Feijóo: "España está en situación de emergencia y necesita gente que la estabilice y la ponga a funcionar. Yo sé cómo hacerlo, no soy un político de diseño"

En materia de fronteras, garantiza firmeza ante Marruecos tras los sucesos de Ceuta, asegurando que la integridad territorial de España no es negociable y que no será cómplice de omisiones del actual Ejecutivo.

Promete prohibir los indultos a políticos condenados por malversación, auditar el estado real de las cuentas públicas y convocar elecciones si se agota la prórroga presupuestaria sin un nuevo acuerdo.

El líder del PP exige responsabilidades políticas y penales por los accidentes ferroviarios, critica la negligencia continuada en el Ministerio de Transportes y no descarta parar el AVE si una auditoría lo requiere.

Alberto Núñez Feijóo afirma que España vive una situación de emergencia y defiende sus 30 años de experiencia en la gestión pública para estabilizar el país si llega a la Moncloa.

Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Orense, 1961) se acerca a la sede de EL ESPAÑOL en medio de una jornada maratoniana: una entrevista en televisión, un Comité Ejecutivo Nacional de su partido y esta larga conversación antes de volver a la mesa de trabajo.

Al terminar, ya son pasadas las dos y media de la tarde, confiesa que tendrá que "almorzar entre papeles", preparando el discurso del desayuno informativo de este martes.

Ante las elecciones del 29 de noviembre, el líder del PP desarrolla los principales asuntos de la actualidad con los datos en la cabeza: encadena cifras, antecedentes y compromisos. De los ferrocarriles a las cuentas públicas y de la corrupción a las pensiones.

Dice que "el cambio está más cerca" pero que queda mucha campaña. Que no es "la alternativa" a Pedro Sánchez, sino su opuesto: la garantía de que alguien sabe qué hacer y qué nunca más puede pasar.

La vivienda y los jóvenes son su obsesión, pero el marco en el que encuadra sus propuestas desborda las medidas sectoriales. A veces lo llama "regeneración institucional"; otras, "reconstrucción nacional", una convocatoria que también dirigía, horas antes, a los suyos: no se trata sólo de sanear las instituciones, sino de que "España vuelva a funcionar", recuperando sus servicios públicos, sus infraestructuras y auditando las cuentas.

Explica que al próximo Gobierno, si él lo preside, le corresponderá "la tarea más importante y grave desde la Transición". Y reivindica para ello sus 30 años de gestión, insistiendo en que sabe cómo hacerlo, que no llegará a Moncloa para aprender.

Evita la emocionalidad. De hecho, no habla de Fátima Báñez, fallecida en el accidente de Urda, hasta que llega el turno de las pensiones: entonces recuerda un mensaje de su compañera y sí se emociona por un instante.

Asegura que "esas 115 personas no deberían haber muerto", pero cuando más endurece el tono político es en el pasaje de la "invasión" de Ceuta.

Reprocha al Gobierno no haber actuado ante los avisos de los servicios de información y advierte de que, cuando tenga él esos informes no mirará hacia otro lado: "A mí me pueden pedir cualquier cosa, pero ser cómplice de un delito no".

Feijóo: "España está en situación de emergencia. Sé cómo estabilizar el país".

Un accidente 'inverosímil' ha destrozado para siempre la vida de 70 familias, y ocurre cuando los españoles tienen que decidir en breve quién va a recuperar 'la confianza quebrada en la alta velocidad española'. ¿Cómo conjuga usted su respeto al dolor de las familias con la exigencia de responsabilidades políticas?

Obviamente, distinguiendo el respeto del silencio.

Todavía no se han entregado los restos de algunas personas. Hay cadáveres sin identificar, hay muchos heridos todavía en hospitales, en la UCI. Las pérdidas de vidas humanas... eso ya no es posible de recuperar. Los huérfanos, los viudos o las viudas van a seguir con este impacto en la vida. Pero a mí lo que me parece, como ha dicho usted, 'inverosímil'...

Sí, eso.

A mí lo que me parece 'inverosímil' es tener un país con toda la legislatura sin cuentas públicas. Es decir, sin mandato para gastar ni obligación de concretar en qué lo has gastado.

Me parece 'inverosímil' el nombramiento de los dos ministros de Fomento, el señor Ábalos y el señor Puente. Y es 'inverosímil' que, después de Adamuz, con 46 muertos, nada hubiera cambiado. Que el ministro siguiera y que los fallos se reprodujesen en el mismo corredor de Adif.

A mí me parece 'inverosímil' todo lo que está pasando en mi país. Y por tanto, cambiar el Gobierno ya no sólo es una exigencia democrática, en mi opinión, sino que es una exigencia vital. Los españoles no pueden seguir en manos de gente tan irresponsable, tan frívola y tan poco profesional.

