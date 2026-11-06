El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de precampaña del PSOE en el Polideportivo del Cabanyal (Valencia). Manuel Bruque Efe

Sánchez pasa de puntillas sobre la dimisión de Puente, elude la corrupción y se aferra a los resultados de EEUU y Brasil

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez reactivó la precampaña electoral en Valencia en un acto de 20 minutos donde evitó los temas de corrupción y la dimisión del exministro Óscar Puente. El candidato socialista apeló a los triunfos electorales de la izquierda en EE.UU. y Brasil para movilizar el voto progresista frente a la ultraderecha en las elecciones del 29-N. Sánchez asumió la dimisión de Puente como un acto de responsabilidad política tras el accidente ferroviario de Urda y acusó al PP de los recortes pasados en Adif. El evento incluyó un minuto de silencio por los 69 fallecidos en la tragedia ferroviaria y gestos de apoyo del público hacia el dimitido exministro de Transportes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aferró este viernes a la política internacional en el mitin de Valencia con el que reactivó la precampaña tras el accidente de tren que se cobró 69 vidas el pasado 28 de octubre a la altura de Urda, Toledo.

El candidato a la reelección pasó de puntillas sobre la dimisión de Puente, eludió las novedades sobre corrupción en la ciudad donde se han producido los últimos registros policiales, y apeló a los resultados electorales de EEUU y Brasil para replicar en España una victoria de la izquierda. Su intervención apenas duró 20 minutos.

"Hemos sido el faro de Europa, el que ha demostrado que el amor es más importante que el odio. Ya vemos lo que ha pasado en Brasil, hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos. En España las fuerzas progresistas no solo han resistido, sino que han avanzado durante los últimos años. Vamos a dar un paso al frente para ganar aquí también a la ultraderecha", dijo.

"Ahora que se ve la luz, y cuando nosotros hemos sido el faro en Europa, vamos a demostrar cómo se gana a la ultraderecha", insistió.

El candidato socialista a las elecciones del próximo 29 de noviembre eligió un discreto recinto con un aforo máximo de 2.000 personas. El PSOE instaló sillas en el exterior para ofrecer la imagen de aforo completo, proyectada en vídeo en el interior del pabellón. Cifró en otros 2.000 los presentes en los aledaños, que no parecían ser más de 1.000.

El mandatario estuvo escoltado por los ministros de Hacienda, Arcadi España, y de Ciencia y Universidades, Diana Morant. También por la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y por la cabeza de la lista por Valencia para el congreso, la exdelegada del Gobierno Pilar Bernabé.

Uno de los momentos más singulares se produjo durante la intervención de Morant. Buena parte del pabellón coreó el nombre del dimitido Óscar Puente tras una desaforada defensa del exministro por parte de su hasta ahora compañera. "Gracias por dar un ejemplo de dignidad", profirió a voz en grito la titular de Ciencia y Universidades. "Óscar, Óscar, Óscar", respondió a coro el grueso de los presentes.

El presidente del Gobierno apenas habó sobre el ministro dimitido. "La cuestión es cómo responde el Gobierno ante una tragedia. Estuvimos con las víctimas del accidente de Urda, estuvimos acompañándolas, actuamos con transparencia, y hemos asumido la responsabilidad política con la dimisión de un gran político como es Óscar Puente", manifestó.

Criticó a continuacoión al Partido Popular. "Lo criticaron por estar al frente de la respuesta a la tragedia y lo han criticado también por dimitir", dijo, y responsabilizó a la formación, que no gobierna España desde 2018, de las deficiencias de la red ferroviaria del país.

"Los servicios públicos importan. Hemos tardado 15 años en revertir los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy en Adif", aseveró Pedro Sánchez. "Este es el dilema al que nos enfrentamos el próximo 29 de noviembre: o reforzar lo público o recortar lo público", agregó.

Para sorpresa de los presentes, y tras un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos en el accidente, el acto comenzó con una interpretación acústica en directo de una versión bilingüe de la canción de Rosana Si tú no estás aquí, quizá un símil con la disyuntiva a la que se enfrentan los españoles el próximo 29 de noviembre.

Para la entrada de Sánchez los socialistas eligieron la estrofa en bucle com no te vaig a estimar -cómo no te voy a querer- de la canción Gràcies per tant -gracias por tanto- del grupo valenciano La Fúmiga.