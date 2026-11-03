Feijóo: "Ésta es una urgencia vital, es imprescindible hacer un millón de viviendas y vamos a hacer un millón de viviendas"

Plantea reducciones fiscales como bajar el IVA de vivienda nueva y el ITP del 10% al 4% para menores de 40 a!os, además de avales públicos para hipotecas.

Anuncia tres leyes urgentes en sus primeros 100 días: Ley Antiokupación, agilización de licencias urban!sticas a los 90 días y reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

El líder del PP propone permisos de residencia en 48 horas para contratar alba!tiles en el extranjero mediante empresas espa!olas que operan en Hispanoamérica.

Alberto Nú!nez Feij#33;o promete construir un millón de viviendas en una legislatura para paliar los problemas de acceso al hogar de las clases medias y jóvenes.

Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Orense, 1961) tiene una obsesión: "Salvar a las clases medias" tras ocho años de "abandono por el sanchismo".

Sitúa la vivienda en el centro de esa tarea, no sólo como principal problema de los españoles, sino porque es el lugar donde se cruzan la economía, los impuestos, la inmigración, el empleo... y, sobre todo, las dificultades "de toda una generación" para independizarse, quienes no pueden pagar la renta, la hipoteca o la entrada de un piso. No olvida a los propietarios que, según sostiene, han perdido la seguridad para alquilarlo.

Este pasaje de su entrevista con EL ESPAÑOL merecía un texto aparte. Por la dimensión del problema que aborda y porque sus propuestas no se quedan en la promesa estrella de campaña: construir un millón de viviendas en una legislatura.

Eso exige movilizar suelo, agilizar licencias, encontrar trabajadores, modificar impuestos y coordinar a todas las Administraciones. Su promesa busca alcanzar a una parte enorme de la ciudadanía y convertir la construcción en una solución, también, para el empleo, la actividad económica y la inmigración.

Es también donde su programa enlaza con duros reproches al Gobierno de Pedro Sánchez.

Frente al "descontrol migratorio", defiende una inmigración regulada y ofrece permisos de residencia "en 48 horas" para los albañiles que las empresas contraten en el extranjero: "Ellas saben dónde buscarlos, son empresas españolas que ya construyen en Hispanoamérica".

De ahí pasa a la llamada ley de nietos y acusa al presidente de "buscar nuevos votantes" mediante la concesión de pasaportes, una operación que resume con una frase: "Las trampas y el sanchismo son sinónimos".

El hilo de su argumentación es la confianza: la que quiere devolver a quienes necesitan comprar o alquilar, la que reclama para atraer trabajadores por vías legales y la que asegura que Sánchez ha perdido en la Unión Europea por sus políticas opuestas al consenso comunitario. "Una vez que se pierde la confianza en Bruselas, no se recupera", sentencia.

Feijóo habla sobre la crisis de vivienda en España.

Me dice usted que hay que invertir 300.000 millones en infraestructuras. Entre ellas, las eléctricas. Hay promociones inmobiliarias que no están pudiendo salir adelante, precisamente, porque les falta el enchufe.

Eso es.

Usted ha prometido un millón de viviendas en su primera legislatura. Y que eso significa 500.000 puestos de trabajo. ¿De dónde los va a sacar? Hay tres millones de desempleados, pero dicen los promotores que no tienen mano de obra disponible.

Tenemos todavía muchos parados, no hay duda. Efectivamente, se acaba de confirmar que unas 800.000 personas no figuran en listas de paro, pero trabajan sólo tres o cuatro días al mes: los fijos discontinuos. Por tanto, en paro neto estamos en tres millones.

¿Necesitamos inmigración para determinadas profesiones, entre ellas ésta? Sí, inmigración regulada. Descontrol migratorio, no.

Necesitamos pladuristas, fontaneros, electricistas, albañiles. Y tenemos la capacidad de que esas empresas que están construyendo en Perú o en Colombia, que son constructoras españolas y saben muy bien dónde está la mano de obra, puedan traer a las personas con la garantía de un permiso de residencia.

¿Cómo va a hacer eso?

Si usted, empresa X, trae a un albañil para una obra, yo le doy permiso de residencia en 48 horas. Así es como funciona una Administración competente, que sabe cuáles son los objetivos, los instrumentos jurídicos para lograrlos y las modificaciones legislativas pertinentes.

¿Qué es lo que ha producido el efecto llamada? Un desorden, pensar que España es el lugar adecuado para entrar a Europa. En el que, si entras de forma irregular, lo haces mucho más rápido y tienes más derechos que una persona que está esperando la regularización. Además de la ruptura y la insolidaridad con todos los primeros ministros europeos.

Hubo una carta...

