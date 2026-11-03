El 'boom' de la inmigración: ya son 10 millones, pero sin viviendas, con los servicios saturados y más inseguridad

El texto advierte de la saturación de los servicios públicos, el déficit de vivienda y la necesidad de alinearse con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

Un 73,4% de los españoles considera "excesivo" el número de inmigrantes en el país y un 67% se opone al proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo.

El Gobierno ha iniciado un proceso de regularización masiva con más de 1,2 millones de solicitudes, generando fuertes discrepancias con los socios de la Unión Europea.

España alcanza los 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, representando ya el 20% de la población total del país.

Pedro Sánchez rema a contracorriente. Atendiendo una exigencia de Podemos, el Gobierno aprobó el pasado mes de enero un proceso de regularización al que han solicitado acogerse más de 1,2 millones de inmigrantes.

Esta decisión enfureció a sus socios de la UE que, en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) aprobado en 2024, habían acordado poner los instrumentos necesarios para agilizar la expulsión de los inmigrantes irregulares.

Ese desacuerdo ha tenido consecuencias: el Gobierno de Giorgia Meloni ha mantenido suspendido el espacio Schengen con España (es decir, la libre circulación de personas) hasta el pasado mes de octubre, ante el riesgo de que los invasores lleguen a su país.

En España residen actualmente 10.004.581 personas nacidas en el extranjero (el 20% de la población total), de las que 2.761.020 ya han recibido la nacionalidad española, y por tanto el derecho al voto.

El problema

La población de España ha crecido en casi tres millones de personas desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa: de 46,6 millones de habitantes en 2018, a 49,5 millones el 1 de enero de 2026.

Pero el 92% de este crecimiento se debe a la población extranjera, que ha aumentado en casi 2,7 millones de personas, según los datos oficiales del INE.

En el mismo período de ocho años, la población nativa tan sólo ha crecido en 231.679 habitantes, debido a la baja natalidad.

Las colonias extranjeras más numerosas hoy están formadas por 1.092.892 marroquíes, 676.534 colombianos, 609.270 rumanos, 345.777 italianos y 377.809 venezolanos censados oficialmente.

Pero este incremento de la población no ha ido acompañado de las inversiones necesarias.

Se ha acentuado el problema de la carestía y falta de vivienda en las grandes ciudades (tenemos un déficit de 750.000 según el Banco de España, tras una década sin apenas construir) y la saturación de los servicios públicos, como la sanidad o los transportes.

Y todo ello se traduce en la percepción de los ciudadanos. El 73,4% de los españoles considera "excesivo" el número de inmigrantes que hay en España, según la encuesta de SocioMétrica publicada por EL ESPAÑOL el 25 de julio de 2025.

Y un sondeo posterior, publicado el pasado 19 de abril, indicaba que el 67% de los españoles (incluyendo el 80% de los jóvenes) está en contra del proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno.

Este clima social ha hecho que crezcan opciones políticas como Vox y Aliança Catalana (que no se presenta a las elecciones generales).

Pero también el PP ha endurecido su posición contra la inmigración ilegal, en consonancia con el viraje de la Unión Europea ante los desafíos que representa este fenómeno.

El ministro Fernando Grande-Marlaska presume de que el número de inmigrantes llegados a España en patera ha caído este año un 12,9%.

Pero el 90% de los inmigrantes irregulares entran por los aeropuertos, por lo que quedan fuera de la estadística oficial del Ministerio del Interior.

Los hechos

1. La regularización El Consejo de Ministros puso en marcha el pasado 27 de enero el proceso de regularización masiva de inmigrantes, al que han solicitado acogerse más de 1,2 millones de personas. Una cifra que duplica ampliamente las previsiones del Gobierno, que había hablado en un principio de medio millón de beneficiarios. Y sobre todo, esta cifra puede multiplicarse hasta los 5 millones de personas en el plazo de cuatro años, pues la legislación española facilita la reagrupación familiar de los inmigrantes, una vez han logrado el permiso de residencia. En una carta firmada el pasado 1 de agosto, 22 de los 27 líderes de la UE atribuyeron la invasión de Ceuta al efecto llamada provocado por la regularización masiva de inmigrantes. Y de nuevo, en la Cumbre celebrada el pasado 17 de octubre, varios líderes de la UE se dirigieron a Sánchez en tono muy duro, para reprocharle su política de inmigración. Los gobiernos de Felipe González, Zapatero y Rajoy aprobaron antes procesos de regularización de inmigrantes. Pero es la primera vez que no se exige ningún requisito laboral (como un contrato o carta de trabajo) a los beneficiarios: simplemente debían acreditar con algún documento que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025.

