Pedro J.: "Si Sánchez dice hoy en Valencia que no todos somos iguales pensaremos en Ábalos o en sus 25 días en 'El Ventorro' de la Mareta durante lo de Ceuta"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez critica la elección de Valencia para el arranque de campaña del PSOE, calificándolo de epicentro de las recientes detenciones del 'caso Koldo'. El director de EL ESPAÑOL reprocha a Pedro Sánchez que intente desvincularse de su antigua guardia pretoriana, tras las detenciones de Cristian Corvillo y Andrea de la Torre. Ramírez compara la situación del presidente del Gobierno con la película 'Con la muerte en los talones' y afirma que es su pasado político el que le persigue. La UCO investiga si el piso adquirido por Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, fue pagado con 115.000 euros procedentes de comisiones en contratos de Adif.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha destacado que el primer mitin de campaña del PSOE tenga lugar hoy en Valencia, "uno de los epicentros de la nueva ola de detenciones" por el 'caso Koldo'.

"¿Tú crees que se va a atrever a decir en Valencia no todos somos iguales?", ha afirmado en relación al lema de campaña de la formación."Le dirán, sí, no todos somos iguales, porque Mazón se pasó cuatro horas en El Ventorro, y tú te pasaste 25 días en El Ventorro de La Mareta, mientras Ceuta estaba siendo invadida. ¿O acaso no era aquella una situación límite?".

El periodista ha afirmado que espera el mitin de esta noche, ya que vaticina que " los columnistas, los tertulianos, se van a forrar a explicar que efectivamente que no todos son iguales, porque no todos nombran ministros a personajes como Ábalos, que reparten pisos y dinero entre sus amantes o prostitutas".

Ayer fueron detenidos, y puestos en libertad después, Cristian Corvillo, exchófer de Sánchez, y Andrea de la Torre, pareja del exministro de Fomento Ábalos, esta última fue detenida en el piso del exministro en Valencia. Localidad que también fue escogida para la campaña de remontada de las primarias de Sánchez.

El director de este medio ha comparado al presidente del Gobierno con Cary Grant en Con la muerte en los talones: "Está corriendo y siempre le persigue algo. En este caso, Sánchez lleva efectivamente la muerte en los talones y lo que le persigue es su pasado, sus actos, sus relaciones, sus vínculos con esta gentuza que componían su guardia de corps".

"Es muy justo que Sánchez tenga ya la muerte política en los talones. Y creo que muchos deseamos, y esto es transideológico, es transversal, yo creo que tiene que ver con los valores democráticos, muchos deseamos que la muerte política termine por alcanzar a Pedro Sánchez, a ese eterno fugitivo, el próximo día 29", ha espetado en Espejo Público.

Ha negado que esto se deba a "unos enemigos o una conspiración organizada contra él como estos días pretenden sugerir" y ha reseñado que la estrategia ahora es "renegar de todos".

"Ayer del que le tocaba renegar era de Cristian Corvillo, pero claro, ahí están sus mensajes en X, ahí está la foto de la paella", ha comentado, y ha explicado que a Corvillo se le conocía como el Ábalos andaluz y que este "deslizó que durmió en casa de Sánchez" durante las primarias en las que fue chófer y asistente personal del entonces candidato socialista.

Además, ha citado las imágenes que publica este medio en las que se ve celebrando la victoria del PSOE en las elecciones generales de noviembre de 2019 con el puño en alto y cantando 'La Internacional', "las últimas que ganó".

"También dice que no sabía qué tipo de persona era Ábalos y también dormía reiteradamente en su casa. Tampoco conocía a Santos Cerdán, por lo que hemos visto. No conocía a Leire, no conocía a Aldama", ha enumerado el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL.

"No puede renegar de cuál era su guardia pretoriana. Ábalos, Cerdán, Coldo, Paco Salazar...", ha apostillado.

Andrea de la Torre

Acerca de la detención por parte de la UCO de Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos, ha explicado que cree que "a Ábalos le tenían un poco cogido el punto sus parejas, porque esa especie de relación de amor-odio recuerda mucho la que ya ha quedado documentada con Jésica".

Ha explicado que la naturaleza de las relaciones se puede ver en los mensajes que trasladaba a Koldo, con quien compartía toda la información sobre lo que "le pasaba con sus novias, mujeres y amantes". Textos en los que se reproducían unas "descalificaciones terribles de machista maltratador" que este medio no ha querido reproducir.

En el noviazgo, Andrea dedicó "insultos soeces" a Ábalos, incluso pidiéndole que abandonara el piso que ambos compartían en Rivas-Vaciamadrid.

Le dijo que no abandonaría el domicilio hasta tener un piso para ella. "Dos años después, ella tenía el piso, que era el loft de Vallecas, y todo indica que esos 115.000 euros que ella pagó en un cheque procedían de algunas de las comisiones obtenidas por Ábalos, o habían sido pagadas por algunas de las empresas a las que se les habían adjudicado contratos amañados".

Además, el periodista ha expresado que provoca un escalofrío que "esos contratos pudieran tener con Adif, que ver con Adif, eran contratos de Adif, la investigación sugiere, y que pudieran tener que ver con la conservación de las vías del tramo de alta velocidad en donde tuvieron lugar, especialmente el accidente de Adamuz".