Esa carta del mes de agosto, tras la invasión de Ceuta, de 22 jefes de gobierno no es casualidad, oiga. Ahí, esos 22 dicen 'nos preocupa muchísimo la política migratoria de España, está produciendo un efecto llamada y llamamos la atención sobre ese asunto'.

Veintidós primeros ministros de 27, encabezados por la primera ministra danesa, del Partido Socialista del señor Sánchez. La política migratoria es otra de las banalidades y de las frivolidades de este señor.

"¿Necesitamos la inmigración para determinadas profesiones? Sí, inmigración regulada, necesitamos albañiles. ¿Descontrol migratorio y 'efecto llamada'? No"

Usted lo relaciona con la llamada 'ley de nietos'.

Efectivamente. El interés por otorgar 2,4 millones de nuevos pasaportes, es decir, 2,4 millones de nuevos votantes, acredita que las trampas y el sanchismo son sinónimos. Lo que pasa es que las instituciones y sobre todo, la Administración de Justicia, se consiguieron preservar de la contaminación. Y la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo han detectado y obrado en consecuencia.

Y la Unión Europea también. Usted ha estado en Bruselas, yo le conocí a usted allí. Y usted sabe perfectamente que cuando un primer ministro está en la situación de Sánchez, los líderes europeos intentan evitarlo. Y que una vez que se pierde la confianza, en Bruselas no se recupera. Y el señor Sánchez es un primer ministro que ha perdido la confianza de la Unión Europea.

El asunto es cómo convertirá su compromiso de 'inmigración ordenada' en contrataciones reales para ese millón de viviendas. ¿De qué manera lo va a hacer? Tendrá que pisar el acelerador.

Claro que hay que pisar el acelerador. Tenemos tres leyes que aprobar en los 100 primeros días, para remitirlas a las Cortes. Una ya está, bloqueada por la mayoría socialista y de izquierdas en la Mesa, que es la Ley Antiokupación, aprobada hace dos años en el Senado. Ésa puede entrar en la Cámara de forma inmediata, en las primeras semanas. Y eso ya manda un mensaje de que este Gobierno va en serio.

El derecho constitucional a la propiedad lo vamos a volver a proteger. A toda la gente que está en una situación en la que tiene que seguir pagando los impuestos de su casa okupada y que no puede recuperarla, ya se le abre un nuevo escenario.

Me dijo tres leyes.

La segunda, lista de espera urbanística. Señores alcaldes de España, tenemos un problema de urgencia vital que es la vivienda. Ustedes, o modifican, o activan, o reordenan, o mejoran sus sistemas de otorgamiento de licencias, o a los 90 días se entenderá una licencia otorgada.

Juego limpio, Juego claro.

Es verdad que el que empiece una casa sin licencia a los 90 días, porque le dará derecho a la ley, sabe que tiene que someterse a ella. Por tanto, si está haciendo una casa fuera de ordenación, tendrá su responsabilidad correspondiente.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

¿Y la tercera?

La Ley de Propiedad Horizontal. Es decir, hoy hay familias monoparentales, que están de media en 2,1 o en 1,9 de miembros por hogar. Ya no necesitamos hogares de 170 metros cuadrados, pero no se puede parcelar un piso en dos porque la ley exige unanimidad en la junta de vecinos.

Pues no, eso se acabó porque estamos ante una urgencia vital. Y cuando un paciente entra en un hospital, los protocolos cambian. Y el protocolo de las leyes del suelo, de propiedad horizontal y de okupación son inmediatos. ¿Un millón de viviendas es mucho? Un millón de viviendas es imprescindible.

En 2006, 2007 y 2008, en burbuja inmobiliaria hacíamos 500.000 viviendas, y no necesitábamos ese número. Yo propongo al año 250.000, que significan 500.000 puestos de trabajo. Eso es economía sana. Eso es tirar del efecto tractor de la construcción.

Me daban el otro día la estadística de que se pueden crear 700.000 empleos... yo me quedo con 500.000. ¿De dónde los vamos a traer? Usted no se preocupe. Usted dígale a una constructora que tiene suelo.

No parece muy fácil hoy confiar en eso...

No, pero es que saben hacerlo. Es que cuando tienen posibilidad de hacer un edificio, automáticamente aparecen las personas para hacerlo. Ahora bien, si no hay posibilidad, si te interesa más tener ese solar que ejecutarlo porque va a subir el precio, pues debe saber usted que la licencia se da durante un tiempo, y si usted no edifica, la va a perder.

Por lo tanto, mire, vamos a hacer un millón de viviendas.

Pero además es que sé cómo hacerlo. Yo he sido vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Vivienda e Infraestructuras, y las primeras autovías las hice en ese cargo. Oiga, es que ya lo he hecho, y lo he hecho sin dinero.

Eso sí que es magia.

