Armengol y la ministra Ana Redondo cantan en el Congreso 'Cara al sol con el melón pelado' en un acto sobre la Guerra Civil

El evento, enmarcado en el Día de Recuerdo a las Víctimas del Golpe Militar, también recordó a la alcaldesa republicana fusilada María Domínguez.

Durante la actuación frente a las autoridades se exhibió una maleta abierta con muñecas ahorcadas portando la bandera de España al cuello.

La representación de la obra de títeres 'Melón pelado' rindió tributo a las 39 mujeres represaliadas y rapadas en Fuendejalón (Zaragoza).

Francina Armengol, Ana Redondo y Rafael Simancas cantan la parodia 'Cara al sol con el melón pelado' en un acto de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura en el Congreso.

Francina Armengol, Ana Redondo y Rafael Simancas se sumaron este miércoles en el Congreso a los coros de una parodia del Cara al sol.

Lo hicieron desde la primera fila, frente a una maleta abierta con muñecas de mujeres ahorcadas con la bandera de España al cuello.

Todo ocurrió al final de Melón pelado, una obra de títeres que el Congreso eligió para homenajear a las rapadas de Fuendejalón.

Esto ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados: https://t.co/vNGtLzwohf — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 5, 2026

En este pueblo de Zaragoza, 39 mujeres fueron sacadas de sus casas, rapadas al cero y paseadas por las calles para escarnio de los vecinos.

A ellas iba dedicada la canción final. Sonaba con la música del himno de Falange, el mismo que entonaban quienes las humillaron, pero con una nueva letra:

Cara al sol con el melón pelado como la bola de un billar, hoy te ves con el pelo rapado por no querer callar. Tanto a ti como a tu compañera la Falange metió la tijera.

La obra, Melón pelado, es de la compañía ButacaZero; la escribió Esther Fernández Carrodeguas y la dirige Xavier Castiñeira.

Las autoras reconocieron que era una "apropiación bastante indebida, pero muy interesante".

Tras cantar una primera vez, la presentadora pidió a los asistentes que se sumaran a ellas, primero despacio y luego más fuerte, y la pantomima se repitió varias veces.

En la primera fila, la presidenta del Congreso, la ministra de Igualdad y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes se unieron al coro.

Homanaje

Cada 31 de octubre, el Congreso celebra el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura, y este año eligió la obra de ButacaZero como broche.

La cita tuvo que retrasarse una semana por el accidente de tren de Urda.

Además de las rapadas, se recordó a María Domínguez, la alcaldesa republicana de Gallur, fusilada por las tropas franquistas.

Antes de los títeres, Armengol había abierto el acto con un discurso en el que habló de "aquel dolor específico, aquella vergüenza cruel diseñada solo para las mujeres".

Y recordó que todavía quedan unos 11.000 cuerpos en fosas y cunetas.

En el atrezo de la obra figuraba una maleta abierta con muñecas de mujeres ahorcadas con la bandera de España al cuello.

Ese elemento se exhibió en la sede de la soberanía nacional, durante un acto presidido por la tercera autoridad del Estado.