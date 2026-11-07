La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, durante el acto 'Paz, casa y trabajo', en el Espacio Delicias, Europa Press

Rufián afirma que "Bildu es más patriota que todos esos patriotas de pandereta que llevan la pulserita de su país"

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LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián e Irene Montero han compartido acto de precampaña en Madrid tras la alianza sellada entre ERC y Podemos. Rufián defiende a partidos como Bildu o el BNG frente a los "patriotas de pandereta" y afirma que el poder judicial y mediático busca atacar al PSOE. El portavoz de ERC atribuye los recientes accidentes ferroviarios a un "sistema fallido" por haber priorizado el AVE sobre la red convencional. Irene Montero ha cargado duramente contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso en las residencias durante la pandemia.

El portavoz y candidato de ERC a la Presidencia del Gobierno, Gabriel Rufián, ha asegurado este sábado que los partidos nacionalistas como Bildu, el BNG, Compromís y Adelante Andalucía son "más patriotas que los patriotas de pandereta que llevan la pulserita con la bandera de su país".

En un acto celebrado junto a la cabeza de lista de Podemos, Irene Montero, Rufián ha sostenido que "una parte del poder judicial, policial y mediático" va a "por la mujer del presidente y a por el hermano", ha dicho sobre los problemas judiciales de David Sánchez (condenado a nueve años de inhabilitación) y Begoña Gómez.

"Van a por el PSOE, igual que fueron a por nuestra gente", ha añadido en alusión al procesamiento de los líderes independentistas del 1-O, que finalmente se han beneficiado de la ley de amnistía impulsada por el Gobierno.

Gabriel Rufián e Irene Montero han protagonizado este sábado un acto de precampaña en Madrid, fruto de la alianza que ERC y Podemos han sellado en Cataluña para concurrir juntos a las elecciones del 29N.

Durante el acto, Rufián no ha ocultado su desconfianza hacia los socialistas: "Quiero un Gobierno del PSOE sometido, no me escondo, sometido por fuerzas soberanistas, como Podemos".

El candidato de ERC ha constatado que se ha acabado la alegría en los mítines del PSOE, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han fallecido 69 personas. Una tragedia que ha provocado la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.

"Se le han acabado al PSOE los mítines con música en camisetas, evidentemente por lo que ha pasado, ciento y pico muertes en meses", ha comentado, incluyendo en el saldo los 46 fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero.

Y ha atribuido ambas tragedias a que España tiene un "sistema ferroviario fallido. Se priorizó competir con China, con Francia, para que en cada pueblo hubiera un AVE".

Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas, intentando subirse a la movilización social por el desahucio de la octogenaria Maricarmen.

"Avisamos al Gobierno de que la vivienda les iba a arrasar", ha dicho Rufián al respecto.

"Una familia, una casa, una familia, una casa... Si te quieres hacer rico cómprate cromos de béisbol, pero con pisos no me jodas...", ha agregado el portavoz de ERC.

"Mafia" en Madrid

Por su parte, la eurodiputada y cabeza de lista de Podemos, Irene Montero, ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Mafia es ordenar que más de 7.000 personas mueran en las residencias y no darles atención sanitaria en el peor momento de la pandemia", ha dicho Montero, "y que tu hermano se forre siendo comisionista de mascarillas".

Los asistentes han coreado: "¡Ayuso dimisión!"