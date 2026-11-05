El Gobierno alquila 61.603 lectores QR por 7M para votar con DNI en el móvil el 29-N con un contrato de emergencia

La Junta Electoral Central (JEC), que había suspendido este sistema de identificación por falta de garantías, aún debe dar el aval definitivo antes de permitir su uso.

El PP y juristas consultados cuestionan el uso de la vía de emergencia, al considerar que un adelanto electoral no justifica prescindir de la licitación competitiva.

El objetivo es permitir la identificación de los votantes mediante la aplicación MiDNI en el móvil para los comicios del 29-N.

El Ministerio del Interior adjudica a Telefónica Defensa y Seguridad un contrato de emergencia por 7 millones de euros para alquilar 61.603 lectores QR el día de las elecciones.

El Gobierno ha recurrido a un contrato de emergencia para alquilar a Telefónica Defensa y Seguridad un total de 61.603 lectores QR por 7.000.455 euros.

Una semana después de la disolución de las Cortes, el13 de octubre, se declaró la emergencia. El 14 se encargó el servicio a la compañía. Y el 21 de octubre se firmó el contrato, al que ha tenido acceso este diario.

El Ministerio del Interior pretende que los dispositivos sirvan ya para verificar el DNI en el móvil el 29-N, un método que la Junta Electoral Central (JEC) suspendió el 26 de marzo hasta garantizar una comprobación de identidad "suficientemente segura".

La App MiDNI se pudo utilizar en las autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Entonces ni siquiera se exigió la verificación de identidad del elector con lectores QR que autenticaran el documento.

La comprobación visual del rostro que aparecía en la pantalla del móvil bastaba para que fuera aceptado en las mesas. Pero el método suscitó dudas sobre posibles suplantaciones. Y la JEC, que en principio había validado el sistema, lo suspendió el 26 de marzo, y ya no pudo emplearse en las andaluzas del 17 de mayo.

El Ejecutivo trata ahora de recuperar esta vía, a través de la emergencia recogida en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), con el alquiler a Telefónica y la distribución por parte de Correos de dispositivos de verificación.

Una orden de Presidencia del 28 de octubre, publicada al día siguiente y de la que ya informaba EL ESPAÑOL este miércoles, trata de imponerlo, aunque la última palabra sigue en manos de la JEC.

113,63 euros por aparato

Los 61.603 aparatos alquilados por 113,63 euros cada uno por un solo día de uso, son teléfonos con un verificador QR instalado y deberán entregarse antes del 19 de noviembre en las Juntas de zona.

La orden introduce su distribución con el proceso electoral en marcha y modifica las obligaciones postales de Correos, fijadas en otra orden de diciembre de 2025. El Gobierno la justifica por la necesidad de dotar a las mesas de lectores con las garantías exigidas por la Junta Electoral.

Sin embargo, fuentes del PP cuestionan tanto la necesidad del gasto como el recurso a una fórmula excepcional para contratarlo.

"Entendemos que el contrato no reúne los requisitos para recurrir al artículo 120 de la Ley de Contratos", señalan. "No se trata de una emergencia", ni de una actuación impuesta por una catástrofe, un grave peligro o una necesidad de defensa nacional, como exige el citado artículo de la LCSP.

Los populares rechazan que el adelanto electoral convierta el suministro en "una necesidad inesperada". También censuran que se destinen siete millones "para el alquiler de unas máquinas, ni siquiera la compra".

"Palmariamente ilegal"

El artículo 120 permite contratar sin los trámites ordinarios cuando la Administración "tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional".

Y ésa es la disposición invocada por Interior en el expediente, como consta en la declaración de emergencia, a la que también ha podido acceder este diario.

Un abogado del Estado consultado considera injustificado su uso: "Esto es palmariamente ilegal, no se sostiene por ningún lado el recurso a la contratación de emergencia", sentencia según su valoración jurídica.

El jurista subraya que esta vía "permite elegir al contratista sin una licitación competitiva previa". A su juicio, el suministro de los lectores QR no encaja en ninguno de los tres supuestos legales.

Los documentos mencionan la resolución que declaró la emergencia, pero no reproducen su motivación detallada.

Pero sí existe un precedente, en 2019, cuando la Junta Consultiva de Contratación Pública admitió esta vía para determinados contratos electorales forzando la interpretación del "grave peligro", ante el riesgo de no poder celebrar unas elecciones adelantadas.

El criterio aplicado entonces exigió acreditar el peligro en cada contrato, descartar alternativas y comprobar que una actuación diligente no hubiera evitado la emergencia.

Aquel antecedente no valida automáticamente el alquiler actual.

La diferencia visible ahora es que los lectores no constituyen una necesidad inaplazable para celebrar los comicios, como sostienen el especialista consultado y alega el PP en su denuncia: "Todos los electores pueden identificarse con el DNI físico que están obligados a portar".

Contrato previo al aval

La directora general de Política Interior, Carmen López García, suscribe el contrato por parte del Ministerio con los representantes de Telefónica Defensa y Seguridad SA.

El documento incorpora una diligencia sobre un modelo contractual informado por la Abogacía del Estado en noviembre de 2019, "lo que puede darle apariencia de visado", explica el jurista.

Pero esa referencia no identifica "la existencia de un informe específico favorable a la declaración de emergencia" de este expediente. El abogado consultado llega a considerar que la decisión "podría constituir prevaricación". Esa apreciación penal no queda acreditada por las páginas examinadas.

Interior remitió el contrato a la JEC el 28 de octubre, junto con un terminal de muestra y la referencia a un informe policial. Pero solicitó el "criterio favorable" de la Junta para continuar el despliegue, después de haber formalizado el alquiler.

Fuentes de la JEC confirman la recepción del aparato. "Estamos pendientes de que acrediten que todas las mesas tendrán los dispositivos conectados a los servidores de la Policía", explican. "De momento, tenemos certificados de que la Policía lo avala", añaden.

Poco más de tres semanas

La misma JEC había respaldado el 5 de marzo la identificación mediante MiDNI "sin necesidad de generar un código QR". Pero tres semanas después suspendió las autorizaciones para MiDNI y MiDGT, tanto en el voto presencial como por correo.

Más tarde, el 23 de abril mantuvo esa suspensión para las elecciones andaluzas, pese a las alegaciones presentadas. El anuncio de futuros lectores no bastaba para acreditar el funcionamiento efectivo de la verificación.

Interior sostiene ahora que el verificador autentica el QR temporal de MiDNI y facilita la identificación "incluso con mala o nula cobertura". Atribuye esas conclusiones a un informe policial en poder de la Junta Electoral Central.

El alquiler está firmado y el reparto, previsto. Pero la orden ministerial no sirve como aval.

A poco más de tres semanas para la cita con las urnas, la JEC todavía debe comprobar las garantías antes de permitir de nuevo el DNI en el móvil el 29-N.