"Cambiar el Gobierno ya no sólo es una exigencia democrática, sino una exigencia vital. Los españoles no pueden seguir en manos de gente tan irresponsable"

También han utilizado el adjetivo 'inexplicable'. Aunque luego han explicado el accidente, admitiendo en esa misma vía 170 caídas del sistema de señalización en lo que va de año. Este periódico ha publicado que 12 horas antes del siniestro de Urda, en el mismo punto kilométrico, se cayó el LZB y un AVE estuvo parado más de 11 minutos. ¿Qué consecuencias políticas concretas debe tener esto para el Gobierno?

No estamos hablando de un Gobierno normal. El que preside ese Gobierno, su obsesión es el poder. Pero no como instrumento para cambiar las cosas, sino para satisfacer su ego. O para satisfacer algún planteamiento que iremos conociendo con más detalle. Esa obsesión no la ha tenido ningún presidente de Gobierno en la historia, ni siquiera Zapatero.

Mire, cuando tenemos el corredor más longevo, el Madrid-Andalucía, que todavía no lo hemos cambiado al sistema ERTMS; cuando, como usted dice, el número de incidencias es constante; y cuando no se le hace caso a nadie –ni a a los maquinistas que reportan miles de incidencias, ni a la gente de la sala de control en Atocha, que dice que no pueden seguir con este ritmo de trabajo–; cuando tienes más de 1.000 limitaciones de velocidad; cuando no le haces caso al informe de 2018 de la CIAF; ocurre lo que ocurre.

Quiere decir que...

Pero es que tampoco le haces caso a tu propia Ley de Movilidad, aprobada hace un año con enmiendas del PP. Esa ley dice que es necesario presentar una auditoría del sistema de alta velocidad y, en consecuencia, un plan de choque que responda a esa auditoría. ¡Ni una cosa ni la otra!

Pero es que tampoco le haces caso a los informes de Adif, que dicen que el número de incidencias que pueden presuponer accidentes ha subido más de un 90%. Y no le haces caso al Consejo Asesor del Ministerio de Fomento, que publica informes con recomendaciones que no se cumplen.

Claro, si pones a un especialista en redes sociales en el Ministerio en vez de en redes viarias y ferroviarias, es que el objetivo es el relato y no la gestión.

Usted ha prometido una auditoría.

Porque lo que se está mirando en este momento no es hacer una auditoría de gestión. Lo que se está haciendo es una auditoría demoscópica, para ver si interesa o no que el señor Puente dimita a efectos electorales.

Evidentemente, lo que hay es una negligencia continuada en el Ministerio de Transportes desde hace ocho años. Insisto, negligencia continuada.

¿Qué tipo de auditoría hará, si gobierna? ¿Quién la va a hacer? ¿En cuánto tiempo y qué consecuencias puede tener?

La auditoría es inevitable. La pediré, si tengo esa posibilidad, en cuanto nombre al ministro de Fomento, que le aseguro que será una persona que, desde el punto de vista de formación y de experiencia, dejará tranquila a la sociedad española.

Será él quien me diga a quién se la encarga. Pero es que debió haberse hecho hace tiempo. En cuanto se empezaban a ver las incidencias que los maquinistas señalaban en sus partes.

Pero entretanto, hay que coger el tren. ¿Cómo vamos a hacer para subir tranquilos? ¿Habrá que suspender antes las líneas?

Lo dije hace varios días. No tendré ninguna duda. Si tengo que parar el tren porque de esa auditoría sale un plan de choque cuyas obras urgentes lo requieren, lo pararé. Tengo que ser consecuente con lo que digo.

Si hay que parar, el tren se parará. Si hay que disminuir la velocidad, se disminuirá. Si hay que establecer un protocolo de seguimiento en la estación de Atocha, se establecerá. Si hay que descentralizar esa estación de control por tramos para aproximar mejor las decisiones, se hará. ¡Todo lo que haya que hacer para devolver la reputación ferroviaria a nuestro país! Y volveremos a tener una alta velocidad como la que teníamos antes de llegar Sánchez.

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, explica sus propuestas para el 29-N, entrevistado por EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Ésas son las decisiones técnicas. Pero si gobierna tras el 29-N, ¿hasta qué nivel de responsabilidad está usted dispuesto a llegar? ¿Sólo las políticas, las administrativas, o incluso las penales?

Mire, nosotros estamos personados en el accidente de Adamuz. Y nos personamos en este accidente de Urda. Yo no tengo límites para exigir responsabilidades. Todo el que la tenga la asumirá.

