Echenique alaba la encuesta de El Español: "Explica de maravilla por qué el Frente Amplio tendrá solo 5 escaños"

La encuesta refleja un holgado triunfo del bloque de PP y Vox (203 diputados) y un retroceso del PSOE hasta los 106 escaños tras el trágico accidente ferroviario de Urda.

Echenique destaca el desglose de las coaliciones en Valencia, Canarias, Aragón y Baleares, así como la alianza de Podemos con ERC en Cataluña, para denunciar una 'manipulación' electoral del voto de izquierdas.

El exdirigente de Podemos justifica el desplome del Frente Amplio de Ada Colau hasta los 5 escaños (4,4% de votos) acusando a otras encuestas de inflar sus datos sumando confluencias periféricas.

Pablo Echenique elogia el criterio metodológico del último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL por reflejar con rigor la realidad de las candidaturas de izquierda.

La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, la primera tras el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo), no solo certifica una holgada mayoría absoluta de PP y Vox -con 203 diputados junto a UPN-, sino que ha abierto una nueva brecha en el espacio a la izquierda del PSOE.

El exdirigente de Podemos, Pablo Echenique, ha elogiado este lunes públicamente el criterio metodológico del periódico y de la empresa demoscópica.

El exdiputado ha utilizado las cifras que arroja este sondeo como un dardo directo contra el Frente Amplio de Ada Colau, justificando su desplome hasta el 4,4% de los votos y 5 escaños, frente a los datos que ofrecen otras encuestas.

Esta encuesta que ha salido hoy explica de maravilla la manipulación prácticamente unánime que se está haciendo sobre el voto y los escaños de las distintas candidaturas de izquierdas. Lo explico en todo detalle para que no te puedan volver a engañar ⬇️ ¿Por qué aquí el Frente Amplio obtiene solo un 4,4% de los votos y 5 escaños cuando otros sondeos, incluso publicados también hoy, les dan mucho más? Muy fácil: porque aquí Sociométrica ha decidido representar las candidaturas como realmente son. No entro en la calidad numérica de la predicción. Eso es harina de otro costal. Pero la realidad de lo que realmente son las candidaturas es algo constatable política y administrativamente. Sociométrica reconoce las siguientes realidades: - La confluencia valenciana de izquierdas es predominantemente Compromís y no forma parte del Frente Amplio. Es verdad que el Frente Amplio es una parte de esa confluencia, pero también lo es Podemos. De hecho, Podemos tiene mejores posiciones en esa candidatura que los partidos del Frente Amplio. Por eso es completamente falsario, como hacen otras encuestas, sumar esos votos y esos diputados al Frente Amplio. - Lo mismo ocurre con la confluencia canaria, que Sociométrica aquí también separa de forma correcta, y a la cual le adjudica un 0,3% de los votos de todo el Estado español. - Sociométrica separa también la candidatura aragonesa y reconoce que, en realidad, es prácticamente una candidatura de la Chunta Aragonesista. Además de que el único posible escaño de salida es para este partido, la prueba de que la Chunta domina esa candidatura es que decidieron retirar la papeleta de Teruel, y ningún partido del Frente Amplio pudo hacer nada por evitarlo. - Algo distinto, pero similar, ocurre en Baleares. Allí, la candidatura es predominantemente de Més y, además, Podemos forma parte de la misma. Por ello, lo correcto es lo que hace Sociométrica: no contabilizarla en la casilla del Frente Amplio. Si añadimos la intención de voto y los escaños de todas estas candidaturas que la mayor parte de las encuestas atribuyen falsamente al Frente Amplio, obtenemos que, en todas esas otras encuestas, se está añadiendo al Frente Amplio aproximadamente un 1,7% de intención de voto que no le corresponde y 5 escaños que no le corresponden. Si aquí hubiesen hecho las cosas mal, hubieran pronosticado que el Frente Amplio tiene un 6,1% de los votos y 10 escaños, en vez de pronosticar que tiene un 4,4% de los votos y 5 escaños. Esto es lo que hacen la mayoría de las encuestas que estás leyendo. Por último, otra cosa que representa de forma rigurosa esta encuesta de Sociométrica es que Podemos, por una parte, se presenta en solitario en todo el Estado, excepto en Catalunya, en la Comunidad Valenciana, en Canarias y en Baleares, y que Podemos forma parte de la candidatura de Esquerra Republicana en Catalunya. Independientemente de los números concretos que se asignan a cada una de las opciones, presentarlo así es presentarlo como es. Lamentablemente, no es lo habitual. Lamentablemente, la mayor parte de las encuestas que se publican están manipulando a la ciudadanía en medio de una campaña electoral; algo peligrosísimo para la democracia. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 2, 2026

A través de un extenso análisis publicado en sus redes sociales, Echenique sostiene que la encuesta de EL ESPAÑOL "explica de maravilla la manipulación prácticamente unánime que se está haciendo sobre el voto y los escaños de las distintas candidaturas de izquierdas".

Aunque el exdiputado morado puntualiza de inicio que no entra a valorar la precisión de la proyección numérica estricta, sí celebra que SocioMétrica haya decidido "representar las candidaturas como realmente son", desmontando lo que califica como una ficción contable diseñada para engordar los resultados de Colau.

