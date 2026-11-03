El ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Europa Press

Óscar Puente presume del respaldo de los ministros de Sumar mientras Colau y Frente Amplio exigen su dimisión

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LO ESENCIAL Las claves Óscar Puente asegura contar con el apoyo afectuoso de los ministros de Sumar tras el accidente ferroviario de Urda. Ada Colau exige la dimisión del ministro de Transportes para asumir responsabilidades políticas tras dos accidentes graves en un año. Diputados del Frente Amplio como Gerardo Pisarello, Alberto Ibáñez y Tesh Sidi se suman a la petición de cese del ministro. Puente afirma entender la postura de Colau por venir de buena fe, pero rechaza tajantemente las exigencias de dimisión vertidas por Feijóo.

CEl ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha intentado capear la tormenta política provocada por la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo) exhibiendo una supuesta sintonía total con los miembros de Sumar, la coalición ahora renombrada como Frente Amplio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente se ha jactado de contar con el respaldo cerrado del socio minoritario de la coalición: "Ni dentro ni fuera ningún compañero de Sumar me ha pedido la dimisión. Todo lo contrario, ha habido muchas muestras de afecto y cariño que agradezco", aseguró ante los medios.

Un supuesto respaldo que se habría producido casi a la hora en que la candidata a la presidencia del Gobierno por el Frente Amplio, Ada Colau, estaba en una entrevista en Onda Cero exigiendo la salida del Gobierno de Puente.

"Cuando se han producido dos accidentes muy graves en menos de un año, creo que asumir responsabilidades políticas es bueno para recuperar la confianza", ha defendido Colau. No es la primera vez que exige su cese. Incluso ha llamado a La Moncloa exigiendo su destitución y en otros momentos ha pedido que sea "lo antes posible".

La dirigente remarcó que el cese "no tiene que ver con culpabilidad, pero sí con responsabilidad política", insistiendo en que "en una democracia es sano asumir responsabilidades políticas".

La afirmación de Puente deja entrever que no todos los ministros siguen la línea de la exalcaldesa, ya que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es el número 2 del Frente Amplio, que según Puente le habría felicitado, es el número 2 de Colau en la lista por Barcelona.

El ministro de Transportes sí ha admitido que "entiendo algunos argumentos" de personas que "de buena fe" le piden que renuncie.

"De quien no lo admito es de quien nunca asume ninguna responsabilidad política. Puedo entender que Ada Colau lo diga. Lo entiendo. Lo que no puedo entender es que me lo pida Feijóo", ha expresado en este sentido Puente.

La brecha entre el respaldo del que presume Puente en el seno del gabinete y la posición de sus socios se ha evidenciado también en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde el ministro comparece a partir de las 17:00 horas ante la Diputación Permanente.

Varios diputados de la confluencia han cerrado filas con Colau exigiendo su salida.

Gerardo Pisarello ha reclamado la dimisión o cese de Puente e instó a una "recuperación del control público sobre los ferrocarriles" para que el tren reciba el trato de servicio público esencial, al mismo nivel que la vivienda o la energía.

Desde Compromís, Alberto Ibáñez ha exigido "la renacionalización del sector" y advirtió al PSOE de que no debe recurrir al "tacticismo electoral" para eludir la destitución del titular de Transportes.

También desde Más Madrid, Tesh Sidi, ha asegurado que la salida del ministro "ya llega tarde" y denunció que las tragedias recientes constatan un fallo generalizado en "todo el sistema de seguridad".

Diversidad de opiniones y una incógnita: si miente Puente o los ministros de Sumar.