Sánchez intenta hacer otra vez de la necesidad virtud: "Políticos como Puente dignifican nuestro país, no todos somos iguales"

El PSOE aprovecha la renuncia para marcar diferencias con el PP y reivindicarse como el único partido que asume responsabilidades políticas.

La salida del ministro de Transportes se produce tras dos accidentes mortales de alta velocidad en Adamuz y Urda que se cobraron 115 vidas.

El presidente contrapone la marcha del ministro con la actitud de la oposición, afirmando que políticos como Puente "dignifican nuestro país".

Pedro Sánchez elogia la dimisión de Óscar Puente como un acto de "dignidad", "voluntad propia" y respeto a las víctimas y al proyecto progresista.

Pedro Sánchez ya lo hizo con la amnistía y lo ha vuelto a hacer con Óscar Puente.

El presidente del Gobierno ha convertido la dimisión de su ministro de Transportes, que no esperaba y que Moncloa descartaba a mediodía, en un ejemplo de "dignidad" con el que reivindicar al PSOE frente al PP.

"Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista", ha escrito Sánchez en X.

En octubre de 2023, Sánchez necesitaba los votos de Junts para seguir en La Moncloa y, ante el Comité Federal del PSOE, lo resumió así: "Defiendo la amnistía para hacer de la necesidad, virtud".

La amnistía que exigía el partido de Carles Puigdemont era entonces "la única vía posible" para evitar "una repetición electoral que dé otra oportunidad a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal".

Semanas después, en su investidura, insistió: "Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad, virtud".

Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista. Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo. Gracias por tanto, compañero. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 3, 2026

Tres años después, la necesidad es otra: la salida de un ministro tras dos accidentes mortales de la alta velocidad en menos de un año, los de Adamuz y Urda, con 115 fallecidos entre ambos.

La virtud, ahora, presentar la salida de Puente como un gesto ejemplar. Para Sánchez, Puente ha dado "un paso al lado", "por dignidad" y "por voluntad propia".

Aun así, Sánchez ha elevado su decisión a ejemplo: "Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales".

"Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo. Gracias por tanto, compañero", ha concluido.

En su tuit, Sánchez no ha mencionado expresamente al PP.

Sí lo han hecho otros dirigentes socialistas, que han aprovechado la dimisión de Puente para comparar la salida de Puente con lo que hizo Carlos Mazón tras la dana.

Con la salida de Puente, y a menos de un mes para el 29-N, Sánchez busca ganar el relato y presentar a su partido como el único que asume responsabilidades políticas.