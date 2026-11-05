El PSOE sugiere que Sánchez no irá al funeral de Urda y muestra su enfado con la Iglesia por agendarlo al inicio de campaña

El Arzobispado de Toledo defiende la fecha elegida para respetar el duelo familiar y afirma haber coordinado la presencia de la Casa Real.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, Alberto Núñez Feijóo y Emiliano García-Page han confirmado su asistencia al funeral, mientras que Santiago Abascal ha declinado acudir.

Pedro Sánchez sugiere su ausencia en la misa oficiada en la Catedral de Toledo, donde suele delegar en sus ministros para este tipo de actos religiosos.

El PSOE muestra su malestar por la convocatoria del funeral por las 69 víctimas de Urda el 10 de noviembre, previo a la campaña electoral y sin consultar al Gobierno.

La decisión del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, de celebrar un funeral en la Catedral de Toledo por las 69 víctimas de Urda no ha gustado en el PSOE, que se ha encontrado con esta convocatoria sin que haya sido consultada con el Gobierno.

Los socialistas recuerdan que es el Consejo de Ministros el que tiene la competencia para declarar un funeral como "de Estado".

En el Ejecutivo hay malestar, además, por la circunstancia de la fecha elegida, el próximo 10 de noviembre: dos días antes de la pegada de carteles y del arranque de la campaña electoral, que comenzará oficialmente a las 00:00 horas del día 13.

En un principio, se iba a celebrar el 12 de noviembre, pero el Arzobispado de Toledo ha informado en un comunicado de prensa del cambio de fecha y lo ha justificado por razones de agenda de las diversas instituciones.

Fuentes del arzobispado aseguran que se han limitado a escuchar a los familiares de las víctimas y que se ha consultado la convocatoria con la Casa Real para facilitar su presencia.

Desde el PSOE sugieren que Pedro Sánchez podría no acudir, como ya sucedió con los funerales de Estado por las víctimas de la covid, la misa en la Catedral de Valencia por las víctimas de la dana, el entierro del papa Francisco o el funeral por las víctimas de la catástrofe de Adamuz.

En esos casos el presidente delegó siempre en uno de sus ministros.

La fecha del funeral ha sido anunciada este miércoles por el arzobispo de Toledo, sin que hubiera sido acordada previamente con el Gobierno.

El prelado ha explicado que la elección del 10 de noviembre tiene que ver con que ya habrá pasado un "tiempo prudencial" para que los familiares de los fallecidos "hagan sus funerales con sus propios miembros" , a los cuales "hemos querido estar siempre cerca" después de "este drama tan tremendo", ha expresado el obispo primado.

El acto religioso se celebrará a las 19:00 horas y contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

A la misa acudirán los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado su asistencia.

Quien no estará será el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ya ha anunciado que no acudirá y que las "víctimas no querrán ver a políticos".

Desde que es presidente del Gobierno, Sánchez sólo ha asistido a tres misas funerales (las de Montserrat Caballé, Guillermo Fernández Vara y el expresidente del Parlamento Europeo David Sassoli), además de a la eucaristía del papa León XIV en la Sagrada Familia.

Sí acudió a los homenajes de Estado de carácter laico que se celebraron en memoria de las víctimas de la covid y de la dana.

El funeral tendrá lugar un día antes de la huelga general convocada por los sindicatos UGT y CCOO tras escuchar la petición del Sindicato de Inquilinas.