Y desde dentro, si tenemos ocasión, sabremos con exactitud qué ha pasado en Adamuz, por qué estuvo la vía rota durante 21 horas y nadie lo detectó... o sí, no lo sé. O por qué, aquí en Urda, se manda a un tren a 160 kilómetros por hora durante 17 minutos para impactar con otro tren que había notificado que no podía reiniciar la marcha.

Y con esa información en la mano...

La responsabilidad política nada tiene que ver con la administrativa o la investigación judicial. Debería de ser inmediata. Yo no puedo asumir que un ministro tenga un fallo de esa categoría y que vuelva a tener otro. Probablemente, en el primero ya tendría que ser cesado.

Las responsabilidades políticas...

Fíjese, esta mañana [por el lunes] ha dimitido el primer ministro belga. ¿Por qué? Porque no le han aprobado el Presupuesto en la Cámara.

Hace meses, en Francia, los primeros ministros duraban lo que duraba la presentación del Presupuesto. Y si la Asamblea decía que no, se iban y el presidente de la República señalaba a otro primer ministro. ¡Pero es que esto es lo normal!

Hemos visto cómo el ministro griego se cayó emocionalmente delante de las vías en el accidente de 2023 [en Tesalia], y se fue. Esto es lo normal, y ocurría en España. Yo recuerdo al ministro Corcuera que dijo 'oiga, si esta ley de Seguridad tiene una tacha en el Tribunal Constitucional, yo me iré'. El Constitucional hizo una sentencia que modificó unas pocas cosas y el ministro se fue.

¡Es que eso es imprescindible! Esto funciona así. No hay otra posibilidad.

Usted me ha dicho que llevamos 'ocho años de negligencia continuada en el Ministerio de Fomento'. No son esperables las responsabilidades políticas, las dimisiones. Le preguntaba yo por las penales.

Mire. Viendo cómo en Adamuz, presuntamente, el Ministerio de Puente hizo una serie de traslados del material que debería haber quedado sellado para la investigación judicial, la jueza de Urda ha mandado perimetrar la zona, y no deja entrar a nadie.

Yo no prejuzgo las responsabilidades penales, pero lo que está claro es que 115 personas no tenían que haber muerto. ¿Se podía haber evitado? Por supuesto, simplemente con una gestión, ya no digo sobresaliente, simplemente una gestión responsable.

¿Y no la ha habido?

Oiga, una cosa es que no haya ningún indicio racional previo, y haya un accidente. Pero cuando te están avisando los maquinistas y en el centro de seguimiento te están diciendo que no se puede mantener la intensidad de los turnos, usted tendrá que hacer algo. Y más cuando usted tiene más dinero que ningún otro Gobierno en democracia.

Si dice que Adif se ha llevado 5.000 millones de fondos europeos, podría haber destinado ese dinero a obra nueva y el presupuesto ordinario para conservación y mantenimiento. El dato que me dan es que el porcentaje de presupuesto dedicado a mantenimiento por kilómetro y tren, durante la época de Sánchez, ha sido un 13% menos que en el año 2018.

Alberto Núñez feijóo, presidente del PP, al acabar su entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Si no han presentado cuentas, nadie puede revisarlas...

Es que lo que hemos visto en estos últimos ocho años, y especialmente en los últimos tres, no había ocurrido nunca. Toda una legislatura sin presentar las cuentas. Es que cuando a González no se las aprobaron en 1995, convocó elecciones.

El señor Rajoy, siete años de Gobierno y tres de ellos sin mayoría, siete presupuestos. El señor Aznar, ocho años, ocho presupuestos. Es que ni siquiera el legislador constitucional preveía tener un presidente como Sánchez.

¿Eso lo promete cambiar?

La Constitución dice que el Presupuesto se presentará en el último trimestre. Sánchez lo incumple. Si no se aprueba, hay un año de prórroga. Oiga, pues finalizada la prórroga, si lo vuelve usted a presentar o no obtiene el respaldo, tendrá que disolver las cortes. Desde luego, yo lo voy a hacer.

Tendremos que aprobar una ley orgánica donde se diga muy claramente que la prórroga, de acuerdo con la Constitución, es por un año. Finalizada esa prórroga, sin aprobación de Presupuestos, hay que disolver las Cortes.

Otra cosa que no había pasado nunca es que un ministro le dedicara los siguientes insultos al líder de la oposición: 'Inútil', 'imbécil', 'rastrero', 'miserable', 'gentuza'...

Mire, yo no leo los tuits de este señor. No sé si con ellos se compondría un buen autorretrato del autor de los mismos.

Pero sí le digo que en un Gobierno presidido por mí, los especialistas en redes sociales trabajarán en redes sociales, y al que le encomiende el mayor presupuesto de inversor del Estado y toda nuestra seguridad –la viaria, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria– tiene que ser un profesional. Y eso es incompatible con dedicar tantas horas a redes sociales y tanta negligencia a las redes viarias y ferroviarias.

