Pedro J. en 'Ana Rosa':"Carlos Cuerpo es el último disfraz de Halloween de abuela de Caperucita del lobo Sánchez"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez considera que la designación de Carlos Cuerpo al frente de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente es un disfraz que busca dar apariencia de control en la gestión. El director de EL ESPAÑOL señala que la dimisión de Puente supone un reconocimiento tácito de la culpa política tras los accidentes ferroviarios. Critica la maniobra de Moncloa por la filtración de audios sobre la colisión de trenes para derivar la responsabilidad del accidente de Urda a los trabajadores de Adif. Advierte sobre la manipulación en los relatos de las encuestas electorales que buscan vender una supuesta remontada del PSOE situándolo artificialmente por debajo de los 100 escaños.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha afirmado que la selección del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para asumir la cartera de Transportes que deja vacante Óscar Puente tras su dimisión es un ejemplo de cómo Sánchez "esta vez está haciendo de la necesidad virtud en contra de su propia voluntad, en contra de su propio deseo".

"El último disfraz de Halloween es Carlos Cuerpo. Cuerpo es el disfraz de abuela de Caperucita que el lobo Sánchez pretende exhibir ahora en la campaña, como lo hizo con Nadia Calviño, como lo ha venido haciendo con Margarita Robles".

Sobre la titular de Defensa ha destacado que la diferencia es que "Margarita se ha prestado a ser la número dos de su lista y ese va a ser un baldón que va a ensuciar el final de su vida política y eso ya no va a tener vuelta de hoja y bien que lo siento", ha explicado en una intervención en El programa de Ana Rosa.

El jefe del Gobierno ha virado en su "numantinismo" al no asumir responsabilidades por la decisión unilateral del titular. La salida de Puente "significa el reconocimiento de la culpa política en relación a los accidentes ferroviarios".

Además, el vallisoletano le ha "estropeado el guion" al PSOE, ante lo que el presidente ha dicho "si no puedo desarrollar esta hoja de ruta, este plan de campaña, aquí tengo otro", en relación con el mensaje que se envió desde la formación de que no todos los políticos son iguales, elogiando la decisión del ahora exministro.

El periodista ha destacado los perfiles contrapuestos de Puente y Cuerpo: "Carlos Cuerpo es un independiente que ni siquiera ha querido estar en las listas. ¿Alguien puede creer que Carlos Cuerpo representa la naturaleza política de Pedro Sánchez? Ni siquiera a Salvador Illa. Es lo opuesto a Puente, es lo opuesto a Pedro Sánchez, ¿entonces por qué?".

Pedro J. ha cuestionado cuál es la estrategia tras el nombramiento de una persona tan alejada de la formación y la forma de gobierno de Sánchez.

El director de este medio ha concluido que "las tretas de este Gobierno y la manera de gobernar de Sánchez ya la conocemos", a lo que ha agregado que "de la misma manera que a Nixon le llamaban Dick el tramposo, Sánchez es Pedro el tramposo".

"Aquí no hay un problema de dos modelos políticos, aquí hay un problema de dos maneras de entender el ejercicio del poder. La integridad que caracteriza a alguien como Alberto Núñez Feijóo y que siempre le ha caracterizado y la manipulación del modelo político y la obsesión por perpetuarse en el poder del señor Sánchez", ha aseverado.

Baile de escaños

En su intervención también ha alertado sobre "la última treta de los 95 escaños". Ha explicado que "mientras el Frente Amplio no exista, mientras Podemos no exista, es sociológicamente prácticamente imposible que el Partido Socialista quede por debajo de 100 escaños".

Ha prevenido a la audiencia de caer en el "nuevo relato" que pretende vender que de "estar en 108 escaños, menuda remontada en una semana". "No vaya a ser que la semana que viene estemos hablando todos de la remontada", ha afirmado.

El periodista se refiere a la manipulación de las encuestas con fines electorales mediante la estrategia de anunciar una remontada para el partido del Gobierno.

Los audios filtrados

En el inicio de su intervención el director ejecutivo de este digital ha denunciado las "malas artes" de este Gobierno en relación a la información que publicaba hoy EL ESPAÑOL sobre los audios filtrados del controlador de Adif.

Este medio se hacía eco de cómo Moncloa los hizo llegar a medios coincidiendo con la visita de Puente al centro de control en Atocha tras el accidente ferroviario de Urda.

Los audios apuntaban a que un error humano de los trabajadores de Adif habría sido la causa de la colisión de un tren de Renfe con uno de Iryo la semana pasada entre Los Yébenes y Urda, ambos municipios toledanos.

Algo que considera que es "gravísimo".