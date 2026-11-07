Sánchez defiende blindar el aborto, mientras se apropia del voto de León XIV en las elecciones de EEUU

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez llama a la movilización ciudadana en un acto del PSC en Tarragona para frenar el avance de la ola ultraderechista. El presidente utiliza como referentes al Papa León XIV y a la cantante Patti Smith para defender la importancia del voto en las elecciones. Sánchez promete blindar el derecho al aborto en la Constitución durante su intervención. El líder socialista apoya los mensajes del Papa sobre los derechos de los migrantes y la necesidad de un nuevo contrato social frente al impacto de la inteligencia artificial.

El presidente Pedro Sánchez ha apelado este sábado al "voto" del Papa León XIV y a la cantante Patti Smith como referentes, para reclamar una gran movilización que frene el avance de la "ola ultraderechista" en España.

"Tenemos al Papa y a la 'punki' votando en EEUU, y diciendo que hoy lo que importa es el voto", ha señalado Sánchez durante un acto de precampaña del PSC en Tarragona, "la mejor receta contra la involución se llama movilización".

Sánchez ha estado acompañado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El presidente ha aludido a las recientes elecciones de mitad de mandato de EEUU, que han supuesto un severo revés para Trump, y ha destacado que "hasta el Papa León XIV ha votado".

"No sé qué ha votado, pero he escuchado lo que defiende: que los migrantes que viven en nuestro país y que vienen a buscarse un futuro mejor", ha señalado, "deben tener los mismos derechos para seguir aportando a la cohesión y el empleo".

Y ha subrayado que el Papa también está de acuerdo con él en "la necesidad de articular un nuevo contrato social frente al impacto de la IA en la educación de nuestros hijos, para evitar la propagación del odio y los discursos del miedo".

En el mismo acto, Sánchez ha prometido "blindar el derecho al aborto en la Constitución", olvidando el firme alegato en defensa de la vida "desde su concepción" que León XIV realizó ante el Congreso de los Diputados durante su reciente visita a España.

En cualquier caso, ninguna encuesta apunta a que la izquierda vaya a tener, tras las elecciones del 29N, la mayoría parlamentaria necesaria para abordar una reforma de la Carta Magna como la que promete Sánchez.

El otro referente al que el presidente ha apelado en el mitin de Tarragona es a la cantante Patti Smith, que recientemente elogió al dirigente socialista tras ser reconocida con el Premio Príncipe de Asturias.

"Si quiero oír a alguien inteligente y compasivo, escucho al presidente de España", afirmó en una entrevista.

El acto de Tarragona ha comenzado precisamente con una de sus canciones, People Have the Power, mientras Sánchez alargaba su paseíllo hasta el escenario entre besos, abrazos y selfis como los militantes socialistas que han llenado el recinto.

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