Ferrocarriles, carreteras, presas, aeropuertos... ¿tiene indicios usted de que la corrupción que se está investigando en ese Ministerio haya comprometido la seguridad?

Los indicios los tienen los jueces y los fiscales. Yo los leo con mucho interés en su medio de comunicación, y escucho a sus investigadores en algunos programas de televisión.

Mire, el primer ministro de Fomento de Sánchez lo tenemos condenado a 24 años, en sentencia firme del Tribunal Supremo. Al jefe de sus asesores, condenado a otros 20 años...

"Si pones a un especialista en redes sociales en el Ministerio en vez de en redes viarias y ferroviarias, el objetivo es el relato y no la gestión"

Les quedan a ambos algunos casos todavía.

Sí. Y tenemos a la secretaria de Estado de Infraestructuras, al director general de Carreteras, al director general de Personal de Adif, al subsecretario de ese Ministerio, todos imputados por corrupción en obra pública.

El señor Koldo ha sido consejero de Renfe, ¡consejero de Renfe! Y tenemos a las amigas del ministro Ábalos contratadas en Adif. ¿Hacen falta más indicios de que teníamos un vividor y de que ahora tenemos un tuitero al frente del Ministerio?

Es evidente que ha habido mordidas. No lo digo yo, lo dice la UCO. Ahora quedan las sentencias, porque sólo tenemos juzgado el caso Mascarillas. Quedan todos los casos de obra pública, que no afectan a un señor que pasaba por allí, no. Afectan a la cúpula del Ministerio.

¿Le da tiempo a explicárselo a sus compañeros del PP Europeo (EPP) cuando se junta en Bruselas con ellos, antes de que se reúnan con Sánchez en el Consejo Europeo? Si yo estuviera en su situación, a mí me daría un poco de vergüenza: 'Oiga, mire, sabe usted que en mi país, en el Ministerio de Fomento, pasan estas cosas'.

Mire, yo se lo expliqué a mis compañeros del EPP, primero en privado. Después, cuando ya empezó a trascender a las portadas de la prensa española y, más tarde, de toda la prensa internacional, se han dado cuenta de que a mí no me gusta ni mentir, ni exagerar, ni descalificar. Yo me he quedado por debajo en la descripción de los hechos, porque, efectivamente, a mí también me da vergüenza.

Me daba vergüenza ser el jefe de la oposición español y tener un Gobierno como éste. Me da vergüenza el entorno familiar del presidente, que uno esté condenado a nueve años y otra esté pendiente de un jurado popular en la Audiencia Provincial. Me da vergüenza tener los dos mano derecha de Sánchez, uno en la cárcel, y el otro que pasó por ella y está pendiente de juicio.

Pero yo, como usted, presumo de ser español en los lugares donde voy. Y tener en este momento el 70% de todos los muertos de la alta velocidad ferroviaria del mundo... es que esto nos equipara por debajo a un país subdesarrollado. Claro, si yo pretendo ser presidente del Gobierno de ese país, ¿cómo no me va a dar vergüenza?

Usted tiene previsto un plan de infraestructuras de de 300.000 millones en 10 años, corríjame si me equivoco.

En 15 años.

¿Cómo se puede conjugar eso con bajar impuestos a la vez? Si al presidente con mayor recaudación de la historia le pasa esto... explíquemelo.

Pero es que el presidente con mayor recaudación de la historia es el presidente más frívolo de la historia. El presidente con menos empatía y con menos vocación de servicio público.

Es evidente que necesitamos ese plan de infraestructuras. Lo presentamos hace siete semanas, y no hemos conseguido mucho impacto porque, claro, en la situación que vive nuestro país con un informe de la UCO cada 72 horas, la UDEF en el medio, algún auto de un juez. Comprendo que ustedes...

Cuéntemelo a mí, que me cuesta colocar un titular de esas cosas entre tanto escándalo.

Pues verá usted, nosotros, mientras, nos estábamos dedicando a hacer el plan. Y nos reunimos durante mucho tiempo con la gente especializada en infraestructuras ferroviarias, con la que lleva el seguimiento de accidentes y la conservación de los miles de kilómetros de autovía y de las presas.

Lo vimos en las inundaciones, donde tuvimos tensiones por ruptura de presas. Lo vimos en la dana de Valencia, donde estuvo a punto de romper la presa de Forata, competencia de la Administración del Estado, que se hubiese llevado a 80.000 o 90.000 valencianos por delante.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, atiende a las preguntas de EL ESPAÑOL, en la sede del periódico. Cristina Villarino

Y no estaban instaladas ni las sirenas de alerta que, por ley, tenían que estarlo.

