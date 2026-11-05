"Ninguna de estas personas tiene que ver conmigo": Sánchez niega su relación con Corvillo como hizo con Koldo o Leire

La UCO investiga a Cristian Corvillo y a su hermano por su presunto papel como intermediarios en contratos de Adif y la búsqueda de inmuebles.

Hemeroteca y fotografías ubican a Corvillo junto a Sánchez durante la campaña de las primarias del PSOE en 2017, donde el mandatario le agradeció públicamente su trabajo.

El presidente del Gobierno utiliza una estrategia de desmarque similar a la empleada anteriormente con Koldo García y la exmilitante Leire Díez.

Pedro Sánchez afirma que ninguno de los seis detenidos por la UCO en el 'caso Koldo', entre ellos su exchófer Cristian Corvillo, tiene nada que ver con él.

Pedro Sánchez ha asegurado este jueves que ninguno de los seis detenidos por la UCO en la nueva operación del caso Koldo tiene "nada que ver" con él.

Entre ellos figura Cristian Corvillo, su chófer en las primarias de 2017.

"Ninguna de esas personas tienen nada que ver conmigo", ha respondido en la rueda de prensa posterior a la XXX Cumbre Iberoamericana.

Le preguntaban por el operativo, en el que también se ha registrado la casa de José Luis Ábalos, en prisión, y se ha requerido documentación en la sede de Adif.

Sánchez ya había dado esta respuesta antes. Lo hizo con Koldo García y con Leire Díez, cuya relación con él trató de minimizar cuando sus nombres salieron a la luz.

Con Koldo, exasesor de Ábalos, Sánchez despachó la relación como "anecdótica". Lo hizo en octubre de 2025 ante la comisión de investigación del Senado, pese a que Koldo fue su chófer y escolta en la campaña de las primarias.

Las fotografías de aquella campaña muestran a Koldo junto a Sánchez y Santos Cerdán en la llamada banda del Peugeot, el grupo que recorrió España entre 2016 y 2017 para devolverle la Secretaría General.

Koldo llegó a custodiar los avales de la candidatura.

Con Leire Díez, la exmilitante conocida como la fontanera del PSOE, Sánchez se desmarcó de sus "andanzas".

El pasado 5 de junio, el presidente aseguró que nunca las había conocido ni había sido informado de ellas, y que, de haberlo sabido, "no las habría tolerado".

Con ella también abundan las fotografías en actos del partido, incluidos varios selfis con el presidente.

Ahora, con Corvillo, el "nada que ver" tampoco resiste las imágenes.

El detenido aparece junto a Sánchez en un mitin de las primarias celebrado en Córdoba en 2017. También fue el autor de una foto del entonces aspirante a la secretaría general comiendo paella durante aquella campaña.

Fotografía realizada por Cristian Corvillo de Sánchez comiendo paella durante la campaña. .

Y también se ha viralizado un vídeo en el que Sánchez, en un mitin, agradece su "trabajo silencioso" a varios colaboradores de la plataforma con la que concurrió a las primarias.

Entre ellos cita expresamente a "Cristian", en referencia a su exchófer.

Corvillo ha sido detenido en Córdoba en el marco de una pieza separada secreta del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Su hermano Rubén también está investigado. Según las primeras informaciones, la UCO indaga en su presunto papel como intermediario en contratos de Adif y en la búsqueda de inmuebles.