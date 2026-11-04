"No lo hagas": Sánchez intentó evitar en el último momento la dimisión de Puente contra la opinión dominante en el PSOE

Además de dejar el Ministerio, el exministro renuncia a recoger su acta de diputado por Valladolid tras las elecciones y abandona la carrera política.

Tanto varias federaciones socialistas como los socios del Gobierno consideraban insostenible su continuidad al frente de Transportes tras registrarse dos accidentes ferroviarios graves en nueve meses.

Puente comunicó su renuncia por WhatsApp durante su comparecencia en la Diputación Permanente, tras haber puesto su cargo a disposición del presidente el día del accidente de Urda.

Pedro Sánchez intentó evitar a última hora la dimisión de Óscar Puente con el mensaje "no lo hagas", a pesar de ser una postura contraria a la opinión mayoritaria dentro del PSOE.

El presidente del Gobierno intentó disuadir a Óscar Puente de que presentase su dimisión. Bajo un escueto "no lo hagas", Sánchez respondía así a un ministro de Transportes que unos minutos antes le había comunicado su decisión de dimitir.

Era la respuesta al mensaje que solo unos minutos le había enviado Puente desde la Diputación Permanente, donde estaba dando explicaciones sobre el accidente de Urda. Una comparecencia que se prolongó más allá de cuatro horas.

"Cuando leas este mensaje, tu primera reacción va a ser de estupor. Espero que no lo consideres como una traición, en este momento estoy anunciando mi dimisión", le escribía Puente en un Whatsapp.

El respaldo de Moncloa al ministro de Transportes fue total hasta el último momento pese a que la opinión dominante en el PSOE era que la situación de Puente era insostenible.

En varias federaciones consideraban que era un lastre de cara a la campaña de las generales. El razonamiento era que mantenerlo al frente del Ministerio tras la tragedia de los 69 muertos , la segunda tras la de Adamuz hace apenas 9 meses, pesaría en el ánimo de los votantes.

Una opinión que compartían también los socios del PSOE: desde la líder del Frente Amplio, Ada Colau, que se opuso a que Puente siguiera en el cargo, hasta todos los grupos de la Diputación Permanente salvo Bildu, que exigieron su dimisión.

Pero en contra del criterio de las federaciones y de los socios, Sánchez siguió respaldando a Puente hasta el último momento. No era la primera vez. Ya el mismo jueves, tras el accidente, el ministro puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, que rechazó su dimisión.

"Lo fácil para mí es salir, pero no va con mi carácter ni es lo que me ha pedido el presidente", aseguraba más tarde Puente en una rueda de prensa celebrada este pasado viernes donde también lamentó "el calvario" que le harían pasar "encima, en campaña electoral".

Esas frases contrastan con lo que luego dijo en la Diputación Permanente, cuando el ministro confesó que llevaba con la idea de dimitir desde que conoció el choque entre el AVE y el tren Iryo en Toledo, el mismo miércoles por la mañana.

Con el único respaldo de Sánchez, y con la soledad ante un partido que le daba la espalda, Puente anunciaba este martes que dimitía. "No es asumible dos accidentes en menos de un año", aseguraba.

Además de dejar el Ministerio, renunciaba a recoger su acta como diputado tras las elecciones del 29-N.

Es decir: aunque su nombre figure como número uno en la papeleta del PSOE de Valladolid, no ejercerá como tal ni hará campaña. Ese papel lo ejercerá la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

De ahí ese "no lo hagas" de Sánchez, que no quería perder a uno de sus mayores defensores y activos electorales. Así consta en los mensajes entre el presidente y el ya exministro que ha adelantado laSexta y que ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Con esta decisión, Puente cerraba su carrera política, de la que llegó a sonar como sucesor de Pedro Sánchez.