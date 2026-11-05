Correos, obligado a reforzar el voto postal: ordena vigilancia 24 horas y GPS, pero sin la custodia policial que exige el PP el 29-N

Las instrucciones internas prohíben el uso de identificaciones digitales como MiDNI para votar por correo, según lo establecido por la Junta Electoral Central.

El PP mantiene su exigencia de una custodia policial directa en dependencias públicas, considerando insuficientes las medidas y el refuerzo de rondas de vigilancia.

El plan implementa áreas bajo llave separadas del dinero en efectivo y la posibilidad de emitir duplicados si se denuncia la pérdida o sustracción de documentación.

Correos reforzará la seguridad del voto por correo para el 29-N con videovigilancia las 24 horas y 4.000 balizas GPS tras el robo de sufragios registrado en Extremadura.

Correos se ha visto obligada a reforzar la seguridad del voto postal para las elecciones generales del 29-N con videovigilancia las 24 horas y la instalación de 4.000 balizas GPS para seguir los transportes durante los días más críticos.

El nuevo dispositivo, descrito en un informe de la compañía pública a la Junta Electoral Central (JEC) al que ha tenido acceso este diario, incorpora parte de las garantías reclamadas por el PP desde 2025, pero no atiende la principal: la custodia policial directa de los votos emitidos que exige la formación.

Los informes enviados a la Junta Electoral Central el 7 y el 29 de octubre sitúan el robo de 124 votos en Fuente de Cantos, en diciembre de 2025, en el origen del plan de contingencia y los refuerzos.

Correos defiende el "carácter garantista del procedimiento", pero se ve obligada a admitir que la seguridad de sus métodos era incompleta, aunque presenta los cambios como mejoras adicionales.

Las medidas

La compañía establece espacios bajo llave, separados del dinero y supervisados desde su Centro Operativo de Seguridad.

Rechaza la custodia policial 24 horas, pero se compromete a contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para reforzar las "rondas de vigilancia y custodia de las instalaciones". Motivo por el que el PP mantendrá esa reclamación.

La formación de Alberto Núñez Feijóo reclama "medidas adicionales". Como argumenta el líder popular y candidato a la presidencia del Gobierno, "tenemos toda la confianza en los trabajadores públicos, pero no la tenemos en sus jefes políticos", en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

El PP exige que los votos se concentren en dependencias públicas custodiadas por la Policía Nacional hasta su traslado a las mesas. "Si se reconoce la necesidad de reforzar la protección, no tiene sentido quedarse a medio camino", señalaron fuentes del partido.

Otra exigencia pendiente afecta a los precintos: los populares piden numerarlos y dejar constancia de cada cierre y apertura. Correos establece bandejas precintadas, flejadas o protegidas mediante un sistema análogo, acompañadas de una relación individualizada de los votos.

El partido reclama identificar los centros de custodia, publicar cuántos votos llegan fuera de plazo y recibir datos periódicos por provincias y municipios.

"Poca fiabilidad"

Y abundando en la "poca fiabilidad" que le inspira el Ejecutivo, "que no es imparcial", pide que la información diaria facilitada a Interior llegue simultáneamente a la JEC y, por su conducto, "a todas las candidaturas".

La controversia precede a esta convocatoria: el PP solicitó revisar las garantías de traslado y custodia en junio de 2025 y reiteró sus peticiones tras el robo de Extremadura. El pasado 7 de octubre, Feijóo anunció nuevas demandas ante la JEC.

El debate se cruza con el nuevo intento del Gobierno de permitir la identificación mediante el DNI en el móvil para el 29-N. Las instrucciones de Correos prohíben utilizar las Apps MiDNI y MiDGT para acreditar la identidad en el voto postal, conforme al acuerdo de la JEC del 26 de marzo.

En paralelo, la llamada ley de nietos ha abierto una disputa sobre el censo exterior, en la que también está en juego la trazabilidad del voto por correo.

Votos y dinero separados

El primer informe de Correos, también en poder de este periódico, está fechado el 7 de octubre, un día antes del último paquete detallado de peticiones del PP. Ese informe responde, en parte, a las reclamaciones de los populares de junio y diciembre de 2025.

Posteriormente, el 29 de octubre Correos emitió otro informe que desarrolla el recorrido de los envíos y adjunta las instrucciones internas para el personal. También recoge el dictamen favorable de la JEC a los refuerzos, emitido el 15 de octubre.

Tras el robo de votos en las elecciones autonómicas extremeñas, Correos redujo las unidades de custodia y seleccionó las más adecuadas conforme a los criterios de su Dirección de Seguridad. La reorganización buscaba preservar la capacidad de entregar los votos en todas las mesas el mismo día de las elecciones.

Otro cambio consiste en separar los sufragios del dinero de las cajas fuertes. Correos explica que el efectivo parecía ser el objetivo de los intrusos de Fuente de Cantos y busca evitar que otro robo arrastre la documentación electoral.

Los votos permanecerán ahora bajo llave y con videovigilancia permanente, supervisada desde un centro reforzado con vigilantes. Las 4.000 balizas monitorizarán transportes entre centros de tratamiento y hacia las 1.000 unidades custodiadoras durante los días más críticos.

Datos disponibles para todos

El plan de contingencia autorizado por la JEC permite emitir un duplicado de la documentación cuando un voto desaparezca bajo custodia, previa denuncia. El elector podrá votar nuevamente fuera del plazo ordinario, siempre que el envío llegue a su mesa antes del cierre de la votación.

Tras el robo en las elecciones de Extremadura, un operativo especial permitió volver a votar a 122 de los 124 afectados. Los otros dos estaban fuera de España, según Correos.

Las unidades deben cotejar los votos recibidos y levantar acta si falta alguno. Cada elector puede consultar el recorrido de su envío y recibir voluntariamente un correo de confirmación de su entrega en la mesa.

Pero ese seguimiento individual no sustituye la información agregada que el PP reclama para las candidaturas.

Los populares quieren poder algo más que comprobar el recorrido de un sobre. Exigen información disponible para todos los partidos del balance territorial del proceso.

El partido de Feijóo interpreta estos refuerzos como un "reconocimiento implícito" de que hacían falta más garantías y anuncian que vigilarían su cumplimiento.

En todo caso, se mantienen las demandas de información a Interior sobre incidencias y atestados y de protección de las papeletas nulas y reclamadas en las juntas electorales, fuera de las competencias de Correos.

Y la exigencia central sigue pendiente: custodia policial directa de los votos en dependencias públicas. "No basta con más rondas" sobre las instalaciones, previstas en los documentos.