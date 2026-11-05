Pedro Sánchez y Javier Milei se estrechan la mano ante la mirada de Felipe VI. Fernando Villar Efe

Sánchez recibe a Milei con un gélido saludo: tensión en la Cumbre Iberoamericana tras los insultos del líder argentino

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez y Javier Milei han protagonizado un distante cara a cara en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, marcado por la frialdad y el protocolo tras los recientes insultos del mandatario argentino. El encuentro se produce apenas dos semanas después de que Milei llamara 'impresentable dictador' a Sánchez durante una visita previa a la capital española. Milei, que no acudió a la ceremonia inaugural ni a la cena ofrecida por los Reyes, mantuvo en su lugar un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal. El saludo oficial certifica el constante historial de choques diplomáticos entre Moncloa y la Casa Rosada, que se remonta a mayo de 2024 y motivó la retirada de la embajadora española en Buenos Aires.

Pedro Sánchez y Javier Milei han protagonizado este jueves un gélido saludo con motivo de la Cumbre Iberoamericana. Ha sido su primer cara a cara tras la polémica provocada por los insultos del presidente argentino al jefe del Gobierno español, a quien llamó "impresentable dictador" durante su visita a Madrid hace dos semanas.

Sánchez ha ido saludando junto al rey Felipe VI y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, a los jefes de delegación asistentes a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra en la Galería de las Colecciones Reales.

Un saludo oficial posterior al recibimiento a todos los asistentes por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien estrechó la mano del presidente argentino a su llegada mientras mantenían un protocolario intercambio de palabras, también más frío que con el resto de participantes de la cumbre.

🔴🥶🤝 El frío saludo entre Milei y Sánchez tras toda la polémica por llamarle "impresentable dictador" en su visita a Madrid: el presidente del Gobierno reacciona reacciona Ha ocurrido en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid https://t.co/4BqhcL8sU2 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 5, 2026

En el saludo oficial, Milei ha dado la mano al Rey entre sonrisas mutuas y después ha hecho lo propio con Sánchez de forma mucho más fría y breve por parte de ambos.

El presidente argentino, que llegó este miércoles a Madrid, se ausentó de la ceremonia inaugural de la cumbre en el Teatro Real y de la cena posterior ofrecida por los Reyes en el Palacio Real, pero mantuvo una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Durante su intervención en la sesión plenaria, Sánchez ha hecho un llamamiento a favor del diálogo, la cooperación y la paz en vez de "refugiarse en las diferencias y resignarse a un mundo cada vez más dividido".

"Diálogo frente a imposición, cooperación frente a división y paz frente a violencia", ha dicho, subrayando los principios que a su juicio deben seguir guiando a la comunidad iberoamericana. "El mayor riesgo para Iberoamérica no es pensar diferente, es dejar de pensar en grande", ha zanjado.

Historial de choques

El encuentro ha tenido lugar dos semanas después del último viaje que había realizado Milei hasta ahora a España durante el que en un acto con empresarios llamó "impresentable dictador" a Sánchez.

El presidente del Gobierno lo recibió en Madrid con una campaña en redes sociales, encabezada con el lema 'Soy zurdo y a mucha honra', en referencia a la denominación que utiliza el presidente ultra argentino de forma despectiva para referirse a la izquierda política.

Además, Sánchez publicó después una fotografía en la que él aparecía escuchando el tema Fanático, de la cantante argentina Lali, que fue compuesto contra Milei.

La tensión entre Moncloa y la Casa Rosada se remonta a mayo de 2024, cuando el entonces ministro Óscar Puente sugirió que Milei había ingerido sustancias. La Oficina del presidente argentino lanzó entonces duros ataques a Sánchez y referencias a las acusaciones de corrupción sobre su esposa, Begoña Gómez.

El 19 de mayo de ese año, Milei, en un acto organizado por Vox en Madrid, llamó indirectamente a Sánchez "calaña" y calificó a Begoña Gómez de "corrupta". El Gobierno español exigió una rectificación pública y, al no llegar, llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y después decidió retirarla.

Sánchez respondió que Milei no había estado a la altura y defendió que la reacción española era proporcional a los insultos y al ataque a las instituciones. El presidente argentino insistió en sus embestidas, llamó "cobarde" a Sánchez, dijo que aplicaba un modelo parecido al venezolano Nicolás Maduro y reiteró que no pensaba disculparse.