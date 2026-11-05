El apoyo a Puente hasta el final provocó la primera fractura de Sánchez con sus ministros y el PSOE: no querían que siguiera

El Gobierno busca cambiar el foco de la campaña electoral centrándose en la gestión y la moderación a través de figuras como Carlos Cuerpo y Salvador Illa.

Tras la salida del exministro, Sánchez y el PSOE han reorientado su estrategia electoral tratando de vender su dimisión como un ejemplo de ética frente al PP.

La permanencia de Puente generó una fractura inédita en el Ejecutivo y el PSOE, donde ministros y dirigentes cuestionaron la postura inicial del presidente del Gobierno.

Óscar Puente dimitió como ministro de Transportes por sorpresa y en contra de la opinión de Pedro Sánchez, quien le pidió expresamente por mensaje que no lo hiciera.

Si una campaña electoral es una especie de organismo vivo que se mueve y va evolucionando en función de las expectativas, de los acontecimientos y de la marcha de las estrategias de los oponentes, la del 29-N será digna de estudio por las múltiples etapas por las que va atravesando. Y eso que aún estamos formalmente en la precampaña.

Las elecciones fueron convocadas por el problema de la vivienda y, pasadas varias semanas, ahora la agenda está situada en una tragedia ferroviaria que da lugar a un intenso debate sobre el modelo de transportes y también sobre la responsabilidad política de un ministro y candidato que dimite en contra de la opinión del cabeza de cartel, del presidente del Gobierno.

En este tiempo ha habido tres dimisiones en las filas del PSOE -Óscar Puente, Montse Mínguez y Francisco Martín- y se ha producido algo inédito en los últimos años en las filas socialistas: en el Gobierno y en el partido se ha cuestionado una decisión firme de Pedro Sánchez, concretamente, la de mantener al ministro de Transportes en el Ejecutivo.

Y, además, finalmente la salida ha sido diferente a la que pretendía el líder socialista y todos coinciden en que ha sido la mejor para ellos. Hasta Sánchez se sube ahora a lo que antes rechazaba.

Moncloa y el PSOE han pasado en este tiempo de precampaña mutante de la euforia por la sorpresiva convocatoria electoral y las opciones de remontada al abatimiento por el accidente de Urda.

Ahora, fuentes de la Moncloa entienden que se vuelve a la fase anterior, la del optimismo, subidos a la idea del "no todos los políticos son iguales" que ha puesto sobre la mesa la dimisión de Óscar Puente.

Empezó como la campaña del amor, la kiss cam y los mítines con bailes, para quedar suspendida por la tragedia y entrar en fase de recalcular destino.

En estos días se reinicia con dos nombres que ganan peso para los próximos días, o al menos, hasta que llegue el próximo sobresalto que modifique el foco de la campaña: Carlos Cuerpo y Salvador Illa.

Los dos tienen en común que no son candidatos en las elecciones y que no tienen un perfil político duro y aguerrido como lo tenían "los oscars", es decir, Óscar Puente y Óscar López. Y tienen en común que ambos le sirven a Pedro Sánchez para buscar un foco nuevo para la campaña basado en la gestión y menos en la confrontación, después de haber perdido a Puente y antes a José Luis Rodríguez Zapatero.

El vicepresidente primero asume las competencias de Puente porque, según explican en la Moncloa, es el movimiento más fácil para cubrir la baja por dimisión, pero también porque coincide con la idea de los socialistas de lanzar el debate sobre la gestión. Ahí Sánchez tratará de competir con Feijóo.

El 10 de noviembre habrá un debate en La Sexta, moderado por Ana Pastor, en el que el PSOE estará representado por Cuerpo, que ni es del partido, ni es candidato, pero hablará de gestión.

Ese perfil lo ofrece también el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que, según fuentes de la Moncloa, será un "valor en alza en la campaña".

Imagen de moderación

Los dos, además, tienen perfil muy diferente al de Puente y López, con imagen de moderación, y eso es justo lo que los socialistas quieren explotar: el contraste entre la moderación y el odio, entre una manera de hacer política y otra y entre la agresividad y la gestión, según la explicación de alguien del núcleo duro de Sánchez.

De paso, la presencia de Cuerpo lanza mensajes al votante más moderado, al que se supone que disputa el PSOE con el PP, y la de Illa busca votos en Cataluña, la comunidad que en 2023 compensó a los socialistas su derrumbe en tradicionales feudos, especialmente, Andalucía.