El núcleo de la argumentación de Echenique apunta directamente a una maniobra demoscópica deliberada por parte de la mayoría de los institutos de opinión del país.

Según expone el exportavoz en el Congreso de Podemos, existe un empeño sistemático en construir un "espejismo de fortaleza" en torno a la candidatura de Colau, sumándole de forma automática papeletas autonómicas que escapan por completo al control orgánico del Frente Amplio.

Echenique cifra con exactitud matemática el impacto de esta distorsión: si las encuestadoras agregasen indebidamente los apoyos de las confluencias periféricas a la marca estatal, el Frente Amplio figuraría con un 6,1% de los sufragios y una decena de actas parlamentarias.

Al deslindar cada proyecto de acuerdo a su realidad jurídica y territorial, el resultado se reduce a un exiguo 4,4% y cinco escaños estrictos.

A juicio del dirigente morado, este contraste numérico demuestra que la aparente solvencia electoral de Colau se sostiene sobre votos prestados que ni le pertenecen ni responden a su disciplina partidista.

El pulso territorial

Para fundamentar su argumento, Echenique disecciona caso por caso la estructura de las listas autonómicas, subrayando que en varias de ellas Podemos no solo está presente al mismo nivel, sino con mayor peso estratégico que las fuerzas del Frente Amplio:

Comunidad Valenciana : El Front Valencià (al que el sondeo otorga 3 escaños) es un artefacto liderado de forma nítida por Compromís junto a Podemos, IU y ERC. Para Echenique, imputar esos apoyos al Frente Amplio es "completamente falsario", máxime cuando Podemos cuenta con mejores posiciones de salida en las listas.

: El Front Valencià (al que el sondeo otorga 3 escaños) es un artefacto liderado de forma nítida por Compromís junto a Podemos, IU y ERC. Para Echenique, imputar esos apoyos al Frente Amplio es "completamente falsario", máxime cuando Podemos cuenta con mejores posiciones de salida en las listas. Canarias : La plataforma Unidad del Pueblo Canario (UPC) diluye las siglas estatales en un pacto multilateral donde conviven Nueva Canarias, Podemos, IU y Sumar, apareciendo desagregada de forma autónoma con un 0,3% estatal.

: La plataforma Unidad del Pueblo Canario (UPC) diluye las siglas estatales en un pacto multilateral donde conviven Nueva Canarias, Podemos, IU y Sumar, apareciendo desagregada de forma autónoma con un 0,3% estatal. Aragón y Baleares: En Aragón, la candidatura orbita en torno a la Chunta Aragonesista —fuerza que impuso la retirada unilateral de la lista en Teruel sin que el Frente Amplio pudiera impedirlo—, mientras que en Baleares el peso recae en Més per Mallorca, con participación directa de los morados.

Con estos ejemplos, Echenique defiende que computar esas franquicias autonómicas como votos directos de la candidatura central distorsiona la autonomía real de cada espacio político.

La alianza ERC-Podemos

Otro de los puntos en los que Echenique pone el foco es en la coherencia con la que SocioMétrica ha catalogado la dispersión de Podemos.

El sondeo refleja que la formación morada ha concurrido en solitario en la inmensa mayoría de las circunscripciones estatales -arriesgándose a quedar fuera del Congreso en plazas decisivas como Madrid, donde Irene Montero pugna al límite por revalidar su acta-, mientras que concentra su principal pulmón parlamentario en la lista compartida con Esquerra Republicana en Cataluña (ERC-Podemos), proyectada con 9 representantes (dos más de los que el partido de Gabriel Rufián logró en 2023).

Para el exdiputado, el valor del sondeo reside precisamente en retratar esta geometría variable sin maquillar los costes ni los beneficios de cada pacto.

Al reconocer que la presencia morada en Cataluña, Valencia, Canarias y Baleares responde a coaliciones mixtas con el soberanismo y no a una subordinación al Frente Amplio, la encuesta plasma con nitidez el mapa de poder real.

Según concluye en su análisis, hurtar este detalle al electorado no constituye un mero debate estadístico, sino una "manipulación en plena campaña electoral" destinada a condicionar el voto útil de la izquierda mediante proyecciones ficticias.

Retroceso para la izquierda

El respaldo de Echenique al sondeo llega en un contexto demoscópico crítico para el bloque gubernamental.

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL refleja un retroceso del PSOE de Pedro Sánchez hasta los 106 escaños (26,6%), lastrado por el impacto del trágico accidente ferroviario de Urda y el desgaste del ministro de Transportes, Óscar Puente.

En este tablero, la suma de las fuerzas de izquierda acusa un severo desgaste.

Aunque el bloque de la izquierda soberanista y regionalista afín (ERC-Podemos, Bildu, Front Valencià, Adelante Andalucía, BNG, Chunta y Més) resiste y sumaría 25 escaños, el actual bloque de investidura de Sánchez quedaría reducido a 145 actas.

La cifra deja al bloque de investidura de Sánchez a 31 diputados de la mayoría absoluta y a una distancia insalvable de 58 asientos frente a la alianza de PP, Vox y UPN.