Y algunas compuertas no funcionaron. Se intentaba subir las compuertas para aliviar, y no subían.

Hay que hacer otra auditoría de las infraestructuras. Y añado también la red eléctrica. Este lunes se cayó el sistema eléctrico en La Palma. Y el otro día cayó en Ceuta. Pero es que estamos consumiendo más gas que nunca para estabilizar nuestro sistema eléctrico. Hacen falta del orden de 13.000 millones de euros en Red Eléctrica Española.

Ése es el diagnóstico. Si usted no hace un buen diagnóstico, nunca va a acertar con el tratamiento. El tratamiento tenemos que adelantarlo, buscar capital, financiación pública y privada.

Yo no le puedo decir a los españoles 'me he encontrado unas cuentas llenas de agujeros, el déficit público no es el correcto, los gastos financieros de la deuda van a subir porque el Banco Central incrementa los tipos'... y a la vez, 'tengo todos los corredores cerrados porque he advertido una serie de incidencias que no me permiten mantener la alta velocidad'. Yo esto no lo puedo decir.

Entonces...

Tendremos que hacer un plan, tendremos que aprobar unas plurianualidades excepcionales para los siguientes ejercicios y adelantar la inversión.

Pero para eso hay que incrementar la economía de forma real para que crezcan los ingresos del Estado. La inversión trae ingresos y esos ingresos tienen que paliar los gastos financieros que supone el adelantar inversiones que no puedes hacer con el presupuesto corriente.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

¿Teme usted encontrarse trampas en las cuentas si llega a Moncloa a partir de diciembre? Abrir el cajón y que, como le pasó a Rajoy, ponga que no, que el déficit no es del 8,5%, sino del 11%...

Pues mire, sí, no se lo voy a ocultar. Yo no tengo dudas sobre los empleados y los funcionarios de la Intervención General del Estado. Pero la Intervención certifica lo que conoce, nadie puede certificar lo que no conoce. ¿Hay facturas sin contabilizar? Muy probablemente. ¿Hay plurianualidades sin presupuesto en ejercicios futuros? Muy probablemente.

¿Hay muchas obras con modificados y reformados pendientes, porque las mordidas siempre te las cobran? Probablemente. ¿Hay mesas de contratación con personas frívolas, que adjudican en baja temeraria y después la obra incrementa el precio de una forma exponencial y la ley impone volver a licitar, con el parón que supone? Muy probablemente.

Son sospechas muy graves.

Pero oiga, es que después de ver lo que han intentado hacer con los pasaportes, comprenderá usted que cuando tú eres capaz de hacer la mayor, es evidente que has hecho muchas teóricamente menores.

Resulta que las encuestas, con el censo actual, no te dan y pretendes modificarlo y ampliarlo para ver si eres capaz de venderle a esos ciudadanos que, gracias a ti, tienen el pasaporte español. Por cierto, gratis. Por cierto, gente que nunca ha venido a España. Por cierto, gente que en muchos casos no tiene ningún pariente en España.

Y si corrobora esas sospechas...

Oiga, mire, cuando hay un Gobierno tramposo, la trampa afecta a todos los estadios de la Administración. Y por tanto, sí. No me voy a cansar de explicarlo. Los españoles necesitan saber qué ha pasado en España.

Y desde luego, si alguien asume la presidencia del Gobierno que sepa que su compromiso es, primero, saber lo que ha pasado; y segundo, explicarlo con detalle. Yo no tengo ningún compromiso con nadie.

Está usted dando un incentivo tremendo a Pedro Sánchez para que pelee por quedarse.

No, más incentivo es imposible. El señor Pedro Sánchez tiene la obsesión de ser presidente del Gobierno. Pero cómo le vaya al país es una cuestión absolutamente secundaria.

Yo vi como entregó el Código Penal para ser presidente. A mí me hicieron la misma propuesta en 2023, en la investidura, y dije que no, que yo no lo entregaba para que un político que ha cometido delitos tenga derecho, entre comillas, para redactar su propio Código Penal.

Mire, durante mi mandato voy a prohibir dar indultos a políticos condenados por malversación de fondos públicos.

¿Va a cambiar la ley del indulto? Quizás sea la más antigua que tenemos.

Sí, sí, eso también lo tenemos en nuestro Código de Regeneración Democrática. Pero se cambie o no se cambien las leyes con rapidez o con eficacia, está una cuestión política: si llega al Consejo de Ministros un indulto a una persona condenada por malversación de fondos públicos en el ejercicio de su cargo, simplemente será rechazado.

Y no diré 'es que la ley lo permite'. Oiga, una cosa es lo que ley permita y otra cosa es que usted lo acepte.

