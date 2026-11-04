El "no todos somos iguales" de Álvarez de Toledo contra el lema del PSOE que vende la salida de Puente como acto de "dignidad"

La intervención concluye con el vaticinio de que Sánchez caerá en las urnas y España tendrá un Gobierno decente tras las elecciones del 29-N.

Álvarez de Toledo echó en cara a Óscar Puente haber esperado a que ocurrieran dos tragedias antes de presentar su dimisión.

La dirigente del PP publicó un vídeo criticando los pactos con EH Bildu, la ley de amnistía y el uso de empresas públicas.

Cayetana Álvarez de Toledo responde a Pedro Sánchez usando su frase "no todos somos iguales" para lanzar una lista de reproches al PSOE.

Cayetana Álvarez de Toledo ha recogido el "no todos somos iguales" con el que Pedro Sánchez despidió este martes a Óscar Puente y se lo ha devuelto convertido en un inventario de reproches al PSOE.

Lo ha hecho este miércoles en un vídeo difundido en redes, menos de 24 horas después de que el presidente del Gobierno presentara la dimisión de su ministro de Transportes como un ejemplo de "dignidad".

"Acabo de escuchar a Sánchez explicar que no todos somos iguales. Y sí, efectivamente, no todos somos iguales", arranca número dos de Feijóo por Madrid antes de desgranar su propia lista.

Efectivamente, señor Sánchez, no todos somos iguales. https://t.co/vj8nCVQFcq — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 4, 2026

Sánchez había escrito en X que Puente "ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado". "Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales".

La frase, pensada para abrir la carrera hacia el 29-N con la salida de Puente como bandera, le ha durado a Sánchez menos de un día.

"No todos colocamos a putas en empresas públicas", ha empezado Álvarez de Toledo. "No todos pactamos con un partido que no condena, incluso justifica el asesinato de nuestros compatriotas y de sus compañeros", ha continuado, en alusión a EH Bildu.

"No todos compramos el poder con una amnistía a unos golpistas que intentaron convertir a vecinos en extranjeros", ha añadido.

La lista ha seguido con la llamada "cloaca" socialista: "No todos montamos una cloaca para intentar destruir a fiscales, jueces y policías".

"No todos nos fuimos de vacaciones un mes después de anunciar que nuestro país había sido invadido", ha dicho la diputada en referencia a lo ocurrido este verano en Ceuta.

Y ha rematado con su familia política: "No todos tenemos a un suegro proxeneta".

El último "no todos" ha ido dirigido al propio Puente y al relato con el que Moncloa ha intentado envolver su salida: "No todos hemos esperado a dos tragedias, dos tragedias, para presentar nuestra dimisión".

Puente dimitió este martes en el Congreso tras el accidente ferroviario de Urda, que ha dejado al menos 69 fallecidos, y renunció también a figurar en las listas del PSOE el 29-N.

"Efectivamente, no todos somos iguales y por eso, y precisamente por eso, Pedro Sánchez va a caer en las urnas y vamos a tener un Gobierno decente en España a partir del 29 de noviembre", concluye el vídeo de Álvarez de Toledo.