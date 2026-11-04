Feijóo se compromete a llevar dos Presupuestos al Congreso el primer año: en primavera los de 2027 y en septiembre para 2028

El candidato popular aboga por impulsar una ley orgánica que obligue a disolver las Cortes si un Gobierno no logra aprobar los Presupuestos tras una primera prórroga.

Feijóo contrapone su propuesta de rigor presupuestario a la legislatura de Pedro Sánchez, criticando la falta de presentación de cuentas y el elevado nivel de pobreza infantil en España.

El líder del PP sitúa la conservación de las vías férreas y las autovías como prioridades de su plan presupuestario para iniciar la reconstrucción nacional.

Alberto Núñez Feijóo promete presentar dos proyectos de Presupuestos Generales en su primer año de Gobierno si llega a Moncloa: los de 2027 en primavera y los de 2028 en septiembre.

Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a presentar dos proyectos de Presupuestos Generales del Estado durante su primer año de Gobierno, si llega a Moncloa tras las elecciones del 29-N. El candidato del PP llevará al Congreso unas cuentas para 2027 en primavera y presentará las de 2028 en septiembre, según el mandato constitucional.

Su compromiso combina unas primeras cuentas con el ejercicio ya iniciado, para comenzar "cuanto antes" su proyecto de "reconstrucción nacional", y un segundo proyecto para encauzar la programación presupuestaria del año siguiente.

El líder del PP ha anunciado ese calendario en una entrevista de precampaña ofrecida al programa Espejo Público, de Antena 3.

"España necesita un Gobierno que sepa hacer presupuestos", ha afirmado Feijóo. Entre las prioridades de esas cuentas ha situado la conservación y el mantenimiento de las vías férreas y de las autovías.

El candidato ha vinculado ese compromiso con su apuesta por la experiencia de gestión, el rigor en el gasto y la ejecución de los servicios públicos. "Para eso se necesita un partido que haya hecho Presupuestos Generales del Estado", ha defendido con sarcasmo.

En su intervención ha contrapuesto ese doble anuncio a la "legislatura completa" sin proyectos presupuestarios de Pedro Sánchez. La presentación de las cuentas vuelve, así, al centro de su mensaje de campaña, después de haberlo machacado durante los tres últimos años de "sanchismo".

"O tienes un partido de Estado que haya hecho Presupuestos o si no, te vas a meter en el sanchismo de derechas, y yo no lo voy a hacer", ha subrayado. El líder popular también ha ligado ese perfil de gestión a sus expectativas electorales: "Por eso pienso que los españoles van a ampliar su confianza en nosotros".

Feijóo ha cerrado la entrevista apuntalando esa promesa con una crítica a las políticas económicas y, sobre todo, al alcance del crecimiento del que presume el actual Ejecutivo: "El problema es que esa economía de la que presume Sánchez no llega a las familias", ha afirmado.

El candidato popular ha señalado "la pobreza infantil" como expresión de esa distancia entre el balance del Gobierno y la situación de los hogares. "Tenemos la mayor pobreza infantil de la UE, más que Rumanía y más que Bulgaria", ha asegurado.

El anuncio concreta el reproche que trasladó en la reciente entrevista concedida a EL ESPAÑOL: "Toda una legislatura sin presentar las cuentas es inasumible".

Para Feijóo, no sólo es un flagrante "incumplimiento de la Constitución" el hecho de ni siquiera llevar el proyecto de cuentas públicas al Congreso, sino que es necesaria "una ley orgánica" que obligue a un gobernante a disolver las Cortes si no puede aprobar Presupuestos después de una primera prórroga.

El líder del PP recuerda que el control de los ingresos y los gastos públicos está en la raíz del poder parlamentario ante el Gobierno: autorizar recursos y "fiscalizar su destino" es un principio que está recogido en el sistema constitucional español en el artículo 134 de la Carta Magna.

Ahí se establece su carácter anual, y se obliga al Gobierno a presentarlas al menos tres meses antes de que expiren las anteriores para que las Cortes examinen, enmienden y aprueben, en su caso, los Presupuestos que elabora el Ejecutivo.