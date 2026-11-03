Óscar Puente desvela que comunicó su dimisión a Sánchez "unos minutos antes" de anunciarla en el Congreso

Puente renunció también a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones del 29-N y justificó su dimisión como una medida de dignidad política y empatía con las víctimas.

El exministro comunicó su decisión a Pedro Sánchez unos minutos antes de anunciarla públicamente en el Congreso, mediante un texto que llevaba previamente preparado.

Óscar Puente ha presentado su dimisión como ministro de Transportes tras la tragedia ferroviaria de Urda, asumiendo la responsabilidad por dos accidentes graves en menos de un año.

Óscar Puente ha asegurado este martes que "el presidente no sabía nada" de su dimisión hasta "unos minutos antes" de anunciarla en la Diputación Permanente, tras cuatro horas de comparecencia por la tragedia de Urda.

Así lo ha explicado el hasta hoy ministro de Transportes en los pasillos del Congreso, en declaraciones ante varios periodistas.

El ministro no ha aclarado si tenía la decisión tomada de antemano, pero sí que se la trasladó a Pedro Sánchez durante la tarde, con su intervención ya iniciada desde las 17.00 horas.

Sin embargo, no parece que el anuncio haya sido improvisado. De hecho, Puente ha leído parte de su dimisión a partir de un texto que llevaba preparado.

"Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año", ha dicho Puente al dimitir.

El exministro ha presentado su dimisión como "una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas".

En su despedida, ha agradecido a Sánchez su "confianza sin límite" y ha animado a "todos los progresistas de este país a ayudarle" en las elecciones generales del 29 de noviembre porque "se lo merece".

El ya exministro, que no formará parte de las listas del PSOE el 29-N, ha admitido que será un "momento triste" para el presidente, "uno más en este camino de luces y sombras que es la vida y la política".

También ha pedido a los militantes socialistas que estén "unidos y orgullosos" de lo conseguido y, sobre todo, "de lo que queda por alcanzar".

Puente dimite

"Esta decisión la hago pública en el lugar en el que más sentido tiene hacerlo, en la sede de la soberanía nacional, una vez cumplido el que creo que era el trabajo más urgente e inaplazable, el de realizar las primeras pesquisas que ayudaran a entender lo sucedido mientras se auxiliaba a las víctimas", ha dicho Puente.

Tambien ha indicado que esto "no es ningún drama", porque "drama, sin duda, es el de las víctimas, el de sus familias, el de sus seres queridos, a los que ya no van a poder volver a ver, así como la de los heridos, algunos de ellos maltrechos, amputados".

"Quiero que todos ellos sepan una cosa. Sé que mi dolor no puede en modo alguno equipararse al suyo, pero después del suyo, ninguno, créanme, es tan grande como el mío", ha afirmado Puente.

Ha dicho que su decisión "es de dignidad política y como tal hay que verla", al tiempo que ha señalado que "es buena para el país y es buena para la democracia, una democracia madura, de un país fuerte, próspero y moderno, no un estado fallido como algunos sostienen".

"Formo parte de una organización con casi 150 años de historia. En ella, antes que yo militó mi madre, que sigue haciéndolo, y antes que ella mi abuelo".

"Por tanto, mi decisión lo único que pretende es estar a la altura, a la altura de mi partido y sobre todo a la altura de los que me precedieron, de los que entregaron todo", ha comentado.

Así, ha reivindicado su idea de "servir" a su idea de país y de sociedad, "una sociedad más justa e igualitaria".

"Todos ellos merecen que quienes hoy tenemos la responsabilidad de representar a nuestras siglas y a ese proyecto estemos a la altura. Siempre lo he pensado y lo sostengo".

"Nadie es más grande que la organización a la que pertenece, sea ministro o afiliado de base. Todos somos una pequeña parte de algo mucho mayor", ha dicho.