Sánchez promociona el Orgullo Mundial 2030 de Barcelona en redes a la hora en que Puente se defiende en el Congreso

La propuesta catalana cuenta con el respaldo conjunto del Gobierno de España, la Generalitat, el Ayuntamiento barcelonés y Pride Barcelona.

Barcelona se disputará la sede internacional frente a Bangkok tras haber superado las primeras fases del proceso de elección.

La difusión del mensaje coincidió con la comparecencia en el Congreso del ministro Óscar Puente por el grave accidente de tren en Urda.

Pedro Sánchez publica un vídeo en inglés apoyando la candidatura de Barcelona para albergar el Orgullo Mundial (WorldPride) 2030.

Pedro Sánchez se ha volcado este martes en la promoción de la candidatura de Barcelona al WorldPride 2030 con un vídeo en inglés difundido en redes a la misma hora que Óscar Puente comparecía ante la Diputación Permanente del Congreso por el accidente de Urda.

A las 17.15 horas, la cuenta de la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha publicado en X e Instagram un vídeo de apoyo a la propuesta de la capital catalana.

En él aparece el presidente del Gobierno, que asegura que "España está firmemente comprometida con los derechos LGTBI, la igualdad y los derechos humanos" y que Barcelona es "una de las ciudades más representativas de este compromiso".

🏳️🌈 Desde la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ apoyamos la candidatura «Let's think, let's answer, let's change» de Barcelona para albergar el WorldPride 2030, presentada en Phuket (Tailandia). https://t.co/b5snKqB0KE — Dirección General Derechos LGTBI+ (@LGTBIGob) November 3, 2026

"Por eso, el Gobierno de España apoya con orgullo la candidatura de Barcelona para albergar el WorldPride 2030", continúa Sánchez, antes de rematar con el lema de la candidatura: let’s think, let’s answer, let’s change (pensemos, respondamos, cambiemos).

En ese mismo momento, en el Congreso, Puente, ministro de Transportes, intervenía para hablar sobre el accidente de Urda, que ha dejado 69 muertos.

El WorldPride es la mayor celebración internacional del Orgullo LGTBI, que la organización InterPride adjudica cada edición a una ciudad distinta. Madrid ya fue sede en 2017, y las próximas ediciones serán en Ámsterdam (2026) y Ciudad del Cabo (2028).

Barcelona disputa la recta final con Bangkok tras la retirada de Londres, que abandonó la carrera el pasado marzo. La candidatura cuenta con el respaldo de Pride Barcelona, la Generalitat, el Ayuntamiento y el Ministerio de Igualdad.