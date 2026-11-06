La avalancha migratoria vuelve a Canarias tras el asalto a Ceuta: el último mes han llegado 8.143 personas, el 53% de todo el año

El presidente canario, Fernando Clavijo, denuncia la inacción del Gobierno de España y tilda de decepcionante la respuesta por carta de Pedro Sánchez a sus peticiones de auxilio y planificación conjunta.

La llega de menores no acompañados se intensifica, superando los 3.000 acogidos en las islas y llevando al límite a los centros de protección regional por la falta de derivaciones a la Península.

Las mafias han reactivado la ruta atlántica tras el despliegue policial en el norte de Marruecos por la crisis de Ceuta, afectando especialmente a la isla de El Hierro, que ha recibido más de 4.000 migrantes en un mes.

Canarias sufre una nueva oleada migratoria con la llegada de 8.143 personas desde el 1 de octubre, lo que supone el 53% de todas las entradas registradas en el archipiélago en lo que va de año.

Canarias se encuentra de nuevo al borde del colapso humanitario. Desde el pasado 1 de octubre, han desembarcado en las islas 8.143 personas, una cifra que representa el 53% de todas las llegadas registradas en el archipiélago en 2026.

Es decir, la reapertura de la ruta atlántica por parte de las mafias tras la crisis de Ceuta, que las ha obligado a reducir el flujo por el Mediterráneo, ha provocado en poco más de un mes que hayan llegado a las islas más irregulares que en los nueve meses anteriores del año.

El contraste estadístico resulta demoledor y supera los datos del peor momento de la emergencia migratoria de 2023 y 2024. De enero a septiembre arribaron a las costas canarias 7.238 migrantes, 900 menos que en este último arreón.

Los datos oficiales coinciden con el mayor despliegue policial, del Ejército y de Frontex tras el asalto masivo de más de 96.000 personas a Ceuta los días 30 y 31 de julio. En septiembre la ruta a Canarias trajo ya a casi 2.000 personas, y la cifra mensual se disparó en octubre hasta las 5.306 entradas irregulares.

Las redes de tráfico humano han aprovechado el foco de Interior en el norte de Marruecos. Con el Estado volcado en contener los asaltos hacia Ceuta, Melilla y las costas andaluzas, los cayucos han vuelto a zarpar de forma masiva, sobre todo desde las costas de Senegal, pero también de Marruecos, Mauritania y Gambia.

Son 226 migrantes nuevos al día desde octubre, en un total de 81 embarcaciones, cada uno de esos cayucos repleto de una media de 100 personas. Además, de ellos, el 20% menores no acompañados.

"Sin respuesta"

Se trata de un efecto de vasos comunicantes que los expertos conocen al dedillo. Las mafias "han reactivado los puntos de salida de la fachada atlántica" al constatar la menor presencia de medios de vigilancia desplegados por España en esa franja.

El vacío operativo en la costa occidental africana ha dejado desprotegido el flanco canario. "Toda la atención diplomática y policial está centrada en Rabat", apuntan fuentes del entorno de Fernando Clavijo, presidente autonómico, lo que ha dejado vía libre a los cayucos subsaharianos hacia las islas más occidentales.

El repunte de la Ruta Atlántica no ha sido sobrevenido, y el Ejecutivo canario lleva meses reclamando atención al Gobierno de Pedro Sánchez, "sin respuesta", alegan.

País de procedencia Octubre 2026 1-5 Nov 2026 Total embarcaciones % sobre el total Senegal 24 18 42 51,85 % Gambia 15 6 21 25,93 % Marruecos 10 6 16 19,75 % Mauritania 1 0 1 1,23 % Guinea Conakri 1 0 1 1,23 % TOTAL 51 30 81 100 % Fuente: Informes oficiales de registro y Policía Canaria. Datos hasta el 5 de noviembre de 2026.

"Los registros de septiembre, octubre y los primeros días de noviembre constatan que la Ruta Atlántica vuelve a estar plenamente abierta", confirman documentos de análisis interno del Gobierno canario.

Atrás queda el triunfalismo de Moncloa, que presumía hasta este verano de haber reducido las llegadas a las islas en algo más de un 57%: "Hasta el 31 de agosto habían llegado a Canarias 5.163 migrantes, un 57% menos que los 12.126 registrados en los ocho primeros meses de 2025", se lee en los documentos citados.

El Hierro, 40% de población

Pero el giro ha sido devastador en las aguas isleñas después del asalto a Ceuta y la activación de la atención de las instituciones de la UE, que lo han llegado a calificar de "guerra híbrida". Las rutas vuelven a cobrarse vidas a diario, con tragedias como la sufrida recientemente en Lanzarote con seis personas fallecidas y siete desaparecidos en el mar.