Para aclararlo, aunque sea un alcalde del PP...

He dicho un político. Por tanto, si el alcalde es del PP, comprenderá que estaré doblemente obligado.

"Durante mi mandato voy a prohibir dar indultos a políticos condenados por malversación. Si el alcalde es del PP, estaré doblemente obligado"

Dice usted que tiene compromisos sólo con los 50 millones de españoles.

¿Le parece poco?

No, eso son 50 millones de compromisos. Centrémonos en dos cosas que nos pasan a todos los españoles. Primero, las pensiones.

Vamos.

Usted ha prometido regularización al IPC a todo aquél que está cobrando una pensión y, por otro lado, garantizar un sistema viable a aquéllos que estamos cotizando ahora. Es evidente que hay algo distinto para los segundos. ¿Qué es lo que propone usted?

Mire, sé que es una línea roja. Y que si el Gobierno se sorprende porque yo diga lo de 'garantizar un sistema sostenible de pensiones', a lo mejor es que tienen una información que yo no tengo.

Algunas instituciones, como la AiRef, dicen cosas más graves.

Algunas sí. Mire, en el primer debate televisivo en la década de los noventa, la acusación a Aznar era que no iba a mantener las pensiones. Pues Aznar mantuvo las pensiones, las actualizó, las revalorizó, dejó una caja de las pensiones e hizo un pacto de Toledo.

Yo voy a hacer ese pacto. Voy a decirle a las organizaciones sindicales, a la patronal, a los partidos políticos 'esto es lo que yo les voy a proponer'. Vamos a hablar en serio.

Rajoy revalorizó las pensiones cuando el IPC era negativo, ¡negativo! Y además hizo otra cosa que, por cierto, me sirve para hacer un homenaje a quien me pasó un último mensaje en referencia a las pensiones, que fue Fátima Báñez. Aquí lo tengo.

Dígame.

Lo que se hizo fue evitar que las pensiones bajaran en un 20% o un 30% al evitar la intervención de nuestro país. Por tanto, lo que hizo ese Gobierno fue garantizarlas mucho más de lo que ha hecho el señor Sánchez, incrementando las cuotas de la Seguridad Social más que nunca. O que el señor Zapatero, que pasó de 65 a 67 años la edad de jubilación, y las congeló.

Yo he dedicado mucho tiempo a gestionar la Sanidad. En un servicio de urgencias, lo primero que se hace es todo tipo de pruebas a un paciente para decir 'éste es el diagnóstico completo, la analítica, la radiología, todo esto es lo que hay'. Y a partir de ahí, vamos a estabilizar al paciente. Y a partir de ahí, lo vamos a recuperar.

Como me dijo antes, no se fía del médico actual.

Eso es lo que voy a hacer: diagnosticar cuáles son los problemas de mi país, estabilizar mi país, darle confianza, poner a gente adecuada al frente de los servicios y rehabilitarlo.

Cuando llegué a Sanidad, con Aznar, no cumplíamos ni un solo requisito del euro, me acuerdo bien. Yo mismo tenía mis dudas de que pudiéramos entrar, y entramos. Y teníamos muchas dificultades para pagar la paga extra de las pensiones, y las pagamos.

Por tanto, créame, España es un gran país. España va a volver a funcionar. El Gobierno va a volver a gobernar y todos nos vamos a alinear y trabajar. Va a merecer la pena.

Usted ha llevado el Insalud cuando todavía los hospitales y los médicos dependían del Estado. Ahí tienen trabajo. Sé que la competencia es de las autonomías, pero la cosa está cada vez peor...

Es que llevamos un año y medio de huelga médica y a la ministra de Sanidad le parece que era una huelga contra las Comunidades Autónomas. Que no, que es para usted la huelga, que es contra el Estatuto marco que usted ha aprobado, que los sindicatos se quieren reunir con usted.

Yo me reuní con el comité de huelga. ¿Cómo es posible que el jefe de la oposición se reúna con el comité de huelga y la ministra de Sanidad se niegue? Hombre, no puede ser.

La sanidad, efectivamente, está en un momento muy difícil. No se ha planificado el número de médicos, no hemos incrementado las plazas MIR. Hay un problema de atención primaria. Los hospitales y las urgencias están colapsados. Nuestro país tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo y la población más envejecida, que demanda mucho más servicios médicos.

Alberto Núñez Feijóo entre Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, Jorge Calabrés y Alberto D. Prieto, entrando en la sede de EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

¿Y qué va a hacer usted?

Vamos a ordenar el sistema de financiación de Comunidades Autónomas. La partida más importante es la Sanidad, porque consume entre el 30% y el 40% de los recursos, en función del envejecimiento de la población de cada región.

