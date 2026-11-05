Críticas a la campaña "si vives en España tienes derecho a sanidad" por electoralista y fomentar el "turismo sanitario"

La campaña también recibe reproches por su supuesto carácter electoralista al difundirse en vísperas de los próximos comicios.

Profesionales sanitarios critican la campaña al considerar que promueve el turismo sanitario y causa un efecto llamada de pacientes con patologías graves.

La iniciativa se basa en un reciente real decreto que homogeneiza el acceso a la asistencia médica en todas las comunidades autónomas tras presentar la solicitud.

El Ministerio de Sanidad lanza una campaña multilingüe para informar a los inmigrantes en situación irregular sobre su derecho a la atención sanitaria pública universal.

El Ministerio de Sanidad ha lanzado una campaña multilingüe para animar a los inmigrantes en situación irregular a recurrir al sistema sanitario público si tienen algún problema.

En el spot se lanzan varios mensajes. "Si vives aquí, tienes derecho a atención sanitaria. No sólo urgencias. A toda la atención", afirma una médica en un bar en el que se encuentran varios inmigrantes.

El Ejecutivo dio luz verde el pasado mes de marzo a un real decreto con el que pretende restablecer la denominada sanidad universal y homogeneizar el acceso a la asistencia sanitaria pública de los extranjeros en situación administrativa irregular.

La norma fija un procedimiento común para todas las comunidades autónomas y establece que la mera presentación de la solicitud permite obtener un documento provisional que garantiza la atención médica hasta que se resuelva el expediente.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha alardeado de la campaña informativa. "Esta norma tiene sentido si puede cumplirse en cualquier lugar y por cualquier persona".

A partir de hoy podréis ver una campaña informativa sobre sanidad universal en nuestro país. En lenguas cooficiales, rumano, chino, inglés, francés y árabe. Porque esta norma tiene sentido si puede cumplirse en cualquier lugar y por cualquier persona que tiene derecho a ella. https://t.co/wO3KV2mZnJ — Javier Padilla (@javierpadillab) November 5, 2026

Una idea de la que también se presume en el anuncio. "La salud la pagamos todos, con el IVA de este café, por ejemplo", dicen unos jubilados.

Además de los anuncios, Sanidad ha puesto en marcha una web en la que se detallan los pasos para solicitar el acceso a la asistencia sanitaria y los justificantes válidos para demostrar la residencia habitual en España.

Entre ellos se encuentra el certificado de empadronamiento, si bien la normativa prevé alternativas para aquellas personas que no puedan aportarlo.

El objetivo es "informar a los migrantes sobre su derecho a la asistencia pública".

La campaña ha sido contestada de inmediato en redes sociales. Algunos de los más críticos son médicos, que acusan al Gobierno de promover el "turismo sanitario" y provocar "efecto llamada".

Algunos han compartido sus experiencias y aseguran que, desde hace meses, "los servicios de urgencia de los hospitales de las principales ciudades reciben pacientes sin ningún vínculo con España que han sido diagnosticados de una enfermedad grave en sus países y que directamente desde el aeropuerto cogen un taxi".

🔴 Cada semana los Servicios de Urgencias de los hospitales de las principales ciudades reciben pacientes sin ningún vínculo con España que han sido diagnosticados de una enfermedad grave en sus país y que directamente desde el aeropuerto cogen un taxi o solicitan una ambulancia. (1/10) — david andina (@daandina) November 5, 2026

"Hace años, estos casos eran esporádicos y se centraban en niños con patologías oncológicas", afirma David Andina, quien añade que "en los últimos meses no son solo niños, sino adultos" con patologías "neurológicas, endocrinológicas, digestiva, pulmonar reumatológica". Incluso en ocasiones necesitando trasplantes.

Una situación que también han denunciado desde Atención Primaria. El médico de familia Joshua Suárez pide "poner sentido común a los recursos" sanitarios.

Como médico de familia y de urgencias, puedo confirmar y confirmo que: 1. Esto es una realidad. 2. Está descrito a la perfección. 3. Todos los puntos son fundamentales y el final (10/10) ultranecesario (nunca mejor dicho). Que alguien le ponga sentido común a los recursos 🙏🏻 — Joshua Suárez (@joshhuarez) November 5, 2026

Por su parte, el oftalmólogo Pedro Arriola afirma que están recibiendo "cataratas y otras patologías complejas vía urgencia" y que es el "resultado de una ley nacida del buenismo que no tiene en cuenta las consecuencias sobre el sistema sanitario".

Hilo atinado de un compañero. Nosotros, en Oftalmología, también estamos recibiendo cataratas y otras patologías complejas vía Urgencias. Resultado de una ley nacida del buenismo que no tiene en cuenta las consecuencias sobre el sistema sanitario.1/2 — Pedro Arriola Villalobos (@pedroarrivilla) November 5, 2026

Una alerta que expresan justo cuando el Gobierno lanza esta campaña que tendrá eco, aseguran, dentro y fuera de España.

En una nota publicada este jueves, el Ministerio recuerda que está reconocido "el derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria pública de las personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal".

El comunicado explica que, para facilitar el conocimiento de este derecho y de cómo solicitarlo, se ha lanzado esta campaña de información "especialmente dirigida a las personas migrantes".

"Los materiales explican el procedimiento y las formas de acreditar la residencia habitual en España, entre ellas el empadronamiento y, si no se dispone de él, otros documentos admitidos por la norma", señala.

La campaña está siendo cuestionada también por el momento en que se lanza, en vísperas de elecciones.