Claro, claro. Es que lo he hecho sin dinero. Porque cuando llego a los gobiernos siempre me pasa lo mismo. Cuando llegué al Insalud, con Aznar, no teníamos dinero, ni gestores sanitarios. Cuando me mandaron a Correos, tenía un déficit enorme y lo pusimos en números negros.

Y cuando llegué a Galicia en 2009 apareció la crisis ésta que negaba el señor Zapatero y que explotó, obviamente. Y me di cuenta de que el presupuesto que heredé era falso, que estaba hinchado, nada más y nada menos que en 2.000 millones, el 20% del presupuesto. Sabemos cómo hacerlo, se lo aseguro.

"Cuando un primer ministro está en la situación de Sánchez, los líderes europeos intentan evitarlo. En Bruselas, una vez pierden la confianza, no se recupera"

Para construir un millón de casas tardamos un tiempo. Hay mucha gente que la necesita hoy, y no puede acceder a ella ni en compra ni en alquiler. Para éstos, ¿qué tiene?

Mire, estas tres leyes que le decía van a volver a crear seguridad jurídica y va a haber muchas viviendas, que ahora se han retirado del alquiler, que van a volver. Si usted le da seguridad a un ciudadano de que su propiedad no puede ser atentada ni puede ser expropiada por un okupa, ese señor va a poder poner ese piso en alquiler.

Si usted le da la seguridad a un propietario de que va a cobrar la renta, no le va a preocupar un impago, porque sabe que va a cobrar. Aquí en Madrid, por ejemplo, hay una serie de viviendas, todas de protección o de precio tasado, que tienen un seguro de pago del alquiler.

Usted sabe que la letra de la hipoteca hoy está más baja que la renta del alquiler. Habrá quien quiera comprar, pero no puede pagar la entrada.

Sí, sí. Mire, otro compromiso. No de hoy, de hace meses. Vamos a rebajar el 60% de los impuestos. Una persona de menos de cuarenta, primera vivienda: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10% al 4%; el IVA de vivienda nueva, del 10% al 4%. Y en el momento de la escritura pagas cero, lo vas a pagar en los plazos en los que pagues la hipoteca.

Segundo. Una persona, su primer trabajo, durante cuatro años, tiene usted una cuenta ahorro vivienda: puede poner el dinero que quiera y no va a pagar Impuesto sobre la Renta por él. Tercero, si usted no tiene el 100% del aval para la hipoteca, el Estado le suplementa hasta ese 100%. Ésas son medidas contingentes, rápidas.

¿Y para el alquiler?

Al inquilino, pues mire. En función de su renta y en función de lo que pague en el alquiler va a poder desgravar parte del pago.

Al propietario, si usted se compromete a ampliar el plazo del contrato durante tres años más, y a subir por debajo del IPC en ese plazo, usted también va a tener una desgravación en el IRPF.

Tenemos que actuar con un paquete inmediato, como usted bien dice, antes de que podamos entregar e iniciar las obras de un millón de viviendas.

Pero también le digo, mire, he visitado muchas capitales de provincia y estoy viendo todas las viviendas que estamos gestionando y todo el suelo que estamos ordenando. Sevilla, Madrid... oiga, ya hay mucho proyecto que está ya maduro y que podemos sacar en los próximos meses.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entrevistado por Alberto D. Prieto, subdirector de EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

El Gobierno actual alega que falta colaboración de las Administraciones.

Cuando tú le dices a un alcalde 'oye, el dinero que no ejecutes –lo que se llama técnicamente remanentes– y que hoy no puedes gastar para equilibrar el déficit público del Estado, vamos a hacer una excepción'. ¿Cuál? Todos los remanentes que tenga un ayuntamiento los podrá gastar en vivienda de precio tasado.

La cuestión es alinear a todas las Administraciones públicas con un objetivo. Y tú, cuando pones a todo el país con la legislación adecuada, con un objetivo concreto, con decisiones políticas coherentes, automáticamente el país funciona.

¿Esto va a ser inmediato? Es decir, ¿primer o segundo Consejo de Ministros? Porque si es todo como dice, puede usted hacer campaña diciendo 'si me vota, tiene usted una casa'.

No, yo no voy a hacer un sanchismo de derechas. Yo lo que le digo es 'si usted me vota, va a tener un presidente decente'. Segundo, 'va a tener un presidente que no mete la mano en la caja'. Tercero, que si alguien de los suyos mete la mano en la caja, se va. Y cuarto, 'va a tener un presidente que no tiene compromisos salvo con ustedes'.

Para mí, mi compromiso son los 50 millones de ciudadanos españoles. Yo no tengo ningún compromiso, no me debo a nada ni a nadie. Yo he llegado a las responsabilidades que he tenido en los últimos 30 años porque alguien confió en mí y después me dejó trabajar.