Hay que hablar en serio de cómo mejorar los servicios, de cómo podemos hacer interoperable la tarjeta sanitaria para que un señor que viene de Santander a Madrid y ha tenido un accidente se sepa, con la tarjeta que lleva en el bolsillo, qué farmacología estaba tomando, qué patologías tenía diagnosticadas, etcétera.

¿Es difícil? Claro. Cuando llegué al Insalud, no había una lista de espera centralizada, por ejemplo.

No quiero enrollarme con la sanidad, porque es un tema que me gusta especialmente. Pero mire, España está en una situación de emergencia. Necesitamos a gente que estabilice el país y una vez que se estabilice el país le podemos dar el alta. Pero en este momento la urgencia vital en que está la situación política y la de los servicios públicos en España, lamentablemente, ya la podemos comprobar.

Vamos con Ceuta, para terminar. Se acaban de cumplir tres meses del asalto. En una de sus últimas sesiones de control, usted le dijo al señor Sánchez 'la va a pagar ante la Justicia'. Si usted gobierna, ¿instará a la Fiscalía a que actúe contra el líder del PSOE?

No, yo pondré un fiscal general del Estado que, desde luego, no va a ser un exministro del Gobierno de España. Que no haya tenido ningún cargo político en los últimos, como mínimo cinco años. Y digo ninguno. Y ese fiscal hará lo que considere oportuno que tiene que hacer. Hay un sumario en la Audiencia Nacional y la Fiscalía defenderá a los ciudadanos, no al Gobierno.

Yo estoy convencido que ha habido, como mínimo, una negligencia. Veremos si culposa o no. Porque los servicios de información, el CNI y la Comisaría Nacional de Extranjería, advirtieron el 26 de julio, el 27, el 28, el 29... y el Gobierno tenía que saber qué había organizado en redes sociales, con un seguimiento de más de 180.000 personas: que estaba previsto invadir Ceuta. Y que además veníamos del precedente de 2021, cuando entraron 15.000 personas.

¿Qué tenía que haber hecho el Gobierno, según usted?

Celebrándose la Fiesta del Trono en Tetuán, a 25 kilómetros de la frontera, lo que tenía que haber hecho un Gobierno –ya no digo uno extraordinario, un Gobierno normal– es descolgar el teléfono, hablar con las autoridades marroquíes y decir: 'Oye, sabemos, los dos sabemos, lo que está ocurriendo. Esto hay que pararlo. Y necesito que me deis la garantía de que esto se para'.

Y en el caso de tener una respuesta genérica o una respuesta no contundente, avisas al vecino de que vas a desplegar el Ejército, de acuerdo con la Constitución, para proteger nuestra frontera y nuestra integridad territorial. Si esto lo haces con antelación, estoy convencido que habría una reacción por parte marroquí.

Y por supuesto, simultáneamente descuelgas otro teléfono, el de la Comisión Europea, y dices: 'Como Estado miembro de la Unión, advierto de que la frontera sur de la UE está sometida a un riesgo de invasión. Te paso los informes de la inteligencia española. Y te solicito que instes a Marruecos a que no se le ocurra facilitar, por acción u omisión, una invasión de la frontera europea'.

Usted habría hecho eso.

Esto es lo que hizo el primer ministro polaco, o el primer ministro griego. Y esto, en las reuniones del EPP, lo estoy escuchando durante los últimos cuatro años. Es que no hay duda al respecto.

Polonia desplegó el ejército para blindar su frontera. El griego buscó un sistema con la UE y con Turquía para evitar esos problemas. Y, por supuesto, hubiésemos evitado esa invasión. Estoy convencido.

A partir del 30 de noviembre, es posible que usted nombre un nuevo ministro de Defensa, del Interior... y accederá a esos informes, a todos. Le repito la pregunta sin meter a la Fiscalía de por medio. Si descubren que el Gobierno de España no hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a la ley, ¿usted va a llevar a los tribunales al actual presidente del Gobierno?

Mire, yo me he personado, como partido político, en la causa de la Audiencia Nacional.

No es lo mismo un partido político en la oposición que un presidente contra su antecesor.

Yo no puedo ir contra mis propios actos. Si me persono como partido político en la Audiencia Nacional, en el caso de que tenga responsabilidad de Gobierno y tenga la información que tendré del CNI y de la Comisaría de Extranjería sin recortes, sin enmiendas, sin tachaduras...

Si yo, sabiendo que se ha cometido una negligencia culposa, me callo y miro para otro lado... no, a mí me pueden pedir cualquier cosa, pero ser cómplice de un delito, no.

