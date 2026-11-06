Feijoo en uno de los actos de pre-campaña. PP

Feijóo arrancará en Badalona con Albiol una campaña centrada en la gestión con el lema: "El cambio necesario"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo arranca la campaña electoral del PP en Badalona junto a Xavier García Albiol bajo el lema "El cambio necesario". La estrategia popular se centra en exhibir experiencia de gestión frente al PSOE y marcar distancias con Vox. El partido prevé grandes actos en Santiago de Compostela y la Plaza de Toros de Valencia, además de implicar a Aznar, Rajoy y sus barones autonómicos. Feijóo presentará el programa electoral este martes y acudirá a 'El Hormiguero' el miércoles, mientras siguen las negociaciones por los debates.

Bajo el lema “el cambio necesario”, el PP lanzará una campaña centrada en la experiencia y la gestión, que llevará al candidato popular por toda España.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará la pegada de carteles en Badalona, junto al alcalde de la localidad y número uno por Barcelona, Xavier García Albiol. Una provincia clave donde los populares esperan conseguir sólo en Cataluña los 4 escaños que en 2023 le faltaron para gobernar.

Además, habrá dos grandes actos: el sábado 14, en Santiago de Compostela, y siete días después, el 21, en uno de los grandes amuletos electorales del PP: la Plaza de Toros de Valencia. Un escenario que servirá para exhibir la capacidad de movilización del partido.

“Es la campaña más importante de la historia de nuestro país y del PP”, ha afirmado el secretario general de los populares, Miguel Tellado, que la ha definido como “la campaña del cambio”.

En Génova creen que están “ante un marco favorable” y tratarán de contraponer “la no gestión de Sánchez” a la “de rigor y experiencia de Feijóo”.

La estrategia también busca marcar distancias con Vox. Los populares sostienen que “lo nuevo, por sí solo, no es lo mejor”, porque si llega a Moncloa “alguien que no ha gestionado”, entonces “pasa lo que pasa estos últimos años en España”.

En los carteles que inundarán España se ve a un Feijóo relajada, mirando a la cámara y con la palabra "cambio" en negrita. Para Tellado, queda claro que tras la tragedia de Urda, el PP es "un partido de Estado" con una campaña "propositiva".

“No tenemos que cambiar una campaña de frivolidades, besos y abrazos como el PSOE” y ha añadido que “todos los palos que han tocado” los socialistas en pre-campaña “les ha salido mal”.

Aznar, Rajoy y Ayuso

Los populares también darán especial importancia al programa electoral, que Feijóo presentará este martes 10 en Madrid, en un acto junto a Alma Ezcurra, vicesecretaria del partido y coordinadora del documento, elaborado con la colaboración del think tank Reformismo XXI.

Más allá del líder nacional, los barones del PP tendrán un protagonismo especial. Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, entre otros, recorrerán distintas comunidades autónomas para pedir el voto para el partido de la gaviota..

También los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy tendrán un papel destacado en la campaña.

El miércoles 11, coincidiendo con la jornada de huelga general, Feijóo acudirá a El Hormiguero, el programa de Pablo Motos. Mientras tanto, sigue en el aire la posibilidad de un cara a cara con Pedro Sánchez.

Génova mantiene su propuesta de celebrar un debate a cuatro en Atresmedia y otro entre los dos principales candidatos en Mediaset.

El PP tampoco descarta una entrevista en TVE, aunque la realice Silvia Intxaurrondo, siempre que esté producida por personal de la radiotelevisión pública y con trabajadores de plantilla de la corporación, en lugar de recurrir a productoras externas.

Lo único que todavía está por definir es la agenda de actos de la última semana. Génova concentrará entonces sus esfuerzos en aquellas provincias donde, según los trackings, están en juego los últimos escaños.