El impacto de octubre confirma "un fuerte incremento frente a octubre de 2024", el ejercicio en el que se batió el récord histórico de llegadas, y se llegó a declarar la "emergencia humanitaria", no sólo para los irregulares, sino para los propios habitantes de las islas, cuyos servicios públicos sufrieron una presión de más de 100 millones de euros.

Ahora, sólo en los cinco primeros días de noviembre son 2.837 personas las que han arribado más a bordo de 34 embarcaciones, según el balance de la Policía Canaria.

El mapa de las llegadas se ceba de nuevo con El Hierro, la isla más occidental, última estación posible de llegada para los cayucos, y el eslabón más débil del archipiélago, desde el 1 de octubre.

"El 76,6% de las llegadas de octubre se han concentrado en El Hierro, una isla que con 11.000 personas censadas ha recibido en sólo un mes 4.119 migrantes", casi un 40% más de habitantes en este último mes.

Las embarcaciones que no son avistadas por Salvamento Marítimo a tiempo son arrastradas adentro del Atlántico, a la deriva, "y sus ocupantes mueren abandonados", recuerdan los expertos.

"Muchos más menores"

Pero los que sí llegan, en esta avalancha migratoria, ejercen una presión asistencial que recae sobre la pequeña población de la isla. Y de forma crítica sobre los menores extranjeros no acompañados (menas). Los informes del Ejecutivo regional advierten de que "están llegando muchos más menores y muchos más no acompañados".

Los centros tutelares no dan abasto ante la falta de derivaciones a la Península. "Los acogidos vuelven a rozar ya los 3.000 menores" en las instalaciones de protección del archipiélago.

Las proporciones de la última oleada agravan el colapso. "De las 5.379 personas migrantes que llegaron en octubre, 1.076 son menores de edad, casi un 20%, de los cuales 951 figuran como menores no acompañados. Es decir, en solo un mes han llegado casi 1.000 nuevos niños y niñas de los que Canarias tiene que hacerse cargo. El incremento es de casi 7 puntos".

Hasta el Estado lo "advertía"

El Gobierno central disponía de advertencias técnicas antes de que estallara el drama. Ya "los informes internos del propio Estado advertían: el cierre de la ruta mediterránea ha provocado que se intensifique la atlántica. ¿Qué ha hecho el Estado para prevenir esta situación y reforzar el sistema de acogida en Canarias?".

La respuesta ministerial, lamenta el entorno de Clavijo, se ha traducido en un muro burocrático. "Las reiteradas peticiones de información han recibido el silencio como respuesta. La Consejería de Presidencia ha solicitado tres veces oficialmente al Ministerio del Interior la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad".

Tampoco las llamadas de auxilio directas han tenido éxito. "El presidente [Clavijo] ha escrito a Pedro Sánchez y a la secretaria de Estado [de Migraciones] pidiendo refuerzos urgentes".

Además, la interlocución con Ángel Víctor Torres, expresidente socialista de las islas, ahora ministro de Política Territorial y "mando único" del Ejecutivo, está rota. Las fuentes autonómicas lamentan: "Ni una respuesta, ni tan siquiera suya".

"Lo hecho no vale"

El malestar en la Presidencia insular es indisimulado. Fuentes cercanas a Fernando Clavijo denuncian el vacío de Moncloa: "Nadie nos hace caso, el trágico accidente de Urda y la dimisión de Puente lo acaparan todo y esta tragedia... como si no ocurriera. El presidente lleva esperando que Sánchez le atienda casi un mes".

Este martes, por fin, llegó al gabinete de Clavijo una carta de Sánchez, "absolutamente decepcionante", explicó el propio presidente autonómico desde Guadalupe, adonde se ha desplazado, en una reunión de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea.

El presidente insular mostró su frustración ante la prensa. "La respuesta del presidente Sánchez es decepcionante, lo que viene a decirme [en la misiva] es un inventario de lo que se ha hecho; lo que nosotros estamos pidiendo es sentarnos para planificar lo que hay que hacer".

El mandatario autonómico advierte que "conocer lo hecho no vale, porque es evidente que no ha funcionado".

Y recuerda que el choque institucional ya acabó en los tribunales. "Tuvimos que ir al Supremo a demandar al Gobierno de España por la dejación absoluta con los niños y niñas de protección internacional", recalca Clavijo para denunciar la falta de auxilio estatal.