2. Baja Canarias, sube Baleares El número de inmigrantes irregulares llegados a Canarias ha descendido un 33,5% en lo que llevamos de año, hasta situarse en 8.970. Pero ha registrado un importante repunte del 10,4% en Baleares: han llegado 6.741 a bordo de 372 embarcaciones. Después de que Italia endureciera en 2019 su política contra la inmigración ilegal, se ha desviado a Baleares una parte del tráfico de pateras. Proceden en su mayoría de Argelia, aunque también transportan a subsaharianos y magrebíes. En el último mes han llegado 30 pateras con 500 personas. En el puerto de Ibiza ha sido preciso instalar carpas para la acogida temporal, mientras que la isla de Formentera ha llegado a recibir hasta 200 inmigrantes en un solo día. El traslado a Mallorca se efectúa en ocasiones en embarcaciones privadas (góndolas), lo que compromete la seguridad del dispositivo. Debido a la falta de personal, se dan casos en los que sólo dos agentes custodian embarcaciones de hasta 20 personas.

3. El problema de los menas Casi 14.000 menores inmigrantes no acompañados (menas) están tutelados actualmente por las CCAA. A ellos hay que sumar ahora otros 3.626, que permanecen en Ceuta desde la invasión. Marruecos se ha mostrado dispuesto a acoger a estos últimos, pero varios ministros sostienen que no pueden ser expulsados de España y las CCAA deben hacerse cargo de ellos. La legislación española prevé un procedimiento muy garantista para los menores inmigrantes, pero no impide su retorno. El artículo 35.5 de la Ley de Extranjería establece que "de acuerdo con el principio de interés superior del menor, la repatriación al país de origen se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos". La memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025 informaba de la procedencia de estos menores (que en aquel momento superaban los 16.000): 4.393 de Marruecos, 2.379 de Senegal, 1.794 de Mali, 1.688 de Ucrania, 1.449 de Argelia y 1.471 de Gambia. La Fiscalía advertía en su informe de una práctica cada vez más habitual: el "abandono de menores migrantes (principalmente de origen marroquí) a las puertas de las Comisarías, puestos de la Guardia Civil o Centros de protección de menores, manifestando encontrarse en situación de desamparo con el fin de que las instituciones españolas asuman su tutela, protección y desarrollo personal y educativo". Las 7.562 pruebas médicas ordenadas por la Fiscalía para determinar la edad de los supuestos menas habían arrojado resultados sorprendentes. En 2.457 casos (el 32,5%), el joven había resultado ser mayor de edad. Otros 3.825 eran "menores o existían posibilidades de que lo fueran", según los forenses. Y en otros 1.280 casos, no se llegó a determinar la edad "por abandono de los centros antes de poder practicarse diligencias".

4. Delincuencia En contra de lo que Pedro Sánchez sostuvo el pasado día 22 en su entrevista con David Broncano, las estadísticas oficiales apuntan a una relación directa entre inmigración irregular y delincuencia. De los 63.184 presos que actualmente cumplen condena en España, el 34% son de nacionalidad extranjera (cuando representan sólo el 15% de la población), según los datos del Ministerio del Interior. Y este porcentaje se eleva hasta el 53% en las prisiones catalanas (donde el 36,6% del total son marroquíes). En los seis primeros meses del año, de los 3.741 detenidos por la Ertzaintza en el País Vasco, 2.312 eran extranjeros (el 61,8%). Y en un porcentaje aún más elevado, también eran extranjeros el 73,3% de los detenidos por homicidio y el 73,8% de los arrestados por delitos sexuales.

El análisis

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), alcanzado en 2024 durante la presidencia española de turno de la UE, ha cambiado las reglas del juego.

El reglamento que lo desarrolla facilita la expulsión de los inmigrantes irregulares magrebíes al considerar que Marruecos es un "país seguro" (es decir, con ciertas garantías de que se respeten los Derechos Humanos).

También establece que los demandantes de protección internacional deben permanecer retenidos en instalaciones policiales hasta que se resuelva su expediente (en un plazo máximo de 12 semanas).

Regula el proceso de triaje al que deben ser sometidos los inmigrantes irregulares, que incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos y una inspección de seguridad.

Y abre la puerta, incluso, a la posibilidad de reubicar a estos inmigrantes en terceros países "seguros", fuera del suelo de la UE, a la espera de ejecutar su deportación.

Aunque debería haberlo hecho antes del mes de junio, no fue hasta el pasado 25 de agosto, tras la invasión de Ceuta, cuando el Consejo de Ministros aprobó dos anteproyectos de ley para adaptar las leyes españolas de Extranjería y Asilo al nuevo reglamento europeo.