"Buena vecindad, garantizada; lealtad, garantizada. Ahora bien, firmeza. La integridad territorial de España y nuestras fronteras no son negociables"

¿Qué hará usted en su primer Consejo de Ministros para solucionar la situación de Ceuta? Siguen 15.000 personas ahí dentro...

Vuelvo a reiterar que queda todavía mucho tiempo para las elecciones. Hay un porcentaje enorme de gente que decide su voto en los últimos cinco días. Yo lo he vivido en 2023. El voto de la derecha se dividió, porque el centro derecha europeo está dividido. Si no, sobraban votos. Teníamos más del 45% entre el centro derecha y la derecha españoles. Se dividió y nos faltaron cuatro escaños.

Así que vayamos a hacer una campaña muy profesional, muy sólida, muy seria. Intentemos trasladar a la gente esperanza, darles rigor, gestión, experiencia, trazabilidad. Es que eso es lo que sé hacer. Yo no soy un político de diseño. Yo no interpreto una obra de teatro.

Yo le vengo a decir a los españoles 'miren, llevo 30 años haciendo la gestión de las cosas públicas, de su dinero, de sus crisis, de la pandemia del covid o haciendo hospitales, carreteras, gestionando, cuadrando el presupuesto, controlando la deuda pública, manteniendo una administración solvente... ustedes me han pagado el sueldo, los españoles –más concretamente los gallegos en los últimos años– y me han dado la mejor formación. Por lo tanto, yo tengo que devolver lo que ustedes me han facilitado aprender'.

Le decía...

No sé lo que va a pasar el día 29. Si pasa que hay un cambio de Gobierno, yo –se lo digo en serio– creo que es imprescindible. Y también para el PSOE que, en este momento, ha dejado de existir. Es una sociedad limitada con un único accionista. Es que Sánchez se reúne consigo mismo y es la Junta Universal del Partido Socialista. Decide, hace, coge a su gente. A una la manda a Aragón, a la otra la manda Andalucía: los peores resultados de la historia... ¡y le da igual!

Está mirando ahora si le interesa que cese o no el ministro Puente... no, verá usted, un partido político no es de nadie. Es de los ciudadanos, es un instrumento.

Pero en fin, si tengo esa posibilidad sabré perfectamente que estaré en el momento más importante de mi vida, en el momento de mayor responsabilidad delante de la nación a la que quiero. Y tendré que decir: 'Oiga, yo he venido aquí por voluntad propia. No puedo gobernar para las personas que me han votado, sino para el conjunto de los ciudadanos. Y yo voy a decirles la verdad'. Es muy importante decir la verdad en la vida.

Pues dígame la verdad...

Yo paseo ahora por Galicia. Yo he intentado no dividir a los gallegos. Los hay nacionalistas. Algunos, independentistas. Oiga, yo he intentado respetar a todo el mundo. Eso sí, haciendo lo que creo que tengo que hacer.

Por tanto, hagamos un cambio político, abramos las puertas, levantemos las alfombras, que corra el aire, volvamos otra vez a tener aliados fiables y a ser un aliado fiable. Volvamos otra vez a decir 'somos la cuarta economía del euro y vamos a mejorar Europa'. Y hay una gran oportunidad en este momento, en Hispanoamérica, de tender puentes con sus primeros ministros. Uno se puede equivocar. Puede ser más o menos hábil dialécticamente. Pero debe ser uno que no te miente, que no te engaña.

Y además, yo no necesito ver qué voy a hacer cuando deje de ser primer ministro. No, es la estación término. Yo he llegado aquí y quiero que las cosas vayan bien, porque no voy a tener ningún interés en perpetuarme o en buscar nada, no. Mi país necesita un cambio político. Yo soy el candidato del partido mayoritario. Sé perfectamente que estamos en una encrucijada, y que todos están contra nosotros. Pero sé perfectamente que la mayoría la vamos a representar. Vamos a ver si lo conseguimos.

Me quedé sin saber qué va a hacer usted en Ceuta el primer día, eso le preguntaba, para acabar.

Perdón, perdón [risas]. ¿Qué voy a hacer el primer día? Pues le diré al ministro de Exteriores 'habla con tu colega marroquí y dile que voy a llamar al jefe de Estado'. Y al jefe de Estado español le informaré puntualmente de la situación que me encuentre con Marruecos. Le daré toda la información del CNI y despacharé con él.

Y ocurra lo que ocurra, hablaré con Marruecos y les diré 'buena vecindad, garantizada; lealtad, garantizada. Ahora bien, firmeza. Eso no es negociable. La integridad territorial de España no es negociable. Nuestras fronteras no son negociables'.

Y lo que he venido trabajando en los últimos meses en Europa, comprenderá usted que si lo conseguí como jefe de la oposición es fácil mantenerlo como presidente del Gobierno.