Sánchez, entre Guatemala y Andorra: el fiasco de la Cumbre Iberoamericana certifica la erosión de su imagen global

La política exterior suma desencuentros con países como Israel por el reconocimiento de Palestina, Argelia por el giro en el Sáhara, y divisiones con Javier Milei en Argentina.

El Gobierno afronta críticas de sus socios europeos por la regularización masiva de inmigrantes y su gestión de la crisis migratoria con Marruecos tras la invasión de Ceuta.

La cumbre pone de manifiesto el desgaste internacional de Sánchez, marcado por tensiones con Estados Unidos tras desmarcarse de la OTAN y vetar el uso de las bases de Rota y Morón.

Pedro Sánchez inaugura en Madrid la XXX Cumbre Iberoamericana con destacadas ausencias de aliados clave como Brasil, México y Venezuela, donde solo 10 de 22 países envían representación al máximo nivel.

Pedro Sánchez inauguró este miércoles en Madrid la XXX Cumbre Iberoamericana junto a Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, y Xavier Espot, jefe de Gobierno de Andorra.

La imagen resume bien el momento internacional que atraviesa el presidente del Gobierno.

La cumbre llega después de varios años de desgaste de la política exterior de Sánchez, enfrentado a Estados Unidos, Israel y Argentina y en posición de debilidad ante Marruecos tras la invasión de Ceuta.

A ello se suma el rechazo de buena parte de sus socios europeos, que cuestionan abiertamente la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno.

Sólo 10 de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana están representados al máximo nivel, pese a que Moncloa llevaba dos años preparando la cita.

Las ausencias más relevantes, de hecho, son las de los aliados ideológicos de Sánchez. Ni Lula da Silva, ni Claudia Sheinbaum, ni Delcy Rodríguez han viajado a Madrid.

Los presidentes de Brasil, México y Venezuela han enviado en su lugar a sus cancilleres.

Sí han acudido dos de sus principales adversarios: Javier Milei, presidente de Argentina, y José Antonio Kast, presidente de Chile.

Pero Milei, que hace una semana llamó a Sánchez "dictador" y "corrupto", no asistió a la inauguración. No habrá reunión bilateral entre ambos.

Ese desgaste de la imagen exterior de Sánchez no se explica sólo por los asientos vacíos en esta cumbre.

El episodio más reciente es la invasión de Ceuta.

Más de 100.000 personas entraron en la ciudad autónoma desde Marruecos el 30 y 31 de julio, una avalancha que dejó en evidencia la fragilidad de la relación que Sánchez construyó con Rabat a partir de 2022.

En marzo de ese año, el presidente envió una carta a Mohamed VI en la que calificaba el plan de autonomía marroquí como "la base más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto del Sáhara.

La carta rompía con décadas de neutralidad española, que hasta entonces se había limitado a respaldar el proceso de Naciones Unidas. Sánchez tomó la decisión sin consultarla con el Congreso.

El giro tuvo además un coste inmediato con Argelia, que retiró a su embajador en Madrid y suspendió en junio de 2022 el Tratado de Amistad con España.

La crisis de julio confirmó esa posición de debilidad.

Lejos de pedir explicaciones a Rabat, José Manuel Albares, ministro de Exteriores, atribuyó la invasión a una "guerra cognitiva" de Rusia, Israel y las redes de Elon Musk.

Regularización masiva

Lo ocurrido en Ceuta agravó también la tensión con la UE, aunque el choque venía de antes.

Desde que el Gobierno anunció en enero la regularización masiva de inmigrantes, la Comisión y varias capitales europeas han mostrado sus reservas.

Tras la crisis de julio, 22 líderes europeos enviaron el 1 de agosto una carta a Bruselas para pedir medidas contra las políticas de efecto llamada.

Sánchez los calificó de "egoístas".

Las críticas han llegado incluso de su propia familia política.

Mette Frederiksen, primera ministra socialdemócrata de Dinamarca, pidió en octubre a la Comisión que examine la medida por ir "en contra de la política migratoria" de la mayoría de Europa.

Fuera de Europa, la relación con Israel está rota desde el reconocimiento del Estado palestino en 2024.

Con Estados Unidos, el desencuentro viene de la cumbre de la OTAN de La Haya, en junio de hace un año.

España fue el único aliado que se desmarcó del objetivo de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, y Sánchez defendió que le bastaba con el 2,1%.

Trump amenazó entonces con hacer pagar a España "el doble" en aranceles.

Ese distanciamiento con la Casa Blanca ha tenido consecuencias en la mesa de Ucrania.

En agosto de 2025, Sánchez quedó fuera de la reunión convocada por Friedrich Merz, canciller alemán, con Trump, Zelenski y los principales líderes europeos antes de la cumbre de Alaska con Putin.

España tampoco estuvo en la delegación europea que acompañó a Zelenski a la Casa Blanca días después.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, acusó entonces a Sánchez de haber relegado a España a la "segunda división" en las negociaciones sobre Ucrania por haber sido "insolidario" con los aliados.

La tensión se agravó aún más en marzo de este año, cuando el Gobierno vetó el uso de las bases de Rota y Morón para la ofensiva contra Irán.

Trump llamó a España "aliado terrible" y ordenó "cortar todo el comercio".

La orden, como tantas otras amenazas de Trump, nunca llegó a aplicarse, pero la relación entre ambos gobiernos quedó muy deteriorada.