"Los tuits que me dirige Puente son un buen autorretrato del autor", y otras 20 perlas de la entrevista con Feijóo

Feijóo promete prohibir los indultos a políticos condenados por malversación durante su primer mandato y promete actuar con firmeza en política exterior y seguridad fronteriza en Ceuta.

Entre sus compromisos en vivienda e inmigración, Feijóo plantea construir un millón de viviendas, acelerar los desahucios de okupas a 48 horas y agilizar permisos de residencia para trabajadores cualificados.

El líder del PP propone una auditoría de la red ferroviaria tras los accidentes del AVE, así como una gestión centrada en la responsabilidad, la transparencia y la estabilidad del país.

Alberto Núñez Feijóo critica la gestión de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes y aboga por situar a profesionales al frente de las redes viarias y ferroviarias en lugar de especialistas en redes sociales.

Óscar Puente pone los tuits; Alberto Núñez Feijóo les propone un destino: el autorretrato.

Durante la entrevista con EL ESPAÑOL, el periodista le pregunta por los "insultos" que el ministro de Transportes le ha dedicado alguna vez en su compulsiva utilización de las redes sociales –"inútil", "imbécil", "rastrero", "miserable", "gentuza"...– y el líder del PP responde, jocoso, sin sacar el móvil.

"Mire, yo no leo los tuits de este señor. No sé si con ellos se compondría un buen autorretrato del autor de los mismos".

Pero en la respuesta añade a la pulla un compromiso: "En un Gobierno presidido por mí, los especialistas en redes sociales trabajarán en redes sociales, y a quien le encomiende el mayor presupuesto de inversor del Estado y toda nuestra seguridad –la viaria, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria– tiene que ser un profesional".

El salto de las redes sociales a las ferroviarias resume el argumento que Feijóo despliega en su larga conversación de precampaña para el 29-N: menos relato y más gestión. Para el Gobierno reserva los reproches; para sí mismo, los compromisos en vivienda, en servicios públicos y en poner orden en las cuentas y las instituciones.

Estas otras 20 perlas dibujan su idea de España y su enmienda a la de Pedro Sánchez. Hay permisos de residencia, okupas fuera, un recuerdo de Fátima Báñez al hablar de pensiones y una advertencia sobre Ceuta: si llega a Moncloa, no piensa cerrar los informes y mirar hacia otro lado.

La España de Feijóo

Feijóo quiere que las elecciones del 29 de noviembre se lean como algo más que un relevo en Moncloa. Reivindica sus 30 años de gestión y se presenta como un administrador con oficio: alguien dispuesto a examinar las cuentas antes de ponerse a repartir promesas.

1. "Créame, España es un gran país. España va a volver a funcionar. El Gobierno va a volver a gobernar y todos nos vamos a alinear y trabajar. Va a merecer la pena. Yo no soy un político de diseño. Yo no interpreto una obra de teatro".

2. "Hagamos un cambio político, abramos las puertas, levantemos las alfombras, que corra el aire, volvamos a ser unos aliados fiables, somos la cuarta economía del euro y vamos a mejorar Europa".

3. "España está en una situación de emergencia. Necesitamos a gente que estabilice el país y una vez que se estabilice el país le podemos dar el alta".

4. "Yo no tengo ningún compromiso, no me debo a nada ni a nadie. Yo he llegado a las responsabilidades que he tenido en los últimos 30 años porque alguien confió en mí y después me dejó trabajar".

Gobierno y corrupción

El líder del PP anticipa una herencia con facturas pendientes, compromisos sin presupuesto y obras cuyo coste todavía puede crecer. Su primera tarea, dice, será averiguar qué hay y contarlo: antes de estrenar despacho, toca hacer inventario.

5. "El presidente con mayor recaudación de la historia es el presidente más frívolo de la historia. El presidente con menos empatía y con menos vocación de servicio público".

6. "Si llego al consejo de Ministros prohibiré, durante mi primer mandato, dar indultos a políticos condenados por malversación en el ejercicio de su cargo. Simplemente, será rechazado".

7. "Yo no voy a hacer un sanchismo de derechas. Lo que digo es que si usted me vota, tendrá un presidente decente y que, si alguno de los suyos mete la mano en la caja, se va".