En esa diferenciación entre la forma de actuar de unos y la de los otros se enmarca también la reacción de Sánchez a la dimisión de Puente, "cogiendo al vuelo" la idea del contraste entre la reacción del ya exministro y la del PP. Y eso que el presidente del Gobierno no sólo se opuso a la dimisión de Puente, sino que intentó frenarla hasta el último momento, según diferentes fuentes consultadas.

Esa oposición de Sánchez es coherente con lo que él mismo ha hecho en los últimos años en los que, por ejemplo, se declaró responsable político de lo que hicieron José Luis Ábalos y Santos Cerdán y la asunción quedó en el mismo acto de contrición de sus ruedas de prensa en las que compareció al estallar el caso. Nada más.

"No lo hagas", le escribió Sánchez a Puente en respuesta al whatsapp de este comunicándole desde el Congreso que estaba a punto de anunciar su dimisión.

Significativamente, Puente actuó de esta manera, comunicándolo al presidente con mensaje de texto, sin dejarle tiempo de reacción y sin abrir siquiera en su móvil la respuesta de Sánchez para evitar que lo impidiera, como un hecho consumado. Eso también es inédito en los gobiernos de Sánchez y las cúpulas del PSOE que ha encabezado.

Puente escribió a Sánchez minutos antes de iniciar su intervención en la que dimitió por sorpresa. Era un largo mensaje en tono personal, en el que le anunciaba que iba a dimitir y le decía que no tomara su decisión como una traición. El ministro anunció su dimisión tras dar la vuelta al móvil y no ver la respuesta del presidente antes de decirlo.

"Esto no lo sabía nadie. Solo la familia. Ni siquiera el presidente al que escribió un mensaje segundos antes de empezar la última intervención. Lo ha querido llevar así. De otro modo no le hubiera dejado irse. Si no lo hacía así no hubiera podido hacerlo. Es un poco fuerte, y le han pesado mucho las formas porque probablemente no era lo más ortodoxo. Pero o era así o no hubiera sido", explican fuentes muy próximas al ministro sobre la escenografía y el procedimiento de su dimisión.

Cuestionar a Sánchez

Pero luego Sánchez se subió a la ola de algo a lo que se oponía. Saca pecho de la dimisión que quiso evitar. Lo mismo ocurre con otros miembros del Gobierno y el PSOE, que explicaban que no había razones para que dimitiera y luego les ha parecido un ejemplo que se vaya.

De hecho, en todo ese proceso de cambio de posición ha ocurrido algo interesante y nuevo en la lógica del partido: miembros del Gobierno y del PSOE han querido hacer saber en esta semana que no estaban a favor de la decisión de Sánchez de mantener a Puente hasta después de las elecciones.

Finalmente, se ha hecho lo que pedían esos dirigentes y no lo que quería el presidente del Gobierno y líder socialista. Y eso es una novedad en los últimos años.

Puede haber explicación en el pánico por una derrota electoral, según algunas interpretaciones. Ese miedo les llevó a cuestionar la decisión de Sánchez y, pese a que Puente es muy apreciado en el Gobierno y la militancia socialista, veían que la única solución era su salida del Gobierno. Sólo así podía haber una narrativa con la que poder afrontar la campaña electoral "achicando el espacio político" al PP.

Ahora, según Moncloa, el "no todos somos iguales" ha subido la adrenalina de los militantes y el núcleo duro del partido. "Se ha vuelto a la fase uno, la del orgullo y la moral de remontada", explican esas fuentes.

Esa fase es la de hinchar la ilusión de la remontada para movilizar a los votantes de la izquierda, le seguiría la de lograr que el PSOE sea el más votado y, finalmente, la de lograr mayoría suficiente para seguir en la Moncloa, según el plan establecido por el equipo de Sánchez.

Para reforzar la vuelta a la primera fase de la estrategia y mantener la ilusión de la remontada, el PSOE confía en el efecto de la victoria contra pronóstico de Lula en Brasil y la dura derrota de Donald Trump en Estados Unidos. Moncloa sueña con un acto político de campaña con el reelegido presidente brasileño, pero por el momento no ha logrado que venga a la Cumbre Iberoamericana.

A la espera de la próxima etapa en el camino hacia las elecciones generales.