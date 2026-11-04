El último show de Óscar Puente: cuatro horas rebatiendo los argumentos para su dimisión y seis minutos anunciándola

Es la primera dimisión de un ministro en el Gobierno de Pedro Sánchez desde el año 2018.

Puente justificó su marcha por coherencia y empatía con las víctimas, anunciando también que renuncia a su acta de diputado.

En su última intervención de seis minutos, el ministro de Transportes sorprendió anunciando su dimisión tras dos graves tragedias ferroviarias en nueve meses.

Óscar Puente rebatía las exigencias de dimisión de la oposición y defendía su gestión durante cuatro horas en la comisión del Congreso.

Hay películas que sólo se entienden cuando llegas al final.

Óscar Puente entró en la comisión del Congreso con su habitual porte de seguridad y desafío. Parecía el Bruce Willis que conocíamos en La jungla de cristal, pero, en realidad, era el de El sexto sentido. Estaba muerto —políticamente—, aunque nadie lo sabía.

Era el último show del ministro-espectáculo de Pedro Sánchez.

Durante cuatro largas horas, Puente evitó deslizar siquiera la posibilidad de que fuera a dimitir tras dos tragedias ferroviarias en nueve meses. Es más, llegó a atacar con fiereza al PP y a Vox por exigirlo.

"Entiendo que me lo pida Compromís o Bildu", disparaba el ministro, situando moralmente a los de Arnaldo Otegi por encima de la oposición, y con gran comprensión hacia sus socios, a los que casi parecía pedir perdón por haberles puesto en la tesitura de tener que reclamar su dimisión.

"Demuestre que no es como el PP", le conminaba la portavoz de Sumar (ahora Frente Amplio), Verónica Martínez Barbero.

Todo tras una mañana en la que Puente había presumido del respaldo de los ministros del socio minoritario mientras Ada Colau, la nueva líder de ese espacio, le pedía su dimisión.

Lo cierto es que todos los partidos, a excepción de la portavoz de Bildu, acabaron pidiéndole que abandonara.

Cuando le reclamaban explicaciones por la difusión de los audios, Puente deslizaba: "No me voy a parapetar detrás de nadie, pero tampoco voy a servir de parapeto de nadie".

Incluso se prestaba a las chanzas. Parecía el Puente de siempre: el aguerrido portavoz en la sombra de Pedro Sánchez, dispuesto a bajar al barro con tal de defender al Gobierno y nunca a arrojar la toalla.

Cuando Pepa Millán pidió "una oración" por los fallecidos, Puente lo anotó en su agenda y, más tarde, le replicó: "En fin, a Dios rogando y con el mazo dando".

Cuando el PP le reclamó la dimisión, volvió a sacar el bolígrafo para tomar notas y, después, reprochar a Ester Muñoz que le hubiera pedido el cese "con saña".

"Ustedes son el mayor ejemplo de irresponsabilidad política. No ha habido un solo ejemplo de asumir responsabilidad en tiempo y en forma", remataba.

Incluso fue más allá y acusó a Carlos Mazón de "estar pelando la pava" —una expresión en desuso para referirse al flirteo— en lugar de gestionar la dana.

Giro de guion

Nada hacía presagiar un giro de guion.

Pero el ministro, que antes de dedicarse a la política fue actor y llegó a representar 500 veces El avaro, de Molière, estaba interpretando su último papel.

Al filo de las 21:08 horas, en el último turno de palabra, llegó la sorpresa. Los telediarios de las nueve ya habían abierto con la noticia de que Puente no dimitía; los diputados recogían sus papeles y los periodistas escribían sus crónicas después de 250 minutos de comisión.

Pero entonces comenzaron los 407 segundos -seis minutos largos- que lo cambiaron todo.

Que había preparado el show a conciencia quedó claro al leer esa despedida. La llevaba escrita.

El vallisoletano deslizó que, en aquella última intervención, quería afrontar "de forma exclusiva" su "responsabilidad política".

"La tomé en los primeros minutos que se produjo la tragedia, en cuanto que tuve conocimiento", añadía.

No parecía haber nada nuevo. El viernes, después de una rueda de prensa de dos horas, había asegurado que no iba a dimitir.

Es más, su entorno había llegado a afirmar que Pedro Sánchez había rechazado su renuncia.

Sin embargo, el giro comenzó con una frase que habían repetido casi todos los portavoces y que Puente había desdeñado durante horas, pero que ahora hacía suya.

"Un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año", anunció.

Sorpresa y murmullos

La sorpresa y los murmullos comenzaron a recorrer la Sala Constitucional.

"Es una cuestión de coherencia y de empatía con las víctimas", afirmaba. Y justificaba haber esperado cinco días porque "había que realizar las primeras pesquisas, adoptar las primeras medidas para resarcir a las víctimas".

La incredulidad y el desconcierto se extendían, pero Puente proseguía.

Anunciaba que no recogería el acta y que no volvería a encabezar la candidatura por Valladolid, aunque su nombre siguiera figurando en la papeleta.

"No todos los políticos somos iguales", remataba. Una frase que el PSOE se apresuró a hacer suya para proclamar que "no todos somos iguales, ni los partidos, ni los políticos".

Era la primera dimisión de un ministro de Pedro Sánchez desde 2018, cuando abandonaron el Gobierno Màxim Huerta y Carmen Montón. Desde entonces, decenas de polémicas, como el apagón o la crisis de Ceuta, se han saldado sin que nadie asumiera responsabilidades políticas.

La dimisión de Puente también tenía algo de histórica: es la primera que se comunica a un presidente por WhatsApp. O, al menos, eso es lo que sostenía su entorno, que aseguró que el ministro había comunicado su decisión a Sánchez "unos minutos antes", y que el presidente del Gobierno no sabía nada hasta entonces.

Durante cuatro horas había tenido respuestas para todos. Había repartido reproches, ironías y acusaciones.

"Hasta siempre"

Había anotado las peticiones de dimisión como quien colecciona agravios y había defendido su gestión sin dar la más mínima señal de retirada. Nada en su actitud permitía pensar que estuviera pronunciando sus últimas palabras como ministro. O eso parecía.

Lo extraordinario no era sólo que dimitiera. Era que lo hiciera después de haber dedicado toda la tarde a combatir precisamente el argumento que acababa de utilizar para justificar su marcha.

Durante horas había rechazado que la gravedad de los accidentes fuera motivo suficiente para abandonar el cargo. Ahora convertía esa misma gravedad en la razón de su renuncia y una especie de regeneración y listón ético que reprochar a sus rivales.

Puente se marchó diciendo: "Muchas gracias y hasta siempre".

Una despedida que sonaba a tuit. El último del ministro que convirtió la descalificación en X en su principal seña de identidad.

Durante cuatro horas había interpretado al Puente de siempre.

Se iba el hombre que bajaba al barro y que convertía cada sesión parlamentaria en un combate. Pero la película tenía otro final. Como en El sexto sentido, los espectadores llevaban toda la tarde sin percatarse de que el protagonista estaba muerto.