Sánchez presenta la dimisión de Óscar Puente como ejemplo político y baza electoral: "Él lo ha vuelto a hacer y nosotros lo volveremos a hacer"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez acepta la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda, elogiando su renuncia como un ejemplo de dignidad política y empatía con las víctimas. Carlos Cuerpo, actual vicepresidente primero, asumirá la gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de forma transitoria. El presidente utiliza el gesto de Puente como baza electoral para afianzar la confianza en el Gobierno e intentar salir fortalecido de la crisis de cara a los próximos comicios. El Ejecutivo fija como prioridad la atención a los afectados por el accidente ferroviario y la pronta recuperación de la normalidad en la Alta Velocidad.

La inesperada dimisión de Óscar Puente ha forzado a Pedro Sánchez a reconfigurar su estrategia electoral. El presidente del Gobierno, en una declaración institucional desde Moncloa este miércoles, ha vendido la renuncia del ya exministro de Transportes como un ejemplo político y ha garantizado que el Gobierno volverá a salir "más fuerte" de esta nueva crisis, provocada por el accidente ferroviario de Urda.

Sánchez, que ha anunciado que el vicepresidente primero Carlos Cuerpo se hará cargo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "de forma transitoria", apostando por su perfil gestor, ha iniciado su comparecencia asegurando que acepta el cese de Puente "con gratitud y respeto" y subrayando que lo ha hecho "por empatía con las víctimas, por coherencia y por dignidad política".

El líder socialista solo ha expresado palabras de agradecimiento a uno de sus más estrechos colaboradores, una figura que debía ser clave de cara a la complicada remontada en las elecciones del próximo 29-N: "El ministro Puente ha trabajado sin descanso para mejorar la vida de nuestro país y particularmente la movilidad de nuestros ciudadanos".

Sánchez decide que Carlos Cuerpo asuma de forma transitoria la gestión del Ministerio de Transportes y de Movilidad Sostenible https://t.co/dRubLGzHAT — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 4, 2026

"Ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos que ha sabido abordar con dedicación, transparencia e integridad", ha relatado. "Esta semana lo ha vuelto a hacer: el ministro Puente ha dado la cara, ha dado explicaciones, también ha aportado soluciones a una sociedad que las exigía y las merecía, y después ha dado un paso al lado", ha añadido.

Sánchez ha apuntado, como intentan transmitir desde el Gobierno y el PSOE, que la renuncia del exalcalde de Valladolid muestra que "no todos los servidores públicos somos iguales". Y no ha tardado en aprovechar el movimiento como baza electoral: "Con su renuncia, Óscar ayuda a que España recupere la confianza en el sistema ferroviario y en la dignidad política. Ahora nuestro deber es honrar su gesto y seguir trabajando".

"Sé que vivimos tiempo de mucha polarización, de ruido y de una extraordinaria deshumanización. A algunos les gustaría que todo se rompiera porque viven del enfrentamiento y del miedo, pero este Gobierno, como este país, ha salido siempre más fuerte de cada crisis y esta vez lo volveremos a hacer: dando la cara y dando respuestas que defiendan los intereses de la mayoría social y sigan haciendo a España avanzar", ha prometido.

El presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de la idoneidad de Carlos Cuerpo para hacerse cargo del Ministerio de Transportes hasta la formación del nuevo Ejecutivo y en un momento crítico tras el accidente de Urda, en el que han muerto 69 personas. Ha destacado su "enorme capacidad de gestión y de integridad y un talante que nuestra política y nuestro país necesitan".

"Por eso estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", ha zanjado. Por último, ha reconocido que el objetivo del Gobierno es "hacer todo lo que está en nuestras manos para asistir a las personas que se han visto golpeadas por este terrible accidente y para recuperar la normalidad en la Alta Velocidad".