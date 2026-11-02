Victimismo, chivo expiatorio y cero dimisiones: los 10 pasos del 'manual de crisis' que Sánchez vuelve a aplicar en Urda

El manual de gestión evita la asunción de dimisiones, limita las investigaciones independientes y ofrece anuncios de medidas para disipar la atención mediática.

Moncloa utiliza el discurso de los 'bulos' para frenar las críticas y argumenta el miedo al ascenso de PP y Vox para cerrar filas con sus socios.

La estrategia incluye deslegitimar los avisos previos, responsabilizar a agentes externos como 'chivos expiatorios' y culpar a administraciones autonómicas.

El Gobierno aplica una secuencia recurrente de diez pasos ante situaciones de emergencia y escándalos para protegerse del desgaste político.

El Gobierno ha vuelto a sacar en la tragedia de Urda su manual de crisis.

La clave no está tanto en Moncloa como en el bloque que sostiene a Sánchez. Cada crisis se lee en clave de trinchera: para buena parte de sus votantes, criticar al Ejecutivo es abrir la puerta a PP y Vox.

Ese miedo a la alternativa desactiva la rendición de cuentas. Votantes y socios pueden discrepar en privado, pero en público acaban cerrando filas.

Nadie quiere ser quien dé munición a "la ultraderecha".

Pasó con Ceuta, con el apagón, con Adamuz y con los casos de corrupción. Pasa ahora con el accidente de Urda (Toledo). Crisis distintas, una misma secuencia de diez pasos que el Gobierno repite casi al pie de la letra.

1- Deslegitimar los avisos

Si algo tienen en común las citadas crisis —a excepción de la erupción del volcán de La Palma— es que existían alertas previas.

Sin embargo, el Gobierno, respaldado por sus socios, las obvió y asumió que todo era falso o formaba parte de una estrategia para derrocarlo.

En ocasiones simplemente se desoyen, como ocurrió con las críticas de maquinistas, expertos y empresas como Iryo sobre la falta de seguridad de las infraestructuras ferroviarias.

Ocurrió lo mismo con los operadores y compañías eléctricas que alertaron a Red Eléctrica sobre la inestabilidad del mix energético y el riesgo de apagón.

Si se trata de informaciones publicadas en medios de comunicación, se tildan de "exageraciones". O, como ocurrió en los casos de corrupción, se tachan directamente de "bulos".

2- El espejismo

En pleno shock, la primera reacción de Sánchez consiste en pronunciar una frase que genere un amplio consenso social y aparente anticipar una respuesta contundente en las horas siguientes.

Desde el "no es asumible sufrir dos tragedias así en un año", pronunciado en Urda, hasta admitir que lo de Ceuta fue una "violación de la integridad territorial de España", la promesa de "investigar hasta el fondo" tras el apagón o el "pedir perdón" y asegurar que "nunca debimos confiar" en Santos Cerdán.

En el caso de las tragedias, como la de Adamuz, la dana de Valencia o Urda, Sánchez comparece ataviado con chalecos de Protección Civil para dar sensación de estar al frente mientras, como sucedió este viernes en el CECOPI, otros ministros, como Grande Marlaska, o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, lo hacen en traje.

3- Control del relato

Mientras se pide no politizar la tragedia o la crisis, Moncloa busca imponer una versión favorable en la que se minimizan los antecedentes y las advertencias.

4- Chivo expiatorio

El ejemplo más evidente se dio en Urda al filtrarse a las pocas horas los audios de la conversación entre el centro de control de Atocha y el maquinista del AVE, cuyo cadáver todavía no había sido identificado.

El objetivo: respaldar la tesis de "error humano". El Ejecutivo busca dominar el relato responsabilizando a un agente externo; una versión que se difunde de forma masiva y se replica sin descanso en los medios públicos, como en los espacios de infotainment de TVE.

En todas las crisis se repite esta pauta: en Ceuta se aseguró que ningún servicio de inteligencia "había alertado de la magnitud"; con el apagón, que se "exigiría las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados".

Cuando surgieron las primeras señales de degradación del servicio ferroviario, Óscar Puente aseguró que se debían a "sabotajes".

Tras la tragedia de Adamuz, defendió que la vía estaba en perfecto estado y deslizó la hipótesis de un defecto en la fabricación del carril. Todo mientras se descartan auditorías externas que puedan fiscalizar la gestión o demostrar que las advertencias tenían base.

En los casos de corrupción o cloacas, la culpa recae en Ábalos o Santos Cerdán, sin que Sánchez supiera nada. Se trata de culpar al último eslabón o repartir la culpa y encapsular el caso para zanjarlo, sin que el Gobierno tenga nada que ver.

5- La 'España multinivel'

Desde la segunda ola de la Covid en 2021, Sánchez elude asumir el mando único —en Ceuta se llegó a tardar 26 días— con la expectativa de que la crisis desgaste al Ejecutivo autonómico.

La "España multinivel" de la que presume el PSOE busca culpar a la Administración más pequeña.

En un primer momento —durante la fase del espejismo— busca proyectar una imagen de unidad compareciendo junto a Administraciones de signo contrario.

Más tarde, pasado el impacto inicial, las responsabilizará para sacar partido de la confusión del ciudadano medio sobre el reparto competencial.

Sucedió en Adamuz, cuando se intentó culpar a Juanma Moreno del retraso en la llegada del 112; en la pandemia, con los fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.

Y en Ceuta, donde se responsabilizó a Jesús Vivas del colapso asistencial por no aceptar el reparto de menores. "No soluciona el problema", aseguraban hace unas semanas los ministros.

