudadanos. Por la mañana, en una visita fuera de agenda, visitó por sorpresa el mismo barrio en el que había estado el presidente del Gobierno la noche anterior.

Consistió en un paseo por el mercado de El Cabanyal. Caminó y departió con los vecinos y vendedores que acudieron por la mañana al establecimiento. Ayuso recorrió este espacio junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Durante una hora habló con los dependientes y los clientes y se hizo fotografías con todo aquel que se lo pidió, según las imágenes distribuidas por su equipo. No hubo medios de comunicación en esa primera visita.

El momento más pintoresco lo protagonizó una carnicera que se declaró "fan" de la política madrileña. Le dijo que le tenían que hacer "un monumento". "40 como tú tendría que haber en el Congreso", aseveró entre aplausos.

Ayuso apenas tuvo un contratiempo. En un vídeo compartido en redes sociales se aprecia como otros clientes le gritan "fuera, fuera". Acto seguido, un vendedor trató de acallarles reproduciendo en voz alta el himno de España, en aparente defensa de Ayuso.

Desde el Partido Popular subrayaron este sábado que su campaña estará en la calle, "escuchando" a la ciudadanía, tanto las cosas buenas, como las "críticas constructivas", según precisó Pérez Llorca.

Catalá retó a los socialistas a realizar un paseo similar: "A ver si hay narices de meter a Sánchez en un mercado o de sacarlo a la calle y hacer un mitin en medio de la calle. A ver si tienen narices ellos que están tan chulitos y se ponen a bailar y a darse besitos", dijo.

Vista aérea del acto de Ayuso en el Mercado de Colón de Valencia. EE

Bajo la máxima de ser "el partido de la gente normal", la presidenta del PP de Madrid se dirigió después al centro de la ciudad. En concreto, al Mercado de Colón, donde saludó, se hizo fotos y firmó autógrafos a las personas allí congregadas.

Arropada por más de 500 personas, la dirigente popular fue la protagonista principal de un acto de campaña en el que la acompañaron de nuevo Pérez Llorca y Catalá.

Ayuso posa con la paella que degustó en Casa Roberto. EE

Centenares de personas esperaban pacientemente a que la dirigente política hiciera acto de presencia, y multitud de curiosos se asomaban también a los balcones para verla. Fue recibida al grito de "presidenta" y "guapa".

Durante su intervención, ya en el atril, afirmó que Pedro Sánchez "tiene miedo a cambiar La Moncloa por Soto del Real" y avisó de que la "corrupción mata" en relación al accidente ferroviario de Urda.

"El miedo es coger hoy un AVE, a no pensar como la dictadura que ahora coloniza la mayoría de los servicios públicos, a que te invadan o a que te ocupen tu casa", señaló.

Para Ayuso, el PSOE "se ha preocupado de robar desde el primer día" y "de perseguir el Estado de Derecho, los medios de comunicación y la separación de poderes". "La corrupción claro que mata", insistió.