Ya el pasado 16 de julio, la diputada del PP Alma Ezcurra había registrado una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería, para facilitar la devolución en caliente de los inmigrantes que llegan a nado (como en el caso de Ceuta y Melilla).

Sin embargo, todas estas iniciativas legislativas han decaído, después de que Pedro Sánchez disolviera las Cortes para convocar elecciones anticipadas. España sigue sin hacer los deberes ante sus socios europeos.

Canarias sufrió en 2023 una avalancha de 39.910 inmigrantes llegados en patera y otros 46.843 en 2024.

Con todas las instalaciones de las islas desbordadas, Canarias ha acogido a más de 16.000 menores migrantes no acompañados desde 2019.

Para resolver este problema, el Gobierno aprobó en marzo de 2025 una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, por la que obliga al resto de CCAA a hacerse cargo del reparto de menas de forma solidaria.

Sólo dejó fuera del reparto a Cataluña y el País Vasco, atendiendo a las presiones de sus socios nacionalistas.

¿Cómo ha cambiado la sociedad española a causa de la inmigración?

Según un informe del Real Instituto Elcano, más del 80% de los puestos de trabajo creados en España desde enero de 2024 han sido ocupados por inmigrantes (que ya suponen el 23% de la población ocupada).

Hay sectores en los que este porcentaje es mucho más elevado.

En el servicio doméstico, el 71% de los ocupados son extranjeros (y más de la mitad, mujeres latinoamericanas).

También tienen un porcentaje muy elevado de ocupación extranjera la hostelería (el 45%), la construcción (32%) y la agricultura (31%).

Del número total de inmigrantes empleados en España, el 47% son latinoamericanos. El 19% procede de otros países de la UE, el 17% de África, el 9% de países europeos que no son miembros de la UE y el 6% asiáticos.

Si las mujeres latinoamericanas suponen más de la mitad del empleo en el servicio doméstico, dos de cada tres asiáticos que trabajan en España lo hacen en el comercio y la restauración.

En cuanto a los inmigrantes procedentes de África, 1.092.892 son marroquíes (y de ellos, el 26% ya tienen la nacionalidad española). Otros 95.812 son senegaleses y 87.854 argelinos.

El 61% de los inmigrantes africanos en España son hombres. Y este porcentaje se eleva hasta el 87% entre los procedentes de Mali y el 82% de los de Gambia.

También aquí se produce cierta especialización: en Murcia, el 36% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes de origen africano. Esta cifra alcanza el 34% en Almería y el 24% en Huelva.

Según los datos del Ministerio de Elma Saiz, del número total de trabajadores foráneos que están dados de alta en la Seguridad Social, 373.436 son marroquíes, 336.530 rumanos, 250.248 colombianos, 204.700 italianos, 128.113 chinos, 101.144 peruanos y 78.456 ucranianos.

Un informe del Consejo Económico y Social (CES) ofrece otro dato revelador: 422.000 inmigrantes cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que representa el 17,6% del número total de beneficiarios.

Los inmigrantes que residen en España enviaron a sus países de origen 11.360 millones de euros en 2024, en forma de remesas y ayudas a sus familiares (casi el doble que en 2013).

El destino del 60% de estas remesas fue América Latina y otro 22,5% del dinero fue a África.

Este modelo de aumento de la población (del que el 92% corresponde a ciudadanos extranjeros) ha permitido al Gobierno presumir de cifras macroeconómicas de crecimiento del PIB, por encima de la media europea.

La regularización de más de 1,2 millones de inmigrantes es un negocio redondo para el Gobierno. Permitirá aflorar empleos que hoy miles de inmigrantes ocupan en la economía sumergida (más de medio millón, según la estimación del CES).

Y esto se traducirá en un incremento de la recaudación por IRPF y cotizaciones sociales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la Seguridad Social recaudará 1.074 millones de euros adicionales al año, gracias a la regularización.

Pero este modelo de crecimiento del PIB está basado en el aumento de gasto público y la creación de empleo poco remunerado y de baja productividad, mientras la renta per cápita de los españoles lleva dos décadas sin converger con la media de la UE.

Las propuestas

La política migratoria de los últimos años ha priorizado la regularización masiva y el efecto llamada sobre el control de fronteras, la expulsión efectiva y la alineación con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

El resultado es un crecimiento demográfico del 92% explicado por la inmigración, saturación de vivienda y servicios públicos, y un rechazo mayoritario de la opinión pública (el 73% considera excesivo el número de inmigrantes y el 67% se opone a la regularización).

España necesita recuperar el control, cumplir con sus socios europeos y vincular la inmigración a la legalidad, la capacidad de integración y las necesidades reales del mercado laboral.