Solo funcionó en la Comunidad Valenciana: tras elogiar la respuesta de Carlos Mazón en la comparecencia conjunta en el CECOPI, se le responsabilizó —con base— por no enviar el aviso de ES-Alert y haber prolongado su sobremesa en el restaurante El Ventorro.

Sin embargo, esta maniobra pretendía esquivar la responsabilidad del Gobierno central en la falta de ejecución de las obras en el barranco del Poyo.

6- Bulos y victimismo

El Ejecutivo insiste en que la ciudadanía se informe únicamente por canales oficiales, dirigiéndola hacia su propio relato.

Apoyándose en algunos fotomontajes reales, comienza a hablar de "bulos". Más tarde, incluye en esa nebulosa cualquier crítica o advertencia previa, llegando a crear portales web destinados a "desmentir bulos" que desaparecen en cuanto remite la crisis.

A la vez, el Gobierno se presenta como víctima. Óscar Puente, ministro de Transportes, lo verbalizó este viernes, con los trabajos de identificación aún en marcha en Urda: "Sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral".

Como ocurre con Ceuta, con las infraestructuras o con el apagón, se afirma que las críticas compran el marco de la "ultraderecha".

En ocasiones, no hace falta que lo diga el Gobierno. Ya se encarga TVE de buscar a los elementos más ultras de las manifestaciones contrarias para darles todo,

Todo mientras, a la vez, tertulianos afines a la izquierda difunden teorías alternativas que, pese a no tener sustento, no son tildadas de bulos.

Sucedió este jueves cuando José Miguel Vilarroya, tertuliano de Mañaneros, con la complicidad de Jesús Cintora vinculó a Israel con el accidente de Urda.

🔴 Espagne 🇪🇸 | Un drame ferroviaire devient prétexte au complotisme antisémite sur la télévision publique, Israël mis en cause sans preuve Sur RTVE, José Miguel Villarroya évoque des entreprises « à capital israélien », des menaces et des informations venues d’un « monde obscur » pour insinuer un lien entre Israël et la catastrophe d’Urda. Même le présentateur le recadre. Aucune preuve d’une implication israélienne. Mais le soupçon est lancé, devant les téléspectateurs, sur une chaîne financée par l’argent public. « Monde obscur », « capital israélien », « menaces »… le vieux complot juif, version télé publique espagnole. À vomir #Espagne #Israël #RTVE #Antisémitisme #Urda — Raph Israël (@raphlesioniste2) October 30, 2026

El objetivo es el mismo: acusar a los críticos de intentar derribar al Gobierno, un argumentario que consolida el cierre de filas tanto en el partido como entre los socios parlamentarios.

7- Anunciar medidas

En todas las circunstancias, el Gobierno intenta amortiguar la situación con un paquete de medidas que anuncia de manera escalonada: reformas legislativas contra la corrupción o partidas económicas como sucedió con Ceuta a la que se le han prometido 309 millones.

El otro recurso es anunciar transparencia. Tras la invasión de Ceuta, Sánchez prometió en el Congreso publicar todos los informes de las Fuerzas de Seguridad y de los servicios de inteligencia para que "se sepa la verdad".

Pero la selección la hizo el propio Gobierno. Moncloa publicó 40 documentos, y solo los que consideró relevantes, y derivó los que afectan a la Seguridad Nacional a la Comisión de Secretos Oficiales.

En cada crisis, el Gobierno repite la misma fórmula: anuncia que se está investigando y que habrá respuestas "a su debido tiempo”. Un tiempo que casi nunca llega y que el paso de los días acaba diluyendo.

8- Que pase la tormenta

Puede transcurrir un mes y medio, como en Ceuta, o apenas unas semanas. El Gobierno sabe que el interés informativo decae y que la siguiente polémica desplazará el foco de la opinión pública.

9- No asumir responsabilidades

Óscar Puente no dimitió por Adamuz ni lo hará por Urda, del mismo modo que Beatriz Corredor se mantiene al frente de Red Eléctrica pese al apagón.

El único cese tras la crisis de Ceuta fue el del delegado del Gobierno, aunque Moncloa se apresuró a recalcar que renunció por motivos personales y no por exigencia política.

En algunos casos, como en Adamuz, las explicaciones que dio Óscar Puente a las víctimas fueron polémicas: "Yo no soldé el raíl".

10- Limitar la investigación

Cuando llega la hora de investigar, el Gobierno controla quién lo hace y desacredita lo que no le conviene.

Tras Adamuz, por ejemplo, el caso lo investigaba la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El 15 de julio, Transportes la disolvió y la integró en un nuevo organismo, la Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes (AITAT).

El Gobierno justificó el cambio en la necesidad de unificar la investigación de siniestros ferroviarios, marítimos y aéreos. La consecuencia práctica fue otra: evitar que Ignacio Barrón, presidente de la CIAF, no firmara el informe definitivo de Adamuz.

El nuevo organismo corrigió además un informe de la CIAF que sostenía que España carece de sistemas para detectar roturas de carril. Este lunes, Óscar Puente lo celebró con un "por algo será".

El ministro acusó a la CIAF de "falta de rigor" por no aclarar que esos sistemas tampoco existen en otros países, y añadió que el organismo debería "preguntarse por qué" le enmendaron el informe.

En el caso del apagón se creó un comité de análisis que, dos meses más tarde, emitió un informe inconcluso que señalaba una combinación de oscilaciones de red y desconexiones de instalaciones.

En Ceuta ni siquiera se abrió una investigación interna: el Ejecutivo zanjó la cuestión con una filtración parcial de documentos, obviando la incursión de la marina marroquí en aguas de la ciudad autónoma. Solo las diligencias de la jueza Tardón pueden arrojar luz sobre lo ocurrido.