8. "Cambiar el Gobierno ya no sólo es una exigencia democrática, en mi opinión, sino que es una exigencia vital. Los españoles no pueden seguir en manos de gente tan irresponsable".

Crisis del AVE

Los accidentes de Adamuz y Urda sitúan la conservación de las vías y la respuesta a las alertas en el centro de la entrevista. Feijóo reclama una auditoría de la red y asume que recuperar la confianza puede exigir decisiones incómodas, desde reducir velocidades hasta suspender servicios para ejecutar obras.

9. "Si pones a un especialista en redes sociales en el Ministerio en vez de en redes viarias y ferroviarias, es que el objetivo es el relato y no la gestión".

10. "Lo que se está mirando en este momento no es hacer una auditoría de gestión; lo que se está haciendo es una auditoría demoscópica, para ver si interesa o no que el señor Puente dimita a efectos electorales".

11. "Ciento quince personas no tenían que haber muerto. ¿Se podía haber evitado? Por supuesto, simplemente con una gestión, ya no digo sobresaliente, simplemente una gestión responsable".

12. "El señor Koldo ha sido consejero de Renfe, ¡consejero de Renfe! Y tenemos a las amigas del ministro Ábalos contratadas en Adif. ¿Hacen falta más indicios de que teníamos un vividor y de que ahora tenemos un tuitero al frente del Ministerio?".

Vivienda

La dificultad para emanciparse y el esfuerzo de comprar o alquilar llevan a Feijóo a plantear medidas que van bastante más allá del ladrillo. Propone cambios urbanísticos, fiscales y legales: poner de acuerdo a todas las Administraciones parece casi otra obra por ejecutar.

13. "Si usted, empresa X, trae a un albañil para una obra, yo le doy permiso de residencia en 48 horas. Y el okupa, fuera también en 48 horas. Así es como funciona una administración competente".

14. "Vamos a hacer un millón de viviendas. Pero además es que sé cómo hacerlo. Es que ya lo he hecho, fui vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Vivienda e Infraestructuras".

Inmigración

La necesidad de mano de obra introduce un debate que pronto salta de las constructoras a las fronteras y de ahí a Bruselas. Feijóo reclama una política coordinada con los socios europeos y sostiene que Sánchez ha perdido su confianza.

15. "¿Necesitamos la inmigración para determinadas profesiones? Sí, inmigración regulada. ¿Descontrol migratorio? No. Necesitamos pladuristas, fontaneros, electricistas, albañiles".

16. "Después de ver lo que han intentado hacer con los pasaportes... cuando tú eres capaz de hacer la mayor, es evidente que has hecho muchas teóricamente menores. Cuando hay un Gobierno tramposo, la trampa afecta a todos los estadios de la Administración".

17. "El interés por otorgar 2,4 millones de nuevos pasaportes, o sea, 2,4 millones de nuevos votantes, acredita que las trampas y el sanchismo son sinónimos".

Pensiones

El compromiso de mantener el poder adquisitivo de los jubilados convive con la pregunta por quienes aún están cotizando. Feijóo remite al diálogo con sindicatos, patronal y partidos, una vez conozca las cuentas reales.

18. "Rajoy revalorizó las pensiones cuando el IPC era negativo. Y, esto me lo dijo Fátima Báñez, lo que se hizo fue evitar que las pensiones bajaran en un 20% o un 30% al evitar la intervención de nuestro país".

Ceuta

El periodista pregunta por las primeras decisiones de un eventual Gobierno del PP y por las responsabilidades del actual. Feijóo plantea trabajar con el Rey, advertir a las autoridades marroquíes y llegar hasta el final: diplomacia, firmeza e investigación.

19. "Hubo que llamar a Marruecos cuando el CNI informó, advertirles de que sabes lo qué se está preparando y reclamarles que lo contengan. Y si la respuesta es genérica o no contundente, le dices al vecino que vas a desplegar el Ejército, de acuerdo con la Constitución, para proteger nuestra frontera".

20. "Ya me he personado como partido en el caso de la Audiencia Nacional. Si soy presidente y accedo a los informes completos, a mí me pueden pedir cualquier cosa, pero ser cómplice de un delito no".