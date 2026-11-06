Miembros de Núcleo Nacional en una concentración contra la acampada de Sol. Diego Radamés Europa Press

La Policía Nacional detiene a 12 miembros del grupo neonazi Núcleo Nacional y registra su sede en Madrid

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional detiene a 12 miembros del grupo neonazi Núcleo Nacional en una operación desplegada en varias provincias españolas. Las actuaciones policiales incluyen el registro de la sede de la organización y registros en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante. La intervención está coordinada por la Comisaría General de Información y la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El colectivo acumulaba investigaciones previas por delitos de odio y altercados, además de agresiones denunciadas por estudiantes en Gijón.

La Policía Nacional ha lanzado este viernes una operación contra el grupo de neonazi Núcleo Nacional en la que ha detenido a 12 miembros de esta organización en diferentes provincias de la geografía española.

Las diligencias están coordinadas por la Comisaría General de Información (CGI) y la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Continúan abiertas, según fuentes del caso. Los agentes han procedido también al registro de su sede.

La operación en curso ha producido registros en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante.

La operación se está desarrollando tras incidentes vinculados a la organización neonazi, entre ellos una protesta en la que varios estudiantes denunciaron haber sido agredidos por integrantes de este colectivo radical en Gijón.

Este grupo neonazi acumula varias investigaciones previas por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos, tras protagonizar diversas concentraciones y altercados en ciudades como Madrid y Sevilla.

También convocaron varias protestas tratando de capitalizar el malestar social tras la crisis de Ceuta con la entrada de miles de migrantes a finales de julio.