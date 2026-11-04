Marlaska, Elma Saiz y Torres eluden acudir a la Eurocámara a debatir sobre Ceuta alegando estar "volcados" en la ciudad

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, acusa a Marruecos de estar detrás de la entrada masiva y denuncia que la ciudad se ha convertido en un "macroceti" con problemas de seguridad.

La comisión LIBE del Parlamento Europeo se ha visto obligada a suspender la sesión prevista en vísperas de cumplirse 100 días del asalto masivo a la ciudad autónoma.

Los ministros justifican su ausencia alegando estar "volcados" en la gestión de los acontecimientos y prometen dar explicaciones cuando se restablezca la normalidad.

Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz y Ángel Víctor Torres declinan por tercera vez comparecer en la Eurocámara para debatir sobre la crisis migratoria de Ceuta.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Inclusión, Elma Saiz; y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han rechazado acudir este miércoles a un debate sobre la crisis de Ceuta en el Parlamento Europeo.

Según fuentes oficiales de la comisión de LIBE de la Eurocámara, los tres miembros del Gobierno de Pedro Sánchez han alegado que les "resulta imposible asistir" porque "se encuentran volcados en la gestión de las consecuencias derivadas de los acontecimientos ocurridos a finales de julio en Ceuta".

Éste es el tercer plantón del Ejecutivo español desde el asalto masivo de casi 100.000 personas a Ceuta. Las anteriores fueron el 6 de agosto, en una sesión extraordinaria de LIBE, convocada en plenas vacaciones de la Eurocámara, sólo una semana después del asalto masivo.

En aquella reunión sí participaron el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner. El Gobierno alegó entonces compromisos previos. Marlaska vinculó su imposibilidad de intervenir a la gestión migratoria y de las emergencias por incendios.

El 2 de septiembre, en su grupo de trabajo sobre fronteras y Schengen, según informan estas fuentes.

Marlaska y Saiz declinaron participar en aquellas dos reuniones. Ahora se suma Torres, que sigue ejerciendo como mando único del Gobierno tras la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional, casi un mes después de los hechos.

De hecho, esta sesión de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la más poderosa del Europarlamento, se ha tenido que suspender ante la ausencia de los tres ministros.

La respuesta desde Madrid pone como excusa la propia gestión de la crisis para no explicarla ni debatirla con los eurodiputados. Los titulares de Interior, Inclusión y Política Territorial estaban invitados a "abordar la situación migratoria y fronteriza de la ciudad", en vísperas de cumplirse 100 días del asalto masivo.

Pasados más de tres meses, ningún miembro del Gobierno español ha acudido a las convocatorias de la Eurocámara para responder a los europarlamentarios. Ya en agosto se había previsto la participación telemática de Marlaska y Saiz, una posibilidad que tampoco se tradujo en su comparecencia.

Las explicaciones

"Al Parlamento Europeo se le ha agradecido la invitación formulada y se le ha comunicado que es imposible atenderla en estos momentos", responden fuentes oficiales de Interior a EL ESPAÑOL. El departamento de Marlaska no detalla el impedimento ni propone otra fecha.

Desde su equipo, se sostiene que el Ministerio está dando "las explicaciones requeridas por distintos organismos". Añaden que seguirá facilitando información por los cauces institucionales, "siempre que su divulgación sea compatible con las condiciones de seguridad existentes".

Un portavoz del ministro Torres pone el acento en el carácter oficial del encuentro: "No era una convocatoria. Era una invitación". Aunque ésa es la única fórmula que tiene la Eurocámara para solicitar la participación de ministros nacionales, que no están sujetos a una comparecencia obligatoria ante las instituciones de la UE.

El departamento de Torres invoca la "dedicación continuada" que exige la gestión de la crisis y recuerda que este miércoles se reunirá el Comité de Situación. En su caso, ofrece abordar las preguntas de LIBE "una vez haya sido restablecida la plena normalidad en la ciudad autónoma de Ceuta".

La respuesta deja las explicaciones sin fecha y las remite al final de una crisis sobre cuya gestión pretende preguntar la comisión. El PP Europeo denuncia que los ministros "vuelven a plantar al Parlamento Europeo".

Inclusión, el ministerio de Elma Saiz, no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre su ausencia.

Vivas hace balance

La nueva ausencia coincide con el balance de Vivas sobre los tres meses de crisis. Este martes, el presidente ceutí ha acusado al Gobierno de "cambiar su actitud hacia Ceuta" respecto al asalto de más de 12.000 personas, en mayo de 2021.

Vivas contrapone la respuesta actual con aquélla, y recuerda que entonces "el Ejecutivo señaló a Marruecos como responsable" y respaldó la resolución condenatoria en el Parlamento Europeo.

Vivas atribuye a Rabat "estar detrás" de la entrada masiva, acusa al Gobierno de no actuar con firmeza y también de "incumplir sus compromisos para recuperar la normalidad".

El presidente ceutí sospecha que "la relación con Marruecos no es tan buena como sostiene Sánchez". Para fundamentarlo, recuerda los compromisos de "retorno inmediato" posteriores al asalto.

Sánchez prometió el 31 de julio una "recuperación urgente de la normalidad" y abordar con Marruecos "el regreso de los menores". El 11 de agosto, fueron Félix Bolaños y José Manuel Albares los que aseguraron que los menores regresarían "cuanto antes con sus familias".

Vivas se pregunta por qué esos anuncios no han dado los resultados prometidos y se responde con la sospecha de que es el régimen de Mohamed VI el que maneja la situación, por encima de Moncloa.

Una normalidad pendiente

Ceuta sigue lejos de la normalidad, según su presidente: "La ciudad es un enorme CETI", al seguir habiendo más de 11.000 las plazas de acogida entre adultos y menores. "Hasta el consumo de agua demuestra un aumento de población del 20%", según los datos de octubre.

En su comparecencia ante la prensa, Vivas cifró en un 60% el incremento de la delincuencia. También denunció que "las mujeres no pueden salir a determinadas horas" y que todos los ceutíes han perdido seguridad y libertad.

El presidente ceutí asegura que "las urgencias hospitalarias se han disparado" y sitúa "en un 80%" el aumento de las enfermedades de declaración obligatoria. Atribuye además a la crisis pérdidas de "un millón de euros diarios" para las empresas locales.

Ése es el escenario sobre el que LIBE pretendía escuchar a los ministros. Torres ofrece responder "cuando se recupere la plena normalidad"; Vivas exige saber "cuándo llegará".