1. Aplicación plena del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y aceleración de retornos

España debe adaptar de inmediato la legislación nacional al reglamento europeo, que considera a Marruecos país seguro y permite retenciones de hasta doce semanas para tramitar solicitudes.

Hay que agilizar los procedimientos de triaje, identificación biométrica y expulsión de irregulares, y rechazar cualquier regularización masiva que no exija contrato de trabajo o medios de vida acreditados.

El proceso de más de 1,2 millones de personas sin requisito laboral ha sido señalado por veintidós de los veintisiete líderes europeos como factor de atracción. Debe revertirse ese efecto llamada.

2. Control efectivo de las fronteras exteriores y fin del efecto llamada

El 90% de las entradas irregulares se producen por aeropuertos, no por patera.

Hay que reforzar los controles en fronteras aéreas y marítimas, recuperar la devolución en caliente en Ceuta y Melilla (como propuso el PP) y firmar o reforzar acuerdos de readmisión con Marruecos, Argelia y países de origen.

Las invasiones como la de Ceuta del 30 de julio demuestran que la política actual debilita la posición española ante la UE; Italia ya suspendió Schengen con España. El control de fronteras es condición previa de cualquier política de inmigración ordenada.

3. Gestión rigurosa de los menores no acompañados y retornos cuando sea posible

Casi 14.000 menas están tutelados por las comunidades, más los 3.626 de Ceuta.

La Ley de Extranjería permite la repatriación cuando existen condiciones adecuadas en el país de origen o reagrupación familiar.

Hay que aplicar el artículo 35.5, exigir pruebas de edad fiables (las de la Fiscalía mostraron que el 32,5% de los examinados eran mayores de edad) y repartir la carga de forma solidaria entre todas las comunidades, sin excepciones por cálculos políticos.

Marruecos ha mostrado disposición a acoger a los de Ceuta; hay que aprovechar esa vía.

4. Expulsión prioritaria de inmigrantes irregulares y delincuentes

Los extranjeros representan el 34% de la población penitenciaria (el 53% en Cataluña) pese a ser el 15% de la población.

Hay que priorizar la expulsión de quienes cometen delitos graves o reincidentes, agilizar los procedimientos de expulsión administrativa y judicial, y vincular la permanencia en España al cumplimiento de la ley.

La estadística de detenciones en el País Vasco (61,8% extranjeros, porcentajes aún mayores en homicidios y delitos sexuales) refuerza la necesidad de una política que no confunda regularización con impunidad.

5. Inmigración legal, selectiva y vinculada al mercado laboral

El modelo actual ha permitido que más del 80% de los nuevos empleos desde 2024 los ocupen inmigrantes, concentrados en sectores de baja productividad (servicio doméstico, hostelería, agricultura).

Hay que priorizar la inmigración legal por vías ordenadas, con contratos previos y cualificación acorde a las necesidades del mercado, y limitar la reagrupación familiar a casos con medios económicos suficientes.

La regularización sin requisitos laborales airea empleo sumergido a corto plazo, pero consolida un modelo de crecimiento de baja productividad y de dependencia de gasto público.

6. Limitación de la reagrupación familiar y de los incentivos a la permanencia irregular

La legislación actual facilita la reagrupación y puede multiplicar por cuatro el número de personas regularizadas en pocos años. Hay que endurecer los requisitos económicos y de vivienda para la reagrupación, revisar el acceso automático a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (422.000 inmigrantes lo cobran, el 17,6% del total) y condicionar las ayudas a la integración efectiva y al cumplimiento de la legalidad.

El envío de 11.360 millones en remesas en 2024 muestra que una parte significativa de la renta generada no permanece en España.

7. Medición de resultados y rendición de cuentas

La política migratoria debe disponer de indicadores públicos: entradas irregulares por vía aérea y marítima, tasa de retornos efectivos, número de menas y resultados de pruebas de edad, porcentaje de extranjeros en prisión y en detenciones, impacto en vivienda y servicios públicos, y grado de cumplimiento del Pacto Europeo.

El descenso del 12,9% en pateras no oculta que el 90% de las entradas irregulares quedan fuera de esa estadística. Las medidas que no reduzcan la irregularidad ni mejoren la integración deben revisarse.

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Estas propuestas no niegan la contribución de la inmigración legal al mercado de trabajo ni pretenden un cierre total de fronteras. Buscan lo que el diagnóstico y la opinión pública mayoritaria indican: control de las entradas irregulares, retornos efectivos, rechazo a regularizaciones sin requisitos y alineación con los socios europeos.

Mientras España siga enviando señales de efecto llamada y no cumpla con el Pacto Europeo, la tensión con la UE, la saturación de servicios y el rechazo social continuarán creciendo.