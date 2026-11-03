Feijóo advierte a los sindicatos: "No hagan esa huelga contra la oposición o ligarán su imagen a Sánchez para siempre"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo pide a los sindicatos que desistan de convocar la huelga general a tres semanas de las elecciones. El líder del PP advierte a las centrales sindicales de que el paro ligará su imagen a la de Pedro Sánchez de forma definitiva. Feijóo sostiene que se trata de una movilización contra la oposición y reprocha a los sindicatos no haberla convocado en ocho años de Gobierno. El presidente del PP considera que mantener la huelga tras el accidente ferroviario de Urda es un grave error.

Alberto Núñez Feijóo ha reclamado a los sindicatos que reconsideren la convocatoria de huelga general y ha advertido de que su celebración les vinculará de forma definitiva con Pedro Sánchez. "No la hagan o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre", ha afirmado en un desayuno informativo de Europa Press en el Casino de Madrid.

El líder del PP ha presentado el paro como una movilización "contra la oposición" y ha atribuido esa interpretación a la directora de campaña del PSOE, la exvicepresidenta María Jesús Montero. "Reconsideren esa huelga", ha pedido a las organizaciones sindicales, a las que ha reprochado que no la convocaran "en ocho años de Gobierno".

Feijóo ha situado el calendario electoral en el centro de su advertencia. "No la hagan ahora, a tres semanas de ser llamados a las urnas", ha insistido, tras precisar que no cuestiona "el derecho constitucional de huelga", sino “el sentido de la oportunidad".

A pocos metros del Casino de Madrid, los servicios de limpieza urgente del Ayuntamiento trabajaban a destajo para adecentar la Puerta del Sol. La acampada había sido levantada después de cinco semanas.

La protesta había tenido como detonante la crisis de vivienda que estalló con el desahucio de Maricarmen, en un escenario marcado también por los decretos tumbados por el Congreso y el adelanto electoral. Esos mismos motivos se han esgrimido para justificar la huelga general que Feijóo ha pedido a los sindicatos que no celebren.

"Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error", ha afirmado el presidente del PP sobre la convocatoria.

El dirigente popular ha interpelado expresamente a las organizaciones sindicales, tras el accidente ferroviario de Urda: "Quiero dirigirme directamente a los sindicatos". A continuación, ha encadenado sus peticiones para que desistan del paro con un mensaje reiterado: "No la hagan".