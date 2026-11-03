Vox pide a la Junta Electoral que obligue al Gobierno a compartir la participación diaria del voto por correo "de forma inmediata"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Jorge Buxadé (Vox) exige a la Junta Electoral Central que obligue al Gobierno a hacer públicos y accesibles para todos los partidos los datos diarios sobre la evolución del voto por correo. Vox denuncia que una orden aprobada por el Consejo de Ministros permite a Moncloa tener acceso exclusivo a los datos de movilización del voto por correo durante toda la campaña. El partido señala que disponer de esta información supone una ventaja estratégica clave para el PSOE, al permitirle reorientar su campaña en función de la participación por territorios.

"De forma inmediata, vamos a exigir a la JEC (Junta Electoral Central) que esa información enviada por Correos solo al gobierno se ponga a disposición de todos los partidos que concurren y de todos los españoles. La JEC debería ordenar la publicación de los datos en su web. Transparencia y objetividad", ha escrito esta mañana en su cuenta de X Jorge Buxadé, vicepresidente de Vox y diputado desde 2019.

"El Gobierno aprobó una orden en 2025 que le da acceso exclusivo a la evolución del voto por correo durante la campaña".

El vicepresidente de Vox denuncia a través de este mensaje que Moncloa recibe datos en tiempo real sobre el nivel de movilización de cada territorio. Y que eso le permite al Ejecutivo realizar proyecciones de participación muy precisas, según una información de El Confidencial.

De acuerdo con esa información, el Consejo de Ministros aprobó el 2 de diciembre de 2025 una orden que permite al Gobierno de Sánchez tener acceso a información exclusiva de la evolución del voto por correo durante la campaña.

Esa información supone una gran ventaja para el PSOE, ya que cada día puede rediseñar su estrategia de campaña allí donde tiene mayor capacidad de mejora.

Captura de pantalla del mensaje publicado por Jorge Buxadé. X

Desde El Confidencial recuerdan que el Ejecutivo dispone de datos reales de participación desde hace tres semanas, con bastante antelación respecto al arranque oficial de la campaña. ¿Cómo es posible? Porque el plazo de solicitud del voto por correo para los nacionales residentes en España se abrió el pasado 6 de octubre y terminará el 19 de noviembre. Y la fecha para el envío del voto concluye el 25 de noviembre.

De esta forma, Moncloa seguirá obteniendo esta información reservada hasta el miércoles previo a las elecciones. Y esa información, hasta ahora, no la comparte con nadie más. De ahí la denuncia de Buxadé en X.