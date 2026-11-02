Tras la tragedia de Urda, PP y Vox tienen hoy un 72% de opciones de lograr la mayoría de tres quintos en el Senado

En el Congreso de los Diputados, la encuesta descarta por el momento que la derecha alcance los tres quintos, al quedarse en 202 escaños.

Los acuerdos entre PP y Vox para no competir en determinadas circunscripciones provinciales han sido determinantes para acariciar esta mayoría reforzada.

La suma del bloque de la derecha en la Cámara Alta alcanzaría hasta 166 senadores, lo que facilitaría la renovación de órganos clave como el Tribunal Constitucional.

PP y Vox se sitúan con un 72 % de probabilidades de lograr la mayoría de tres quintos en el Senado tras la tragedia ferroviaria de Urda, según una encuesta de SocioMétrica.

Tras la tragedia de Urda, el PP y Vox tienen, a día de hoy, un 72% de posibilidades de lograr el 29-N una mayoría de tres quintos en el Senado, clave para renovar, por ejemplo, el Tribunal Constitucional.

Es decir, si las elecciones generales se celebrasen hoy, el bloque de la derecha alcanzaría 161 senadores, en una Cámara que cuenta con 267 asientos, según se desprende de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Concretamente, la suma de PP y Vox, que han llegado a un acuerdo en las papeletas del Senado para no competir en determinadas circunscripciones, daría 166 senadores, que se distribuirían de esta forma: 156 del PP (133 electos + 23 autonómicos), 7 de Vox (2 electos + 5 autonómicos) y 3 de UPN-PP.

El accidente ferroviario ocurrido la pasada semana en Urda (Toledo) hunde aún más, como ha publicado este periódico, las expectativas electorales de la izquierda.

Ahora bien, esta encuesta descarta, por el momento, que la suma de PP y Vox alcance los tres quintos en el Congreso de los Diputados. La suma de ambos llegaría a los 202 escaños, a ocho de los tres quintos.

Pero, con un 72% de probabilidad, sí ocurriría en el Senado, en el que, además, el Partido Popular tiene un 89% de posibilidades de alcanzar por sí solo la mayoría absoluta.

No obstante, para un asunto crucial como la renovación del Tribunal Constitucional, la mayoría absoluta no es suficiente. Es necesaria una mayoría reforzada, de tres quintos.

El órgano de garantías está integrado por 12 magistrados, que se renuevan por tercios cada tres años. Cuatro de ellos son propuestos directamente por el Senado.

Para que el Pleno del Senado apruebe la designación de estos cuatro magistrados, la Constitución (en su artículo 159.1) exige una mayoría de tres quintos.

Actualmente, la composición del Constitucional, en términos de la sensibilidad de sus integrantes, es favorable a la izquierda. Y eso podría cambiar tras las elecciones del 29-N.

Hay cuatro magistrados cuyos mandatos vencieron y están pendientes de renovación, a la espera de un acuerdo en la Cámara Alta. Y son: Cándido Conde-Pumpido (actual presidente del Tribunal Constitucional), María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías.

Reforma de la Constitución

Los resultados del sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL también arrojan otras consecuencias.

Por el momento, PP y Vox, con su mayoría de tres quintos en el Senado, podrían bloquear en la Cámara Alta una hipotética reforma de la Constitución. Pero para aprobarla, debido a que no alcanzan esa misma cota en el Congreso, no podrían aprobarla sin contar con el PSOE.

El Senado, además de a los cuatro magistrados del Constitucional, también elige por mayoría de tres quintos a diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a cuatro consejeros del Tribunal de Cuentas.

En ese sentido, Vox cobra importancia: no decanta la mayoría de derechas en el Senado, pero sí decide su mayoría reforzada.

Para maximizar sus opciones en la Cámara Alta, el pasado 26 de octubre, los dos partidos de la derecha acordaron que Vox no presentase candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares.

Por su parte, el PP no se presentará en tres provincias: Guipúzcoa, donde lleva 26 años sin representante; Gerona y Tarragona, donde el Partido Popular nunca ha sacado representación en el Senado.

Según arroja el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que Vox no se presente en esas seis provincias y lleve un solo candidato en otras 14 ha sido clave para que el bloque de derechas alcance los tres quintos.

A comienzos de octubre, cuando aún no existía dicho acuerdo, las posibilidades de lograr una mayoría reforzada en conjunto en el Senado estaban por debajo del 5%. Es verdad que la tragedia de Urda ha complicado aún más las cosas al PSOE.

La izquierda, antes de que lo hiciera la derecha, pactó listas conjuntas para concurrir al Senado.

La candidatura, bautizada como Senado de Progreso, está compuesta por el PSOE, el Frente Amplio y partidos aliados. Y este 29-N obtendría, tan sólo, 61 asientos en la Cámara Alta (más otros 21 por designación autonómica).

Es decir, un total de 82, contando con los votos obtenidos, de forma independiente, por el PSC, ya que la rama catalana del Partido Socialista no concurre en su territorio como parte de dicha alianza, sino por separado.

El PSC y los comuns pactaron que el Frente Amplio retirase sus listas al Senado en las provincias de Gerona, Tarragona y Lérida. A cambio, los socialistas catalanes se comprometieron a designar a un senador que sea propuesto por la coalición que encabeza Ada Colau.

Estas próximas elecciones generales también dejan otra novedad. Son las primeras en las que Formentera elige un senador propio, tras la reforma constitucional que así lo dispuso.

¿Quién se lo queda? Según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el PP lo gana en 94 de cada 100 escenarios.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 4.893 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.