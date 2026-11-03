Puente se declara "contrario" a la liberalización ferroviaria "impuesta" por la UE y critica el silencio de la CNMC tras Urda

Puente rechaza dimitir al defender que no ha tomado ninguna decisión que haya causado el siniestro y que ha actuado dando la cara en todo momento.

El ministro descarta que la apertura del mercado sea la causa directa o indirecta del accidente de Urda y critica la falta de pronunciamiento de la CNMC.

Óscar Puente se declara contrario a la liberalización ferroviaria impuesta por la UE, calificándola de desastrosa para los operadores tras pasar de ganancias a grandes pérdidas.

Óscar Puente ha reprochado este martes a la Unión Europea haber "impuesto" la liberalización del ferrocarril, a la que se ha declarado "contrario", y ha criticado que la CNMC esté ahora "bastante callada" tras el accidente de Urda, con 69 muertos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Transportes ha admitido que la liberalización es un debate que está "encima de la mesa" y que hay quien sugiere "dar marcha atrás", algo que ve "jurídicamente imposible" y que tendría "consecuencias económicas graves para el país".

"Nunca he sido un defensor de la liberalización, más bien al contrario", ha asegurado el ministro, que dice aceptarla como "algo que venía dado" y que la UE "ha impuesto" a todos los países.

Puente ha cargado contra la CNMC, que a su juicio ha hecho informes sobre las "bondades" de la apertura y el incremento de viajeros "olvidándose de la cara negativa". Puente cree que Renfe debería haber absorbido ese crecimiento "de una manera más progresiva y paulatina".

Pese a ello, ha rechazado relacionar la liberalización con el siniestro del pasado miércoles. "La red española no es una red saturada", ha defendido, y buscar en la liberalización "una causa directa o indirecta del accidente no es hacer honor a la verdad".

Puente ha reconocido que la apertura ha sido buena para el usuario, pero "desastrosa para los operadores": Renfe ganaba 150 millones al año con la alta velocidad y ahora las tres compañías (Renfe, Iryo y Ouigo) pierden más de 230 millones entre todas.

Iryo y Oigo con empresas prúblicas de Francia e Italia, por lo que el debate sobre la privatización y la nacionalización que se ha lanzado estos días no tiene sentido alguno.

No dimitirá

El ministro ha dado a entender que no dimitirá, porque ha hecho anuncios sobre obras o decisiones futuras como si fuera a tomarlas él desde el Gobierno.

Incluso, aunque Sumar (integrado en Frente Amplio) ha pedido su dimisión, ha señalado que ninguno de los cinco ministros presentes se lo ha pedido.

"Ni dentro, ni fuera. He recibido muestras de afecto y cariño que agradezco", ha señalado cuando se le preguntó si alguno de esos ministros le había mencionado la petición de dimisión en la reunión del Gobierno.

Puente no ha precisado cuál será su decisión tras su comparecencia en el Congreso de esta tarde.

Ha explicado que la asunción de responsabilidades se debe referir a las acciones y omisiones que provoquen accidentes y la respuesta posterior. En su caso, ha explicado que no se ha producido ninguna de esas circunstancias.

A otra pregunta sobre este asunto ha señalado que proponer "cambios sintémicos" no significa la asunción de responsabilidades. Ha asegurado que hay sistemas que han funcionado, que son "correctos y prudentes, pero situaciones inverosímiles pueden ocurrir y hay que actúar".

"Entiendo los argumentos que se ponen sobre la mesa sobre la dimisión y es buien día para hablar de la responsabilidad polñitica, pero no lo admito de quien no lo asume. Puedo entender que me la pida Ada Colau, no que me la pida Alberto Núñez Feijóo y ese sujeto me aplique su habitual doble vara de medir, porque ejemplos del PP de acciones que han provocado daños hay muchísimo. Yo no he tomado ninguna decisión que haya causado este daño y he dado la cara sin esconderme", ha asegurado.